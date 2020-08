Σε ποιους χώρους είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας

Μοιράσου το άρθρο:

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση για την εφαρμογή του μέτρου της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας σε εμπορικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, χώρους γραφείων (δημοσίων υπηρεσιών ή ιδιωτικών επιχειρήσεων) και άλλους κλειστούς και ανοιχτούς χώρους συνάθροισης κοινού έως την 31η Αυγούστου, προς περιορισμό της διασποράς του νέου κορονοιου.

Αναλυτικά :

Υποχρέωση χρήσης μάσκας σε χώρους συνάθροισης κοινού

Σε εμπορικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, χώρους γραφείων (δημοσίων υπηρεσιών ή ιδιωτικών επιχειρήσεων) και άλλους κλειστούς και ανοιχτούς χώρους συνάθροισης κοινού, όπως εξειδικεύονται στον κατωτέρω πίνακα, μη συμπεριλαμβανομένων πάντως των χώρων εστίασης, επιβάλλεται η υποχρέωση χρήσης μη ιατρικής μάσκας, στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού cOvID-19, ως εξής:

* Επιχειρήσεις

-Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και λογισμικού σε εξειδικευμένα καταστήματα

– Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα

– Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα -Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε εξειδικευμένα καταστήματα

– Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε εξειδικευμένα καταστήματα

– Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σε εξειδικευμένα καταστήματα

– Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευμένα καταστήματα-

– Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα καταστήματα

– Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα

– Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και γραφικής ύλης σε εξειδικευμένα καταστήματα

– Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα

– Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα

– Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευμένα καταστήματα

– Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα

– Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα

– Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα-Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων, λιπασμάτων, ζώων συντροφιάς και σχετικών ζωοτροφών σε εξειδικευμένα καταστήματα

– Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα

– ‘Αλλο λιανικό εμπόριο καινούριων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα

– Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα- Υπηρεσίες προβολής κινηματογραφικών ταινιών των κινηματογράφων δωδεκάμηνης λειτουργίας (κλειστού τύπου)

– Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων

– Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών

– Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων

– Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης

– Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής-Υπηρεσίες διαιτολογίας-Υπηρεσίες διαιτολογικών μονάδων

– Υπηρεσίες μασάζ

– Υπηρεσίες προσωπικής υγιεινής και φροντίδας σώματος (αποτρίχωσης, θεραπείας με υπεριώδεις και υπέρυθρες ακτίνες Υπηρεσίες γραφείων γνωριμίας ή συνοικεσίων

– Υπηρεσίες δερματοστιξίας (τατουάζ)

– Υπηρεσίες τρυπήματος δέρματος του σώματος (piercing)

– Καταστήματα οπτικών και καταστημάτων πώλησης ακουστικών βαρηκοΐας

– Καταστήματα λιανικού εμπορίου που λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας όλων των καταστημάτων λιανικού εμπορίου τύπου «κατάστημα εντός καταστήματος» (shops in a shop)

– Καταστήματα λιανικού και χονδρικού εμπορίου τύπου (do it yourself and home improvement) που πωλούν βιομηχανικά είδη (χρώματα, σιδερικά, ξυλουργικά, ηλεκτρολογικά, έπιπλα, υγιεινής, κήπου, εργαλείων, διακόσμησης κ.λπ.)

– Μεμονωμένες επιχειρήσεις/καταστήματα με οριοθετημένο ή μη οριοθετημένο χώρο έκθεσης, εντός εμπορικών κέντρων (malls), εκπτωτικών χωριών και εκπτωτικών καταστημάτων (outlets)

– Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων

– Επιχειρήσεις τροφίμων όπως υπεραγορές (σούπερ μάρκετ), παντοπωλεία, ιχθυοπωλεία, φούρνοι, ζαχαροπλαστεία, κρεοπωλεία κλπ

– Φαρμακεία

– Χώροι γραφείων (δημοσίων υπηρεσιών και ιδιωτικών επιχειρήσεων) όταν υπάρχει επαφή με το κοινό

– Ανελκυστήρες

– Παντός είδους πολιτιστικές εκδηλώσεις σε υπαίθριους χώρους

* Στις δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής, εξαιρείται η χρήση μη ιατρικής μάσκας από τον πελάτη, όταν πραγματοποιείται τοπική περιποίηση στο πρόσωπο.

Υποχρέωση χρήσης μάσκας σε χώρους θρησκευτικής λατρείας

1. Στους χώρους θρησκευτικής λατρείας (κάθε είδους και κάθε νομικού, κανονικού και εν γένει θρησκευτικού καθεστώτος ναών και παρεκκλησιών, ευκτηρίων οίκων, τεμενών και συναγωγών), κάθε δόγματος και θρησκείας, ανεξαρτήτως μεγέθους και χωρητικότητάς τους, στο σύνολο της Επικράτειας, επιβάλλεται η υποχρέωση χρήσης μη ιατρικής μάσκας στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού COVID-19. Η ίδια υποχρέωση υφίσταται και κατά την τέλεση λειτουργιών, λατρευτικών συνάξεων, ιεροπραξιών, μυστηρίων, κηδειών (και των σχετικών με αυτές θρησκευτικών λειτουργιών και λοιπών ιεροπραξιών και ταφικών εκδηλώσεων) και κάθε είδους θρησκευτικών τελετών ή εκδηλώσεων στους αύλειους χώρους των χώρων θρησκευτικής λατρείας ή γενικά σε υπαίθριους χώρους. Από την υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων εξαιρούνται οι θρησκευτικοί λειτουργοί κατά την τέλεση λειτουργιών, λατρευτικών συνάξεων, ιεροπραξιών, μυστηρίων, κηδειών (και των σχετικών με αυτές θρησκευτικών λειτουργιών και λοιπών ιεροπραξιών και ταφικών εκδηλώσεων) και κάθε είδους θρησκευτικών τελετών ή εκδηλώσεων, καθώς και το απολύτως αναγκαίο βοηθητικό προσωπικό που συμμετέχει σε αυτές, όπως ιεροψάλτες.

2. Τα προσωρινά μέτρα στους θρησκευτικούς χώρους λατρείας για την προστασία της δημόσιας υγείας έναντι του κορονοϊού COVID-19 κατ’ εφαρμογή της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 34060/2.6.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας (Β’ 2111), όπως η ισχύς αυτής έχει παραταθεί με την υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.43195/8.7.2020 κοινή απόφαση των ιδίων Υπουργών (Β’ 2775), όπως εκάστοτε ισχύει, δεν θίγονται από την εφαρμογή της παρούσας.

Υποχρέωση χρήσης μάσκας σε πλοία

Είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας στους δημόσιους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους χώρους όλων των επιβατηγών και επιβατηγών-οχηματαγωγών πλοίων, των ημερόπλοιων, των θαλασσίων ταξί και των λαντζών. Στα πλοία και σκάφη του πρώτου εδαφίου απαγορεύεται η οργάνωση και πραγματοποίηση εκδηλώσεων διασκέδασης.



Εξαιρέσεις

Από την υποχρέωση των άρθρων 1 έως 3 εξαιρούνται α) τα άτομα για τα οποία η χρήση μάσκας δεν ενδείκνυται για ιατρικούς λόγους που αποδεικνύονται με τα κατάλληλα έγγραφα, όπως λόγω αναπνευστικών προβλημάτων και β) τα παιδιά ηλικίας κάτω των τριών (3) ετών.

Κυρώσεις και διαδικασίες ελέγχου

1. Στην περίπτωση εργαζομένων που δεν τηρούν τους κανόνες του άρθρου 1, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, επιβάλλεται στην επιχείρηση για κάθε παράβαση διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

2. Στα φυσικά πρόσωπα που δεν τηρούν τους κανόνες των άρθρων 1 και 2 επιβάλλεται για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

3. Για κάθε παράβαση των διατάξεων του άρθρου 3, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, επιβάλλεται κατά περίπτωση:α) στους επιβάτες, τους ναυτικούς πράκτορες και τα μέλη του πληρώματος διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ και β) στον πλοιοκτήτη, τον διαχειριστή και τον πλοίαρχο διοικητικό πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ.

4. Ως προς τις αρμόδιες αρχές ελέγχου και επιβολής κυρώσεων, τις διαδικασίες ελέγχου και την πιστοποίηση των παραβάσεων, την επιβολή, βεβαίωση και είσπραξη προστίμων, καθώς και την αρμόδια αρχή για την ενημέρωση του κοινού εφαρμόζονται τα άρθρα 24 έως 27 και 29 της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.48976/31.7.2020 (Β’ 3165) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει.www.ert.gr

Μοιράσου το άρθρο: