Η ΕΡΤ στη Βηρυτό: Ανταπόκριση από τα «πεδία μάχης» – Υπό κατάληψη κυβερνητικά κτήρια (video)

Ξεχειλίζει από λαϊκή οργή η Βηρυτός απέναντι στην κυβέρνηση για τον τρόπο διαχείρισης της κρίσης που δημιούργησαν οι δύο πολύνεκρες εκρήξεις στο λιμάνι, οι οποίες στοίχισαν τη ζωή σε 158 ανθρώπους. Σύμφωνα με τον απεσταλμένο της ΕΡΤ Μ. Κωνσταντινίδη 50.000 διαδηλωτές κατέκλυσαν την Πλατεία Μαρτύρων, στο κέντρο του Λιβάνου ζητώντας την παραίτηση της κυβέρνησης και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις. Ακολούθησαν σφοδρές συγκρούσεις με την αστυνομία καθώς κάποιοι προσπάθησαν να μπουν στο κτίριο του κοινοβουλίου. Κι ενώ η αστυνομία είχε στραμμένη εκεί την προσοχή της, άλλοι διαδηλωτές εισέβαλαν στο κτίριο του ΥΠΕΞ, στα υπουργεία Εμπορίου, Ενέργειας και στα κεντρικά της Ένωσης Τραπεζών. Σύμφωνα με τον απεσταλμένο της ΕΡΤ στις φλόγες έχουν παραδοθει τουλάχιστον δύο κυβερνητικά κτήρια. Μάλιστα ακούστηκαν και πυροβολισμοί στα σημεία των κινητοποιήσεων σύμφωνα με τα διεθνή πρακτορεία. Ο Ερυθρός Σταυρός μιλά για 172 τραυματίες, ενώ πληροφορίες αναφέρουν και έναν νεκρό αστυνομικό. Μπροστά στη γενικευμένη αντίδραση ο πρωθυπουργός του Λιβάνου Χασάν Ντιάμπ ανακοίνωσε ότι θα προτείνει τη Δευτέρα τη διεξαγωγή πρόωρων βουλευτικών εκλογών στη χώρα.

Δεκάδες διαδηλωτές εισέβαλαν στις εγκαταστάσεις του υπουργείου Εξωτερικών στη Βηρυτό σήμερα, φωνάζοντας συνθήματα κατά της κυβέρνησης και του πολιτικού κατεστημένου, ενώ έκαψαν μια φωτογραφία του προέδρου Μισέλ Αούν. «Θα μείνουμε εδώ. Καλούμε τον λαό του Λιβάνου να καταλάβει όλα τα υπουργεία», ακούστηκε από το μεγάφωνο.

Η έφοδος των διαδηλωτών στο κτίριο του ΥΠΕΞ, μεταδόθηκε ζωντανά από την τηλεόραση

Group of protesters take over Lebanese foreign ministry and declared it «headquarters of the revolution» pic.twitter.com/NXDyeJDWoE

— Al Jazeera English (@AJEnglish) August 8, 2020

Σύμφωνα με τον ερυθρό Σταυρό του Λιβάνου στους 172 ανέρχονται πλέον οι άνθρωποι που τραυματίστηκαν στις διαδηλώσεις και 55 εχουν μεταφερθεί σε νοσoκομεία.

BREAKING: Lebanese Red Cross report 110 people have been wounded in protests in Central Beirut, with 32 taken to hospital.

People in Lebanon are protesting after an explosion killed at least 158 people and caused extensive damage.

More on this story: pic.twitter.com/pQkFq8dkHB

— SkyNews (@SkyNews) August 8, 2020

Η αστυνομία προχώρησε στη χρήση δακρυγόνων κατά των διαδηλωτών που πετούσαν πέτρες φωνάζοντας συνθήματα όπως “ο λαός θέλει να πέσει η κυβέρνηση,” ενώ κρατούσαν πανό που έγραφαν “Φύγετε, είστε όλοι δολοφόνοι.”

Κάποιοι κρατούσαν ξύλινες κρεμάλες με θηλιές και ένα πανό έγραφε: “Παραιτηθείτε ή κρεμαστείτε.”

Στις εικόνες που μεταδίδουν απευθείας τα τηλεοπτικά δίκτυα διακρίνονται άνθρωποι, αιμόφυρτοι, έχοντας τραυματιστεί από πλαστικές σφαίρες, την ώρα που η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων για να διαλύσει το πλήθος των διαδηλωτών.

Η πολιτική κρίση στη χωρα είναι βαθιά.

Δύο αρμόδιοι υπουργοί που προσπάθησαν να επισκεφθούν πληγείσες περιοχές καταδιώχθηκαν από το πλήθος.

Το κόμμα Καταέμπ (Kόμμα των Φαλαγγιτών ) στο Λίβανο, ένα χριστιανικό πολιτικό κόμμα, της αντιπολίτευσης ανακοίνωσε την παραίτηση των τριών βουλευτών του, κατηγορώντας την κυβέρνηση για διαφθορά και ανικανότητα.

Εν τω μεταξύ στη Βηρυτό βρίσκεται σήμερα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ ο οποίος είχε συνάντηση με τον πρωθυπουργό του Λιβάνου και με τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου. Ο κ. Μισέλ, όπως αναφέρει με ανάρτησή του στο «τουίτερ», τους διαβεβαίωσε ότι «η ΕΕ βρίσκεται με πλήρη αλληλεγγύη στο πλευρό του λαού του Λιβάνου» και συμπλήρωσε ότι «όλες οι πολιτικές δυνάμεις πρέπει να συνεργαστούν για το κοινό καλό του λαού και να εφαρμόσουν μεταρρυθμίσεις για να δώσουν ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον».

Ο πρόεδρος της χώρας Μισέλ Αούν απέρριψε τη διενέργειας διεθνούς έρευνας για τις πολύνεκρες εκρήξεις αποδίδοντας τες είτε σε αμέλεια, είτε σε «εξωτερική παρέμβαση», για παράδειγμα κάποια βόμβα, λέγοντας πως η σχετική έρευνα θα διεξαχθεί από τις τοπικές αρχές.

Την ίδια ώρα οι εναγώνιες προσπάθειες των συνεργείων για την ανεύρεση επιζώντων συνεχίζονται, καθώς αγνοούνται τουλάχιστον 21 άνθρωποι, ενώ οι τραυματίες υπολογίζονται σε 6.000, με τους 120 να βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση. Από τους 158 νεκρούς, οι 43 είναι Σύροι.



H Ιντερπόλ ανακοίνωσε ότι έστειλε μια ομάδα διεθνών εμπειρογνωμόνων που ειδικεύεται στην ταυτοποίηση θυμάτων στην περιοχή των δύο πολύνεκρων εκρήξεων στη Βηρυτό, έπειτα από αίτημα των λιβανέζικων αρχών.

Οι ειδικοί των IRT (Incident Response Teams) της Ιντερπόλ αναπτύσσονται στο πεδίο έπειτα από αίτημα των κρατών μελών της, όταν εκτυλίσσονται φυσικές καταστροφές, δυστυχήματα ή επιθέσεις.www.ert.gr

