Η Τουρκία να σταματήσει άμεσα τις ερευνητικές δραστηριότητες ζητά το Στέιτ Ντιπάρτμεντ (video)

Να σταματήσει άμεσα τις ερευνητικές δραστηριότητες του «Ορούτς Ρέις» στην Ανατολική Μεσόγειο καλεί την Άγκυρα το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, απαντώντας σε ερώτηση της ΕΡΤ, και εκφράζει για μια ακόμα φορά την ανησυχία της Ουάσιγκτον για τις ενέργειες της Τουρκίας.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανησυχούν βαθιά για τα δηλωμένα σχέδια της Τουρκίας για έρευνες φυσικών πόρων σε περιοχές στις οποίες η Ελλάδα και η Κύπρος διεκδικούν δικαιοδοσία στην Ανατολική Μεσόγειο. Τέτοιες δράσεις είναι προκλητικές και αυξάνουν τις εντάσεις στην περιοχή» μεταδίδει η ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στην Ουάσιγκτον, Λένα Αργύρη.

“The United States is deeply concerned by Turkey’s stated plans to survey for natural resources in areas over which Greece and Cyprus assert jurisdiction in the Eastern Mediterranean. Such actions are provocative and raise tensions in the region” @StateDept @ERTsocial

— Lena Argiri (@lenaargiri) August 10, 2020

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες γνωρίζουν ότι η Τουρκία έχει εκδώσει ειδοποίηση σε άλλα πλοία για ερευνητικές δραστηριότητες στην Ανατολική Μεσόγειο. Προτρέπουμε τις τουρκικές αρχές να σταματήσουν τέτοια σχέδια για επιχειρήσεις και να αποφύγουν μέτρα που αυξάνουν τις εντάσεις στην περιοχή. (…) Η ανάπτυξη των πόρων στην Ανατολική Μεσόγειο θα πρέπει να προάγει τη συνεργασία και να παρέχει τα θεμέλια για διαρκή ενεργειακή ασφάλεια και οικονομική ευημερία σε ολόκληρη την περιοχή».www.ert.gr

