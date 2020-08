Αεροσκάφος με σχεδόν 200 επιβάτες κόπηκε στα δύο στην Ινδία [βίντεο & εικόνες]

Μοιράσου το άρθρο:

Ένα αεροσκάφος της Air India προερχόμενο από το Ντουμπάι με σχεδόν 200 επιβάτες διέφυγε από τον τροχόδρομο στο αεροδρόμιο της Καλικούτ και κόπηκε στα δύο, καταλήγοντας σε χωράφι.

#AirIndia

انڈین مسافر جہاز کی کریش لینڈنگ جہاز آبادی میں جا گھسا ہلاکتوں کا خدشہ امدادی کارروائیاں جاری @AimalWali @MianIftikharHus pic.twitter.com/g6BWrfLdFc

— ‏پـشــــــــــYOUSAFZAIــــــــتــــون (@PashtonYousafza) August 7, 2020

Οι πρώτες πληροφορίες πιθανολογούν νεκρό τον πιλότο και τουλάχιστον άλλο ένα άτομο· αναφέρονται δεκάδες τραυματίες.

Dubai-Kozhikode Air India flight (IX-1344) skidded during landing at Karipur Airport at around 7.45 pm today: Kondotty Police. #Keralapic.twitter.com/UaXZuGrvhB

— ANI (@ANI) August 7, 2020







Πηγή: ANI, Reuters, AFP, DWwww.ert.gr

Μοιράσου το άρθρο: