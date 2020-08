Εικόνες αποκάλυψης στη Βηρυτό-Τεράστιο κύμα αλληλεγγύης και συμπαράστασης

Μοιράσου το άρθρο:

Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψουν την τραγωδία που ζει η Βηρυτός από την Τρίτη, μετά τις τρομακτικές εκρήξεις σε αποθήκη με 2.750 τόνους νιτρικής αμμωνίας στο λιμάνι. Τουλάχιστον 135 νεκροί, περισσότεροι από 5.000 τραυματίες, 300.000 άστεγοι και τουλάχιστον 100 αγνοούμενοι συνθέτουν την εικόνα βιβλικής καταστροφής που παρουσιάζει η πρωτεύουσα του Λιβάνου, η οποία από χθες και για δύο εβδομάδες έχει τεθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Από χθες την ασφάλεια της πόλης ανέλαβε ο στρατός καθώς η Βηρυτός εμφανίζει εικόνα αποκάλυψης.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι με τον έναν ή τον άλλον τρόπο ισοπεδώθηκε ή υπέστη σοβαρό πλήγμα η μισή πρωτεύουσα με σοβαρό πρόβλημα σε όλες τις υποδομές και τα δίκτυα.

(AP Photo/Hassan Ammar)Σύμφωνα με τον Κυβερνήτη της Βηρυτού οι υλικές ζημιές υπολογίζονται σε 10 με 15 δισ. δολάρια, ενώ εκτός από τις εμφανείς πληγές, εξίσου σοβαρές είναι οι ελλείψεις και τα προβλήματα σε νερό, σιτάρι, ιατροφαρμακευτικό υλικό και χωρίς διεθνή παρέμβαση προειδοποιεί ότι ενδέχεται να ξεσπάσει κρίση στη χώρα.

Την ίδια ώρα, συγκλονίζουν οι μαρτυρίες τόσο των ανθρώπων που έζησαν τον εφιάλτη, όσο και των γιατρών και νοσοκομειακών αλλά και αυτών που βρέθηκαν στο σημείο της καταστροφής. Για χάος που δεν συνάντησαν ούτε στον πόλεμο, κάνουν λόγο γιατροί και νοσηλευτές αναφορικά με όσα καλούνται να αντιμετωπίσουν στα νοσοκομεία.

My footage from Mar Mikhaïl district near Beirut’s port yesterday. People are clearing up but the level of damage is enormous #Beirut #Lebanon #لبنان_منكوب #لبنان #بيروت #انفجار_المرفأ pic.twitter.com/kvPLLl44lP

— Lizzie Porterلِيزي بورتر (@lcmporter) August 6, 2020

Εν τω μεταξύ, τεράστιο είναι το κύμα αλληλεγγύης και συμπαράστασης από άκρη σε άκρη του πλανήτη.

Από χθες στην πληγείσα περιοχή βρίσκεται και συνδράμει την επιχείρηση ανεύρεσης και διάσωσης παγιδευμένων 12μελές κλιμάκιο της ΕΜΑΚ. Στην ΕΡΤ μίλησε ο υφυπουργός Εξωτερικών Κώστας Φραγκογιάννης, ο οποίος είναι ο πρώτος Ευρωπαίος πολιτικός που βρέθηκε στη Βηρυτό και συνόδευσε κλιμάκιο της ΕΜΑΚ. Ο κ. Φραγκογιάννης τόνισε ότι αυτό που είδε είναι αδιανόητο: ένα βομβαρδισμένο τοπίο, μία τεράστια καταστροφή με ανυπολόγιστες ζημιές. Ανέφερε ότι μεταξύ των θυμάτων συγκαταλέγονται και μέλη της ελληνικής κοινότητας. Μια 60χρονη γυναίκα, σύζυγος Έλληνα πολίτη έχασε τη ζωή της, ενώ άλλοι πέντε τραυματίστηκαν, οι δύο σοβαρότερα. Επίσης -όπως είπε- έχουν καταστραφεί τέσσερα νοσοκομεία της πόλης, το ένα από αυτά ελληνορθόδοξο στο οποίο είχε συμβάλλει για την ανέγερσή του και η ελληνική κυβέρνηση, ενώ πρόσθεσε ότι σημειώθηκαν υλικές ζημιές στην ελληνική πρεσβεία καθώς βρίσκεται σε απόσταση 15 χλμ σε ευθεία γραμμή από το σημείο της έκρηξης. Ο υφυπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι αυτή τη στιγμή πρέπει η διεθνής κοινότητα να στηρίξει με κάθε τρόπο τον Λίβανο, καθώς βρίσκεται σε μια πολύ κρίσιμη κατάσταση λόγω των οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει ως χώρα αλλά και της πανδημίας. Ερωτηθείς για το αν υπάρχουν σκέψεις για επαναπατρισμό Ελλήνων, ο κ. Φραγκογιάννης ανέφερε ότι δεν υπάρχουν αιτήματα και πως δεν εξετάζουν τώρα τέτοια σενάρια.

Προηγήθηκαν μηνύματα της πολιτειακής και πολιτικής ηγεσίας με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό, τους Υπουργούς Εξωτερικών και Εθνικής Άμυνας να εκφράζουν την αλληλεγγύη τους στον λαό του Λιβάνου και να δηλώνουν έτοιμοι να συνδράμουν με κάθε τρόπο και μέσο ζητηθεί.

Βοήθεια έχουν ήδη αποστείλει Κύπρος, Γαλλία, Ρωσία, Αλγερία, Τουρκία, ενώ το Ισραήλ προσφέρθηκε να παράσχει ανθρωπιστική και υγειονομική βοήθεια, χωρίς να είναι γνωστό αν θα την αποδεχτεί η κυβέρνηση του Λιβάνου.

Σήμερα αναμένεται στη Βηρυτό ο Πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, δεδομένης της ιστορικής σχέσης που συνδέει τις δύο χώρες, καθώς και της ύπαρξης και Γάλλων υπηκόων ανάμεσα στα θύματα, ενώ με ναυλωμένη πτήση του Υπουργείου Εξωτερικών της Κύπρου επαναπατρίζονται Κύπριοι πολίτες που διέμεναν στη Βηρυτό.

(AP Photo/Michel Euler)Η Ιταλία έστειλε στη Βηρυτό 14 πυροσβέστες, ειδικευμένους στην εκτίμηση χημικών κινδύνων και υποδομών που έχουν υποστεί ζημιές μετά από εκρήξεις προκειμένου «να παράσχει τεχνική υποστήριξη για τους χημικούς και βακτηριολογικούς κινδύνους» αλλά και για να εκτιμήσει την κατάσταση των κτιρίων, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η ιταλική υπηρεσία πολιτικής προστασίας.

Έτοιμες να προσφέρουν βοήθεια και οι Ηνωμένες Πολιτείες με νέο ατόπημα του Προέδρου Τράμπ ο οποίος έσπευσε με μια πολεμική δήλωση αρχικά να κάνει λόγο για «φρικτή επίθεση», την οποία στη συνέχεια χωρίς να πάρει πίσω, συμπλήρωσε λέγοντας ότι οι γιγαντιαίες εκρήξεις που προκάλεσαν καταστροφή στη Βηρυτό, θα μπορούσαν να οφείλονται σε «δυστύχημα», για να παραδεχτεί τελικά πως κανένας δεν γνωρίζει στ’ αλήθεια τι ήταν αυτό. Κανένας δεν ξέρει ακόμα».

Πηγή: ΕΡΤ, AFPwww.ert.gr

