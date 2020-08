Αεροσκάφος με σχεδόν 200 επιβάτες κόπηκε στα δύο στην Ινδία [βίντεο & εικόνες]

Μοιράσου το άρθρο:

Τουλάχιστον δεκατέσσερις οι νεκροί και πολλές δεκάδες οι τραυματίες από το αεροσκάφος της Air India, προερχόμενο από το Ντουμπάι με σχεδόν 200 επιβάτες, που διέφυγε από τον τροχόδρομο στο αεροδρόμιο της Καλικούτ και κόπηκε στα δύο, καταλήγοντας σε χωράφι.

#AirIndia

انڈین مسافر جہاز کی کریش لینڈنگ جہاز آبادی میں جا گھسا ہلاکتوں کا خدشہ امدادی کارروائیاں جاری @AimalWali @MianIftikharHus pic.twitter.com/g6BWrfLdFc

— ‏پـشــــــــــYOUSAFZAIــــــــتــــون (@PashtonYousafza) August 7, 2020

Το αεροπλάνο ξέφυγε από τον διάδρομο προσγείωσης και κατέληξε σε ένα γειτονικό χωράφι, σε βάθος 10 μέτρων, με αποτέλεσμα να κοπεί η άτρακτός του στα δύο. Το υπουργείο πολιτικής αεροπορίας διευκρίνισε ότι δεν εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο αεροσκάφος.

Η πτήση αυτή είχε οργανωθεί από την κυβέρνηση της Ινδίας για τον επαναπατρισμό Ινδών πολιτών που είχαν εγκλωβιστεί λόγω των περιοριστικών μέτρων που έχουν ληφθεί για να αντιμετωπιστεί η πανδημία του νέου κορονοϊού.

Dubai-Kozhikode Air India flight (IX-1344) skidded during landing at Karipur Airport at around 7.45 pm today: Kondotty Police. #Keralapic.twitter.com/UaXZuGrvhB

— ANI (@ANI) August 7, 2020



Τα αίτια του δυστυχήματος δεν έχουν διευκρινιστεί. Ένα τοπικό τηλεοπτικό κανάλι μετέδωσε ότι ενδέχεται να παρουσιάστηκε κάποιο πρόβλημα στο σύστημα προσγείωσης του αεροσκάφους. Σε κάθε περίπτωση, εδώ και πολλές μέρες βρέχει καταρρακτωδώς στο κρατίδιο της Κεράλα.

Πηγές: ANI, Reuters, AFP, DW, ΑΜΠΕwww.ert.gr

