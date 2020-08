Κορονοϊός: Εκτίναξη κρουσμάτων και θανάτων σε όλο τον κόσμο – «Ανοχύρωτες» οι ΗΠΑ

Μοιράσου το άρθρο:

«Καλπάζει» ο κορονοϊός σε όλο τον κόσμο, με τις ΗΠΑ να υφίστανται το βαρύτερο πλήγμα, ξεπερνώντας τους 162.100 νεκρούς επί συνόλου 5,01 εκατομμυρίων ανθρώπων που έχουν προσβληθεί. Ξεπέρασε το όριο των 10.000 νεκρών η Νότια Αφρική, 100 μέρες χωρίς νέο κρούσμα η Νέα Ζηλανδία.

Άλλοι 982 ασθενείς υπέκυψαν στην COVID-19 στις ΗΠΑ τις προηγούμενες 24 ώρες, ενώ το ίδιο διάστημα εντοπίστηκαν άλλα 54.203 κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2, σύμφωνα με την καταμέτρηση του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς, που βασίζεται στις ανακοινώσεις των πολιτειακών αρχών.

US records more than 5 million coronavirus cases

— The Independent (@Independent) August 9, 2020

Εν μέσω των συνεχιζόμενων επικρίσεων που δέχεται για τον τρόπο που αντιμετωπίζει την πανδημία του κορονοϊού, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε το Σάββατο το νέο σχέδιο της κυβέρνησής του για βοήθεια σε εκατομμύρια Αμερικανούς που απειλούνται με έξωση από τα σπίτια τους και πλήττονται από την ανεργία εξαιτίας της υγειονομικής και οικονομικής κρίσης.

«Αρκετά. Θα σώσουμε αμερικανικές θέσεις εργασίας και θα πάμε να βοηθήσουμε τους αμερικανούς εργαζομένους», δήλωσε ο δισεκατομμυριούχος κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε στις εγκαταστάσεις γηπέδου γκολφ που του ανήκει στο Μπέντμινστερ, στο Νιου Τζέρσι.

Ο Τραμπ υπέγραψε τέσσερα διατάγματα που προβλέπουν το πάγωμα των μισθολογικών φορολογικών εισφορών, την χορήγηση επιδομάτων ανεργίας ύψους 400 δολαρίων ανά εβδομάδα, την προστασία ενοικιαστών και δανειοληπτών που απειλούνται με έξωση και την αναστολή της καταβολής δόσεων φοιτητικών δανείων.

AP Photo/Mario LobaoO απολογισμός της πανδημίας του κορονοϊού στη Βραζιλία ξεπέρασε τους 100.000 νεκρούς, σύμφωνα με τα δεδομένα τα οποία δημοσιοποίησε χθες Σάββατο το υπουργείο Υγείας της χώρας της Λατινικής Αμερικής.

Με 100.477 (+905 σε 24 ώρες) και 3.012.412 κρούσματα (+49.970), η γιγαντιαία χώρα των 212 εκατομμυρίων κατοίκων παραμένει αυτή που υφίσταται το δεύτερο βαρύτερο πλήγμα εξαιτίας της πανδημίας στον πλανήτη, πίσω μόνο από τις ΗΠΑ.

Τα δύο τραγικά αυτά ορόσημα ξεπεράστηκαν την ώρα που η εξάπλωση συνεχίζεται, καθώς οι περισσότερες πόλεις της Βραζιλίας ανοίγουν ξανά τα καταστήματα και τα εστιατόρια ενώ η κορύφωση δεν έχει καν έρθει ακόμη.

Με επικεφαλής τον πρόεδρο Ζαΐχ Μπολσονάρου, ο οποίος υποβαθμίζει εξαρχής τη βαρύτητα της πανδημίας και έδωσε μάχες εναντίον των περιοριστικών μέτρων που επέβαλαν οι κυβερνήτες των πολιτειών, πολλοί Βραζιλιάνοι αντιμετώπισαν τους αριθμούς αυτούς με αδιαφορία, με ένα ανασήκωμα των ώμων.

«Θα έπρεπε να αισθανόμαστε απελπισία, διότι ζούμε μια τραγωδία που μοιάζει με παγκόσμιο πόλεμο, αλλά η Βραζιλία μοιάζει σαν να έχει υποβληθεί σε συλλογική αναισθησία», έκρινε ο Δρ. Ζουζέ Ντάβι Ούρμπαες, στέλεχος της Βραζιλιάνικης Εταιρείας Λοιμωξιολογίας.

Ο Ούρμπαες και άλλοι ειδικοί σε θέματα δημόσιας υγείας κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου διότι, όπως εξηγούν, οι βραζιλιάνικες αρχές ακόμη δεν έχουν συνεκτικό και συντονισμένο σχέδιο για την αντιμετώπιση της πανδημίας, με πολλούς αξιωματούχους να δίνουν αντ’ αυτού την έμφαση στην επανεκκίνηση της οικονομίας, που το πιθανότερο είναι ότι θα συμβάλλει στην εξάπλωση του ιού.

Το Ανώτατο Δικαστήριο και το Κογκρέσο της Βραζιλίας, θεσμοί που έχουν επικρίνει με σφοδρότητα τον τρόπο που ο πρόεδρος Μπολσονάρου χειρίστηκε την πανδημία, κήρυξαν αντίστοιχα τρεις και τέσσερις ημέρες εθνικού πένθους για τους 100.000 νεκρούς.

Ο πρόεδρος της χώρας δεν έχει κάνει κανένα σχόλιο δημοσίως μέχρι στιγμής.

Δύο υπουργοί Υγείας και οι δύο γιατροί, υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους μέσα στους τελευταίους μήνες εξαιτίας των διαφωνιών τους με τον αρχηγό του κράτους. Ο υπηρεσιακός υπουργός Υγείας είναι στρατηγός εν ενεργεία, ο οποίος προτίμησε να αφήσει κατά μέρος τη σύσταση να τηρείται η λεγόμενη κοινωνική απόσταση, αφού ο πρόεδρος εναντιώνεται στο μέτρο.

Ο Μπολσονάρου διατείνεται ότι ανάρρωσε από τον κορονοϊό χάρη στην υδροξυχλωροκίνη, ένα ανθελονοσιακό σκεύασμα που όμως ειδικοί λένε ότι δεν έχει αποδειχθεί πως έχει επίπτωση σε ασθενείς με την COVID-19.

«Δεν ξέρουμε πού θα σταματήσουμε, στους 150.000 ή στους 200.000 θανάτους. Μόνο ο χρόνος θα δείξει τον πλήρη αντίκτυπο της COVID-19 εδώ», προειδοποιεί ο Αλεσάντρε Νάιμε, επικεφαλής του τμήματος λοιμωδών νοσημάτων στη σχολή ιατρικής του πανεπιστημίου της πολιτείας Σαν Πάουλου.

Ο Νάιμε εκτιμά πως η μόνη σύγκριση που μπορεί να γίνει είναι με ασθένειες που έφεραν οι άποικοι, όπως η ευλογιά, η οποία αποδεκάτισε τους αυτόχθονες πληθυσμούς όταν οι Ευρωπαίοι έφθασαν στην Αμερική.

Για τον Ούρμπαες, η Βραζιλία μοιάζει σήμερα εξίσου παραιτημένη, σαν έχει αποδεχθεί ήδη τους θανάτους που θα έρθουν εξαιτίας της COVID-19. «Το μήνυμα της κυβέρνησης σήμερα είναι: ‘μολυνθείτε από τον κορονοϊό και, αν είστε σοβαρά, υπάρχει η εντατική’. Αυτό συνοψίζει την πολιτική της χώρας μας σήμερα», τόνισε.

Mexico’s coronavirus death tally exceeds 52,000, cases above 475,900 pic.twitter.com/c1li7OzBBO

— Reuters (@Reuters) August 9, 2020

Ακόμη 695 θανάτους ασθενών και 6.495 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες στο Μεξικό, όπου στη χώρα αυτή των 127 εκατομμυρίων κατοίκων οι νεκροί έφτασαν τους 52.006 νεκρούς επί συνόλου 475.902 ανθρώπων που έχει διαγνωστεί πως προσβλήθηκαν.

Η μεξικανική κυβέρνηση ωστόσο αναγνωρίζει ότι ο αριθμός των ανθρώπων οι οποίοι έχουν μολυνθεί από τον κορονοϊό στην πραγματικότητα μάλλον είναι πολύ υψηλότερος από τα κρούσματα που έχουν διαγνωστεί με εργαστηριακές εξετάσεις.

Το Μεξικό καταλαμβάνει την τρίτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης ως προς τον αριθμό των θυμάτων της πανδημίας του κορονοϊού, πίσω από τις ΗΠΑ και τη Βραζιλία.

Το υπουργείο Υγείας του Καναδά ανακοίνωσε το Σάββατο ότι τις προηγούμενες 24 ώρες καταγράφηκαν άλλοι έξι θάνατοι ασθενών εξαιτίας της COVID-19, ενώ επιβεβαιώθηκαν 236 κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2.

Ο απολογισμός της πανδημίας του κορονοϊού στη χώρα έφθασε έτσι τους 8.976 νεκρούς επί συνόλου 119.221 ανθρώπων που έχουν προσβληθεί.

Σύμφωνα με τα δεδομένα του υπουργείου Υγείας, πάνω από το 90% των ανθρώπων που απεβίωσαν ήταν πάνω από 60 ετών. Πάνω από 103.500 άνθρωποι έχει κριθεί ότι αποθεραπεύθηκαν.

Το πρώτο κρούσμα μόλυνσης διαγνώστηκε στον Καναδά την 15η Ιανουαρίου. Οι περισσότερες μολύνσεις έχουν εντοπιστεί στις επαρχίες Κεμπέκ (60.367) και Οντάριο (39.967). Έχουν υποβληθεί σε τεστ πάνω από 4,4 εκατομμύρια άνθρωποι συνολικά.

Την 29η Ιουνίου, ο πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τριντό δήλωνε πως η χώρα μπόρεσε να θέσει υπό έλεγχο την κατάσταση, ωστόσο επισήμανε πως ο κίνδυνος δεν έχει περάσει. Μολαταύτα, ο Καναδάς είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει το επαπειλούμενο δεύτερο κύμα της πανδημίας, διαβεβαίωνε.

Ο υπουργός Υγείας της Τουρκίας Φαχρετίν Κότζα ανακοίνωσε χθες Σάββατο ότι τις προηγούμενες 24 ώρες καταγράφηκαν 16 θάνατοι και 1.172 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα. Ο απολογισμός της πανδημίας του κορονοϊού στην Τουρκία έφθασε έτσι τους 5.829 νεκρούς επί συνόλου 239.622 ανθρώπων που έχει διαγνωστεί πως προσβλήθηκαν.

Ακόμη 1.082 ασθενείς ανέρρωσαν, με το σύνολο των ανθρώπων που κρίνεται ότι ιάθηκαν να ανέρχεται σε 222.656, διευκρίνισε ο Κότζα μέσω Twitter.

Τις προηγούμενες 24 ώρες διενεργήθηκαν 63.842 τεστ, με το σύνολό τους να φθάνει έτσι τα 5.202.370, διευκρίνισε ο υπουργός Υγείας της Τουρκίας.

Το ποσοστό των ασθενών που παρουσιάζουν πνευμονία μεταξύ όσων προσβάλλονται ανέρχεται σε 8,1%, ενώ οι ασθενείς που νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση σε νοσοκομεία είναι 587, κατά τον Κότζα.

AP PhotoΤουλάχιστον επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε ξενοδοχείο που χρησιμοποιείτο ως μονάδα υποδοχής ασθενών με την COVID-19 στο ομόσπονδο κράτος Άντρα Πραντές, στο νότιο τμήμα της Ινδίας, σύμφωνα με την αστυνομία, ενώ τα κρούσματα μόλυνσης από τον κορονοϊό στη χώρα ξεπέρασαν σήμερα τα 2,1 εκατ. και οι νεκροί τους 43.000.

Άλλος ένας ασθενής υπέκυψε στην COVID-19 τις προηγούμενες 24 ώρες στη Γερμανία, όπου παράλληλα εντοπίστηκαν άλλα 555 κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2, με τον απολογισμό της πανδημίας του κορονοϊού στη χώρα αυτή να φθάνει ως εδώ τους 9.196 νεκρούς επί συνόλου 215.891 ανθρώπων που έχουν προσβληθεί, δείχνουν τα δεδομένα που συγκεντρώνει το Ινστιτούτο Ρόμπερτ Κοχ.

Η δεύτερη πολυπληθέστερη πολιτεία της Αυστραλίας, η Βικτόρια, ανακοίνωσε σήμερα τον υψηλότερο ως τώρα ημερήσιο απολογισμό θανάτων εξαιτίας της COVID-19, με 17 ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους, αν και ο αριθμός των νέων κρουσμάτων φαίνεται να αποκλιμακώνεται.

Η Βικτόρια, επίκεντρο της έξαρσης των κρουσμάτων στην Αυστραλία, ανακοίνωσε 394 νέα περιστατικά μόλυνσης από τον κορονοϊό τις προηγούμενες 24 ώρες, μειωμένο σε σύγκριση με τον ημερήσιο μέσο όρο των 400-500 κρουσμάτων την τελευταία εβδομάδα. Οι νέοι θάνατοι ανεβάζουν τον συνολικό αριθμό των νεκρών στην πολιτεία σε 210.

Στη συγκεκριμένη πολιτεία, στο νοτιοανατολικό τμήμα της Αυστραλίας, όπου τα κρούσματα είναι συγκεντρωμένα κυρίως στην πρωτεύουσα Μελβούρνη, έχουν καταγραφεί πάνω από τα δύο τρίτα από τα σχεδόν 21.000 περιστατικά σε όλη τη χώρα.

Στην προσπάθεια να επιβραδυνθεί η εξάπλωση του κορονοϊού, η τοπική κυβέρνηση στη Βικτόρια επέβαλε απαγόρευση της κυκλοφορίας τη νύχτα και περιορισμούς στις καθημερινές μετακινήσεις των ανθρώπων ενώ έχει δοθεί εντολή για αναστολή λειτουργίας επιχειρήσεων.

Τα μέτρα αυτά έχουν βοηθήσει, αν και η κατάσταση παραμένει δύσκολη, καθώς τα περιστατικά άγνωστης προέλευσης συνεχίζονται να αυξάνονται, δήλωσε ο επικεφαλής της κυβέρνησης της Βικτόριας Ντάνιελ Άντριους. Η πολιτεία κατέγραψε 174 τέτοια «ορφανά» κρούσματα τις τελευταίες 24 ώρες, συγκριτικά με 130 χθες, με τον συνολικό τους αριθμό να ανέρχεται σε 2.758.

Η γειτονική Νέα Νότια Ουαλία, η πολυπληθέστερη πολιτεία της Αυστραλίας, κατέγραψε σήμερα 10 κρούσματα, με τις αρχές να δίνουν εντολή στους μαθητές δύο δημόσιων σχολείων να τεθούν σε απομόνωση.

AP Photo/Mark BakerΗ Νέα Ζηλανδία συμπλήρωσε 100 ημέρες χωρίς κανένα νέο κρούσμα κορονοϊού, παρόλο που οι υγειονομικές αρχές έχουν προειδοποιήσει ότι δεν πρέπει να υπάρξει εφησυχασμός.

Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 23 ενεργά κρούσματα Covid-19 στη χώρα αλλά όλα εντοπίστηκαν στα σύνορα, εισερχόμενα στη χώρα, και βρίσκονται σε καραντίνα.

«Το να πετύχουμε 100 ημέρες χωρίς μετάδοση στον πληθυσμό είναι ένα σημαντικό ορόσημο, ωστόσο, όπως όλοι γνωρίζουμε, δεν μπορούμε να εφησυχάσουμε», δήλωσε ο Άσλεϊ Μπλούμφιλντ, ανώτερος αξιωματούχος των υγειονομικών υπηρεσιών.

«Έχουμε δει στο εξωτερικό την ταχύτητα με την οποία ο ιός μπορεί να επανεμφανιστεί και να εξαπλωθεί σε σημεία όπου φαινόταν να βρίσκεται υπό έλεγχο και οφείλουμε να είμαστε έτοιμοι να εξαλείψουμε άμεσα κάθε νέο κρούσμα στο μέλλον στη Νέα Ζηλανδία», πρόσθεσε ο ίδιος.

Η Νέα Ζηλανδία, που αριθμεί πέντε εκατομμύρια κατοίκους, μετρά 1.219 επιβεβαιωμένα κρούσματα από τον Φεβρουάριο, με το τελευταίο να διαγιγνώσκεται την 1η Μαΐου. Η χώρα έχει καταγράψει 22 θανάτους.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας χαρακτηρίζει τη χώρα πρότυπο διότι «εξάλειψε με επιτυχία την εντόπια μετάδοση».

Η Νέα Ζηλανδία έκλεισε τα σύνορά της στις 19 Μαρτίου. Έκτοτε επιβλήθηκαν αυστηροί έλεγχοι – όποιος εισέρχεται στη χώρα τίθεται σε καραντίνα 14 ημερών.

Οι Νεοζηλανδοί έχουν επιστρέψει και πάλι σε σχεδόν κανονικό τρόπο ζωής, αλλά οι αρχές ανησυχούν διότι πολίτες αρνούνται πλέον να υποβληθούν σε τεστ, δεν χρησιμοποιούν την εφαρμογή ιχνηλάτησης επαφών της κυβέρνησης, ενώ αγνοούν ακόμα και βασικές συστάσεις υγιεινής.

Η Νότια Αφρική ξεπέρασε το όριο των 10.000 νεκρών, και καταγράφει 553.188 κρούσματα μόλυνσης, πάνω από τα μισά που έχουν ανακοινωθεί επίσημα στο σύνολο της ηπείρου. Η χώρα βρίσκεται στην 5η θέση της παγκόσμιας κατάταξης ως προς τον αριθμό των κρουσμάτων.

Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας Ζουέλι Εμκίζε, 301 άνθρωποι υπέκυψαν στην COVID-19 τις προηγούμενες 24 ώρες. «Περάσαμε το όριο των 10.000 νεκρών, με 10.210 θανάτους συνολικά», διευκρίνισε.

Οι μισοί και πλέον από τους νέους θανάτους που ανακοινώθηκαν το Σάββατο διαπιστώθηκαν στην επαρχία Κουαζούλου-Νατάλ (νοτιοανατολικά), τόνισε ο ίδιος.

«Η κορύφωση» της πανδημίας «έχει έρθει, είναι εδώ όπου βρισκόμαστε», εκτίμησε ο υπουργός Υγείας χθες, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του σε νοσοκομείο στην επαρχία αυτή.

Πηγές: Γαλλικό Πρακτορείο, Reuters, ΑΠΕ-ΜΠΕwww.ert.gr

