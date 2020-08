Βηρυτός: Δεκάδες νεκροί και χιλιάδες τραυματίες, ανυπολόγιστες ζημιές – Κατάσταση έκτακτης ανάγκης ζητά ο πρόεδρος Αούν

Μοιράσου το άρθρο:

Στους 73 ανέρχονται οι νεκροί και στους 3.700 οι τραυματίες από τις εκρήξεις που σημειώθηκαν στο λιμάνι της Βηρυτού σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των αρχών του Λιβάνου. Ο απολογισμός αυτός είναι προσωρινός, είπε ο γενικός διευθυντής του υπουργείου Υγείας, τον Φάντι Σάναν. Νωρίτερα, ο υπουργός Υγείας Χαμάντ Χασάν έκανε λόγο για 60 νεκρούς και 3.000 τραυματίες τουλάχιστον. Το Ανώτατο Συμβούλιο Άμυνας της χώρας κήρυξε τη Βηρυτό κατεστραμμένη πόλη και συνέστησε στο υπουργικό συμβούλιο, που θα συνεδριάσει αύριο Τετάρτη, να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ο πρόεδρος Μισέλ Αούν, με ανάρτησή του στο Twitter, επισήμανε ότι είναι αναγκαίο να κηρυχθεί κατάσταση έκτακτης ανάγκης για διάστημα δύο εβδομάδων.

«Είναι μια καταστροφή με κάθε έννοια του όρου αυτού», είπε ο Χαμάντ Χασάν ενώ πήγαινε να επισκεφθεί τραυματίες σε ένα νοσοκομείο της πόλης. «Τα νοσοκομεία της πρωτεύουσας είναι όλα γεμάτα με τραυματίες», πρόσθεσε, ζητώντας να μεταφερθούν οι υπόλοιποι σε κλινικές των προαστίων.

Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου Χασάν Ντιάμπ δεσμεύτηκε ότι όσοι ευθύνονται για την έκρηξη στην «επικίνδυνη» αποθήκη στο λιμάνι της Βηρυτού θα λογοδοτήσουν.

«Σας υπόσχομαι ότι αυτή η καταστροφή δεν θα περάσει χωρίς να αποδοθούν ευθύνες. Όσοι ευθύνονται θα πληρώσουν το τίμημα», είπε σε τηλεοπτικό διάγγελμά του και απηύθυνε έκκληση στις «φίλες χώρες» να βοηθήσουν τον Λίβανο.

Footage from the massive explosion in Beirut Port, Lebanon pic.twitter.com/bdvzrS05Qf

— Beirut Today (@bey_today) August 4, 2020

Εκατοντάδες άνθρωποι, που τραυματίστηκαν στις εκρήξεις στο λιμάνι της Βηρυτού, διακομίστηκαν σε νοσοκομεία, όμως πολλοί παραμένουν παγιδευμένοι σε σπίτια που καταστράφηκαν από τις εκρήξεις, δήλωσε ο επικεφαλής του λιβανικού Ερυθρού Σταυρού.

pic.twitter.com/IWMjT2jYWW

— Lebanese Red Cross (@RedCrossLebanon) August 4, 2020

Ο Τζορτζ Κετάνεχ είπε σε τοπικά ΜΜΕ ότι δεν υπάρχει ακριβής αριθμός των τραυματιών, καθώς πολλοί παραμένουν εγκλωβισμένοι σε σπίτια στην περιοχή των εκρήξεων. Άλλοι διασώθηκαν με βάρκες.

Το λιβανικό τηλεοπτικό δίκτυο LBCI, που επικαλείται το νοσοκομείο Hotel Dieu στη Βηρυτό, μετέδωσε πως παρέχει φροντίδα σε περισσότερους από 500 τραυματίες και δεν μπορεί να υποδεχθεί άλλους.

Ο πρόεδρος του Λιβάνου Μισέλ Αούν συγκάλεσε εκτάκτως το Ανώτατο Συμβούλιο Άμυνας, μετά τις βίαιες εκρήξεις που συγκλόνισαν το απόγευμα το λιμάνι της Βηρυτού. Ο πρωθυπουργός Χασάν Ντιάμπ κήρυξε εθνικό πένθος για αύριο, στη μνήμη των θυμάτων της έκρηξης. Μεταξύ των τραυματιών είναι και ο Ναζάρ Ναζαριάν, ο γενικός γραμματέας του κόμματος Καταέμπ, μετέδωσε το Al Arabiya. Σύμφωνα με άλλο, τοπικό μέσο ενημέρωσης, το Lebanon24, Ο Ναζαριάν έχει πέσει σε κώμα.

Τοπίο βιβλικής καταστροφής

Οι ισχυρές εκρήξεις ενδέχεται να οφείλονται σε «εκρηκτικές ύλες» που είχαν κατασχεθεί και φυλάσσονταν «εδώ και χρόνια» σε μια αποθήκη, εκτιμά ένας υψηλόβαθμο στέλεχος των υπηρεσιών ασφαλείας του Λιβάνου.

«Φαίνεται ότι υπήρχε μια αποθήκη που περιείχε υλικά τα οποία είχαν κατασχεθεί εδώ και χρόνια και φαίνεται ότι επρόκειτο για άκρως εκρηκτικές ύλες», είπε ο γενικός διευθυντής της Γενικής Ασφάλειας, Αμπάς Ιμπραχίμ, όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους της τηλεόρασης ενώ κατευθυνόταν στο σημείο της καταστροφής.

Στην περιοχή έχουν σπεύσει ελικόπτερα που βοηθούν στην κατάσβεση της φωτιάς που εκδηλώθηκε μετά την έκρηξη.

Ο κυβερνήτης της Βηρυτού χαρακτήρισε την έκρηξη «εθνική καταστροφή, παρόμοια με τη Χιροσίμα».

Ο εκκωφαντικός θόρυβος ακούστηκε σε πολλούς τομείς της πρωτεύουσας. Τζάμια καταστημάτων και σπιτιών έσπασαν σε ακτίνα πολλών χιλιομέτρων. Το πρακτορείο Reuters ανέφερε ότι κατέρρευσαν μπαλκόνια. Δεν είναι σαφές προς το παρόν τι προκάλεσε την έκρηξη, όμως οι αρχές φαίνεται να απομακρύνονται από το ενδεχόμενο της τρομομοκρατικής ενέργειας

Η έκρηξη συντάραξε ολόκληρη την πόλη κι έγινε αισθητή σε απόσταση πολλών χιλιομέτρων. Σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο, ο εκκωφαντικός θόρυβος αναστάτωσε και πολλές περιοχές της Κύπρου, με αποτέλεσμα οι Αρχές να βρίσκονται σε κινητοποίηση, προσπαθώντας να εξακριβώσουν από πού προήλθε.

Γύρω από το λιμάνι, η καταστροφή φαίνεται να είναι ολική. Στις εικόνες που μεταδίδουν τα τοπικά τηλεοπτικά κανάλι, διακρίνονται άνθρωποι εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια, καλυμμένοι από αίματα.

Ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου είπαν ότι είδαν πολλούς τραυματίες να περπατούν στους δρόμους που οδηγούν στα νοσοκομεία. Στη συνοικία Ασραφίεχ, τραυματίες προσπαθούσαν να φτάσουν στο νοσοκομείο Οτέλ Ντιε. Έξω από το ιατρικό κέντρο Κλεμανσό, πολλοί τραυματίες, μεταξύ των οποίων και μικρά παιδιά, περίμεναν να τους παραλάβουν οι τραυματιοφορείς.

Σχεδόν όλες οι βιτρίνες των καταστημάτων στις συνοικίες Χάμρα, Μπαντάρο και Χάζμιεχ έχουν σπάσει. Έσπασαν επίσης τα παρμπρίζ και τα παράθυρα των αυτοκινήτων. Οχήματα έχουν εγκαταλειφθεί στη μέση του δρόμου, με τους αερόσακους ανοιχτούς.

Σύμφωνα με Ιορδανούς σεισμολόγους, η έκρηξη ισοδυναμούσε με σεισμό μεγέθους 4,5 Ρίχτερ.

«Η έκρηξη που έγινε στο λιμάνι της Βηρυτού απόψε ήταν ισοδύναμη με σεισμική δόνηση μεγέθους 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, ανέφερε το Σεισμολογικό Παρατηρητήριο της Ιορδανίας σε μια ανκοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα.

Συνδρομή στις προσπάθειες των διασωστών

Με ανάρτησή του στο Twitter, στα αγγλικά, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης εκφράζει την συμπαράστασή του στο λαό του Λιβάνου και σημειώνει ότι «η Ελλάδα είναι έτοιμη να παράσχει οποιαδήποτε βοήθεια χρειαστεί».

«Εκ μέρους του ελληνικού λαού, θέλω να εκφράσω τα βαθύτατα συλλυπητήριά μου στον λαό του Λιβάνου, ειδικά στις οικογένειες που υπέστησαν απώλειες, και εύχομαι ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες. Οι σκέψεις μας είναι μαζί σας» αναφέρει.

On behalf of the Greek people, I want to express my deepest condolences to the people of Lebanon, especially to the families who have suffered losses, and wish a speedy recovery to the wounded. Our thoughts are with you.

Greece stands ready to provide any assistance needed.

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) August 4, 2020

Η Ελλάδα είναι έτοιμη να συνδράμει με όλα τα διαθέσιμα μέσα τις Αρχές του Λιβάνου για την αντιμετώπιση των συνεπειών της φονικής έκρηξης στη Βυρητό, τονίζει με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, αρμόδιος για την Πολιτική Προστασία και τη Διαχείριση Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς.

Στην ίδια ανάρτηση, ο κ. Χαρδαλιάς επισημαίνει πως «παρακολουθούμε την εξέλιξη και έχουμε ήδη επικοινωνήσει με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας εκφράζοντας την ετοιμότητά μας».

Την αλληλεγγύη και τη στήριξη της ΕΕ στο λαό και τις αρχές του Λιβάνου εξέφρασε ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής, Ζοζέπ Μπορέλ.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Λιβανέζο ομόλογό του, τον Μισέλ Αούν, στον οποίo εξέφρασε την αλληλεγγύη του, ανακοινώνοντας επίσης την αποστολή διασωστών και υλικοτεχνικού εξοπλισμού.

«Οι εικόνες και τα βίντεο από τη Βηρυτό απόψε προκαλούν σοκ», έγραψε στο Twitter ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον λέγοντας ότι η χώρα του είναι έτοιμη να παράσχει στήριξη με «όποιον μπορεί».

«Συγκλονισμένη» από τις ειδήσεις και τις εικόνες που μεταδίδονται από τον Λίβανο δήλωσε η Καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ, τονίζοντας ότι η γερμανική κυβέρνηση θα προσφέρει τη στήριξή της στη χώρα.

«Οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι με τον μεγάλο και δυνατό λαό του Λιβάνου. Όπως πάντα, το Ιράν είναι πλήρως προετοιμασμένο να παράσχει βοήθεια με όποιον τρόπο χρειαστεί. Μείνε δυνατός, Λίβανε», έγραcε στο Twitter o υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Μοχαμάντ Τζαβάντ Ζαρίφ.

Το Ισραήλ προσφέρθηκε να παράσχει ανθρωπιστική βοήθεια στον Λίβανο, ανακοίνωσε ο υπουργός Άμυνας Μπένι Γκαντς.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συνομίλησε με τον Λιβανέζο ομόλογό του Μισέλ Αούν για την πολύνεκρη έκρηξη και του δήλωσε ότι η Άγκυρα είναι έτοιμη να παράσχει ανθρωπιστική βοήθεια, εφόσον χρειαστεί.

Πηγή: Reuters, AFP, Beirut Today, ΑΜΠΕ, Sputnik, Lebanese Red Crosswww.ert.gr

Μοιράσου το άρθρο: