Βηρυτός: Η επόμενη μέρα της τραγωδίας (video & photos)

Εικόνες αποκάλυψης στον Λίβανο μετά την έκρηξη στη Βηρυτό που ισοπέδωσε μεγάλο μέρος της πρωτεύουσας. Οι νεκροί, με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ξεπερνάνε τους 100 και οι τραυματίες τους 4.000.

Εθνικό πένθος σήμερα στον Λίβανο.



Η επόμενη μέρα. Εικόνες από το λιμάνι πριν και μετά την καταστροφή. Εικόνες που θυμίζουν πόλεμο. Το λιμάνι ισοπεδώθηκε. Κτήρια κατέρρευσαν.

Όπως διαπιστώνεται γύρω από το λιμάνι δεν έχει παραμείνει τίποτα που να θυμίζει την περιοχή όπως ήταν πριν 2 μέρες. Μια πόλη ερείπιο. Χαλάσματα παντού. Οι υλικές ζημιές είναι αναρίθμητες. Συντρίμμια παντού.

Καρέ-καρέ η στιγμή της έκρηξης, η στιγμή της απόλυτης καταστροφής.

Lebnoni decimation is the historical massacre of world & black day of humanity,we well never define condemn in word for this calamity,#Israel#BeirutExplosion#Lebnon#BeirutBlast pic.twitter.com/VE0c0LqNj8

— Ishaq Khan (@IshaqK1234) August 5, 2020

Η έκρηξη που οδήγησε στη μαζική δολοφονία εκατοντάδων ανθρώπων.

Πολυκατοικία, μετά την έκρηξη. Η απόλυτη καταστροφή. Κάθε διαμέρισμα είναι διαλυμένο.

Livestream footage captures the moment a church in Beirut was hit with the force of the explosion while a priest was delivering mass.

Get the latest from Beirut: pic.twitter.com/CsNtiA9isP

— SkyNews (@SkyNews) August 5, 2020

Με βίντεο από το Skynews βλέπουμε την κατάρρευση μιας εκκλησίας. Τα φώτα σβήνουν και πλάκες από το ταβάνι φαίνεται να καταπλακώνουν τον ιερέα.

Η στιγμή της έκρηξης. Στον ουρανό είναι φανερό ένα πορτοκαλί μανιτάρι τοξικών αποβλήτων. Μια δεύτερη Χιροσίμα λένε οι κάτοικοι. Οι ζημιές ανυπολόγιστες. Μαύρη μέρα σήμερα για τον Λίβανο αλλά και για την ανθρωπότητα.

Ευτυχώς οι πρώτες βοήθειες δεν άργησαν να φανούν. Ανάμεσα στις χώρες που στέλνουν βοήθεια και η Ελλάδα.



