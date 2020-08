Θρηνεί ο Λίβανος – Μάχη με τον χρόνο για τους εγκλωβισμένους

Μοιράσου το άρθρο:

Κορυφώνεται η αγωνία για αγνοούμενους και εγκλωβισμένους στα συντρίμμια της Βηρυτού, δύο 24ωρα μετά την τρομακτική έκρηξη που σκόρπισε τον θάνατο και την καταστροφή στο λιμάνι της Βηρυτού. Ξεχειλίζουν ο πόνος και η οργή, την ώρα που τα σωστικά συνεργεία καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες να εντοπίσουν ίχνη ζωής κάτω από άμορφες μάζες κτιρίων και χαλάσματα. Η έκρηξη της Τρίτης στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 145 ανθρώπους και τραυμάτισε 5.000.

Δεκάδες άνθρωποι αγνοούνται και τουλάχιστον 250.000 άνθρωποι έμειναν χωρίς στέγη καθώς το ωστικό κύμα κατέστρεψε τις προσόψεις κτιρίων, εκσφενδόνισε έπιπλα στους δρόμους και έσπασε τζάμια παραθύρων σε ακτίνα αρκετών χιλιομέτρων στην ενδοχώρα.

Στη Βηρυτό βρίσκεται ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, συνοδευόμενος από ειδική ομάδα διασωστών και μεταφέροντας ειδικό εξοπλισμό. Κατά την άφιξή του, δήλωσε πως θέλει να «οργανώσει τη διεθνή βοήθεια» για τον Λίβανο, και κάλεσε τους Λιβανέζους ηγέτες να θεσπίσουν μεταρρυθμίσεις χωρίς άλλη καθυστέρηση.

Le Liban n’est pas seul.

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 6, 2020

Όπως μεταδίδει το Reuters, ο Γάλλος πρόεδρος είπε στο οργισμένο πλήθος στο κέντρο της Βηρυτού πως η γαλλική βοήθεια δεν θα πάει σε «διεφθαρμένα χέρια» και ότι θα επιδιώξει μια νέα συμφωνία με τις πολιτικές αρχές.

«Θα μιλήσω με όλες τις πολιτικές δυνάμεις και θα τους ζητήσω μια νέα συμφωνία. Βρίσκομαι εδώ σήμερα για να τους προτείνω μια νέα πολιτική συμφωνία», είπε ο Εμανουέλ Μακρόν.

Συγγενείς αγνοουμένων συγκεντρώθηκαν κοντά στο λιμάνι αναζητώντας πληροφορίες για τους δικούς τους ανθρώπους, εν μέσω αυξανόμενη λαϊκής οργής για τις αρχές που επέτρεψαν να παραμείνει αποθηκευμένη για χρόνια μια τεράστια ποσότητα εκρηκτικών υλών σε αποθήκη στο λιμάνι κάτω από επικίνδυνες συνθήκες.

Shock at the devastation caused by the massive explosion in Beirut was giving way to anger Thursday, as information emerged that officials in the Lebanese capital had ignored repeated warnings about a stockpile of dangerous chemicals linked to the blast.

— CNN (@CNN) August 6, 2020

Ο πρωθυπουργός Χασάν Ντιάμπ κήρυξε τριήμερο πένθος για τα θύματα της έκρηξης, της πλέον καταστροφικής που έχει πλήξει ποτέ τη Βηρυτό, μια πόλη φοβισμένη ακόμα από τον εμφύλιο πόλεμο πριν από τρεις δεκαετίες και η οποία έχει κλονιστεί από την οικονομική κατάρρευση και την αύξηση στα κρούσματα κορονοϊού.

Ο υπουργός Οικονομίας Ραούλ Νεχμέ δήλωσε ότι ο Λίβανος, με το τραπεζικό του σύστημα να βρίσκεται σε κρίση και το νόμισμά του υπό κατάρρευση και έχοντας ένα από τα υψηλότερα χρέη στον κόσμο, έχει «πολύ περιορισμένους» πόρους για να αντιμετωπίσει την καταστροφή, που σύμφωνα με κάποιες εκτιμήσεις μπορεί να κοστίσει στη χώρα 15 δισεκ. δολάρια.

Ο πρόεδρος Μισέλ Αούν δήλωσε ότι για την έκρηξη ευθύνονται οι 2.750 τόνοι νιτρικού αμμωνίου, που χρησιμοποιείται ως χημικό λίπασμα και ως εκρηκτική ύλη, οι οποίοι είχαν αποθηκευτεί στο λιμάνι για έξι χρόνια μετά την κατάσχεσή τους. Ο ίδιος υποσχέθηκε εις βάθος έρευνα και ότι οι υπεύθυνοι θα λογοδοτήσουν. Η κυβέρνηση έχει δώσει εντολή να τεθούν σε κατ’ οίκον περιορισμό αξιωματούχοι του λιμένα της Βηρυτού, όπως δήλωσαν υπουργικές πηγές στο Reuters.

Τηλεφωνική επικοινωνία φον Ντερ Λάιεν – Ντιάμπ

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό του Λιβάνου είχε την Πέμπτη η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ούρσουλα φον Ντερ Λάιεν εξέφρασε τα συλλυπητήρια και τη στήριξη της ΕΕ στον λαό του Λιβάνου.

Η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν και ο Χασάν Ντιάμπ συζήτησαν τη βοήθεια που ήδη παρέχει η ΕΕ, η οποία συγκεκριμένα περιλαμβάνει:

την ανάπτυξη περισσότερων από 100 υψηλά εκπαιδευμένων πυροσβεστών αναζήτησης και διάσωσης, με οχήματα, σκύλους και ιατρικό εξοπλισμό έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένου του Ερυθρού Σταυρού του Λιβάνου

την προσφορά πρόσθετων ομάδων, ιδίως για χημική, βιολογική, ακτινολογική και πυρηνική ανίχνευση

ένα στρατιωτικό σκάφος με δυνατότητα για ελικόπτερο για ιατρική εκκένωση, καθώς και ιατρικό και προστατευτικό εξοπλισμό

την ενεργοποίηση του δορυφορικού συστήματος χαρτογράφησης Copernicus για την εκτίμηση της έκτασης της ζημιάς.

Επιπροσθέτως, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Κομισιόν, η Επιτροπή ενεργοποιεί ποσό πάνω από 33 εκατομμύρια ευρώ για τις πρώτες ανάγκες, ιατρική υποστήριξη και εξοπλισμό και προστασία των υποδομών ζωτικής σημασίας, ενώ θα εξετάσει περαιτέρω υποστήριξη ανάλογα με την τρέχουσα αξιολόγηση ανθρωπιστικών αναγκών.

Οι φον Ντερ Λάιεν και Ντιάμπ συζήτησαν επίσης τη μακροπρόθεσμη στήριξη που μπορεί να παράσχει η ΕΕ για να βοηθήσει τη διαδικασία ανοικοδόμησης της χώρας.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής τόνισε επίσης την πιθανή κινητοποίηση εμπειρογνωμόνων και εξοπλισμού για την εκτίμηση της έκτασης των ζημιών και τη διαχείριση επικίνδυνων ουσιών όπως ο αμίαντος και άλλες χημικές ουσίες. Κάτι τέτοιο, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, είναι σημαντικό τόσο για τα οικήματα των πολιτών όσο και για την αποκατάσταση του λιμένα της Βηρυτού.

EPA/WAEL HAMZEHΤαυτόχρονα, η Ούρσουλα φον Ντερ Λάιεν υπογράμμισε ότι η Επιτροπή είναι έτοιμη να διερευνήσει πώς μπορούν να ενισχυθούν εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, ενώ προσέφερε επίσης τη στήριξη της ΕΕ για τη διενέργεια πλήρους αξιολόγησης αναγκών για την ανοικοδόμηση της πόλης και την ανάκαμψη της χώρας, καθώς και στήριξη στις συζητήσεις με τα Διεθνή Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, τα οποία θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην αποδέσμευση περαιτέρω οικονομικής στήριξης.

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση της Κομισιόν, η Πρόεδρος τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει μεγάλη σημασία στην ενότητα και τη σταθερότητα του Λιβάνου, που είναι ακόμη πιο σημαντική σήμερα, τόσο εσωτερικά όσο και για την περιοχή και τόνισε ότι αυτή η τραγική στιγμή για τον Λίβανο πρέπει να είναι η ευκαιρία να ενώσει όλες τις πολιτικές δυνάμεις γύρω από μια εθνική προσπάθεια η οποία θα ανταποκριθεί στις πολλές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα. Η κ. Φον Ντερ Λάιεν επεσήμανε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα στηρίξει τον Λίβανο σε αυτήν την προσπάθεια.

Πηγές: ΕΡΤ, ΑΠΕ-ΜΠΕwww.ert.gr

