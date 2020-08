Απίστευτη τραγωδία στη Βηρυτό -Κρανίου τόπος το λιμάνι-Εκατόμβη νεκρών (video)

Μοιράσου το άρθρο:

Τριήμερο εθνικό πένθος στον Λίβανο μετά τις πολύνεκρες εκρήξεις στο λιμάνι της Βηρυτού το απόγευμα της Τρίτης, σε αποθήκη που φυλασσόταν εδώ και έξι χρόνια τεράστια ποσότητα νιτρικού αμμωνίου και άλλα εξαιρετικά εύφλεκτα υλικά, που χρησιμοποιούνται ως χημικά λιπάσματα αλλά και για την κατασκευή βομβών. Από τις εκρήξεις έχασαν τη ζωή τους περισσότεροι από 100 άνθρωποι, περίπου 4.000 τραυματίστηκαν, απροσδιόριστος είναι ο αριθμός των αγνοουμένων, καθώς και όσων παραμένουν παγιδευμένοι στα συντρίμμια, δεδομένου ότι το λιμάνι και ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα ισοπεδώθηκαν, με τις υλικές ζημιές να εκτείνονται σε ακτίνα τουλάχιστον 50 χιλιομέτρων. Εκφράζονται φόβοι ότι οι νεκροί θα φτάσουν τους 200 και οι τραυματίες τους 6.000.

Όπως μετέδωσε από τη Βηρυτό ο ανταποκριτής της ΕΡΤ Ουαλίντ Ελίας, το απόγευμα της Τρίτης γίνονταν τεχνικές εργασίες στη συγκεκριμένη αποθήκη. Από τις εκρήξεις καταστράφηκαν αποθήκες με σιτηρά καθώς και αποθήκη με φάρμακα. Η κατάσταση στα νοσοκομεία είναι χαοτική.

Θάλασσα από συντρίμμια

Ημέρα Εθνικού Πένθους κήρυξε τη σημερινή, ο πρωθυπουργός Χασάν Ντιάμπ, ενώ ο κυβερνήτης της Βηρυτού, Μαρουάν Αμπούντ μίλησε για «εθνική καταστροφή, παρόμοια με τη Χιροσίμα» που είχε ως αποτέλεσμα να επηρεαστεί σχεδόν η μισή πόλη. Όπως δήλωσε ο πρωθυπουργός Χασάν Ντιάμπ εξερράγησαν 2.750 τόνοι νιτρικού αμμωνίου, που βρίσκονταν επί έξι χρόνια αφημένοι σε αποθήκη στο λιμάνι, ενώ τόνισε ότι θα βρεθεί ο υπεύθυνος ώστε να λογοδοτήσει για την πολύνεκρη καταστροφή.

Σωστικά συνεργεία συνεχίζουν από το πρωί να αναζητούν επιζώντες σε μια θάλασσα από συντρίμμια, ενώ οι λιβανέζικες αρχές προειδοποιούν πως ο απολογισμός των θυμάτων ενδέχεται να γίνει ακόμη πιο βαρύς μέσα στην ημέρα.

Από τις εκρήξεις επλήγη και πολεμικό πλοίο της δύναμης του ΟΗΕ και έχουν τραυματιστεί κυανόκρανοι, κάποιοι σοβαρά, που διακομίστηκαν «στα κοντινότερα νοσοκομεία», ανακοίνωσε, η διοίκηση της αποστολής αυτής, του ΟΗΕ. Μέλη του προσωπικού της γερμανικής πρεσβείας στον Λίβανο, μεταξύ των τραυματιών, ανακοίνωσε το Βερολίνο.

(AP Photo/Hassan Ammar)Κατεστραμμένη πόλη, κήρυξε τη Βηρυτό, το Ανώτατο Συμβούλιο Άμυνας της χώρας, και συνέστησε στο υπουργικό συμβούλιο, που θα συνεδριάσει σήμερα, να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Η πρωτεύουσα είναι αναγκαίο να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, για διάστημα δύο εβδομάδων, επισήμανε ο πρόεδρος Μισέλ Αούν.

Η έκρηξη που έγινε στο λιμάνι της Βηρυτού, ήταν ισοδύναμη με σεισμική δόνηση μεγέθους 4,5 Ρίχτερ, ανακοίνωσε το Σεισμολογικό Παρατηρητήριο, της Ιορδανίας.

Video shows large explosion in Beirut, Lebanon – which has caused widespread damage and injured hundreds of people, Lebanese Red Cross says pic.twitter.com/UNdwucjQx2

— BBC News (World) (@BBCWorld) August 4, 2020

Οι εκρήξεις έγιναν αισθητές μέχρι την Κύπρο, η οποία ανακοίνωσε ότι είναι έτοιμη να συνδράμει με όποιον τρόπο κριθεί απαραίτητος. Έτοιμες να παράσχουν βοήθεια είναι οι ΗΠΑ, Γερμανία, Γαλλία, Βρετανία, Τουρκία, Σαουδική Αραβία, αλλά και το Ισραήλ, το οποίο ανακοίνωσε ότι δεν εμπλέκεται με τις εκρήξεις, καθώς νωρίτερα, κυκλοφόρησαν φήμες, για πυραυλική επίθεσης στο λιμάνι της Βηρυτού.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν γνωστοποίησε μέσω Twitter ότι η κυβέρνηση του θα στείλει στελέχη της Πολιτικής Προστασίας και «πολλούς τόνους υγειονομικού υλικού» στη Βηρυτό.

Nous déployons au Liban un détachement de la sécurité civile et plusieurs tonnes de matériel sanitaire. Des urgentistes vont également rejoindre Beyrouth au plus vite pour renforcer les hôpitaux. La France est déjà engagée.

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 5, 2020

«Συγκλονισμένη» από τις ειδήσεις και τις εικόνες που μεταδίδονται από τον Λίβανο δήλωσε η Καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ, τονίζοντας ότι η γερμανική κυβέρνηση θα προσφέρει τη στήριξή της στη χώρα.

Την αλληλεγγύη και τη στήριξη της ΕΕ στο λαό και τις αρχές του Λιβάνου εξέφρασε ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής, Ζοζέπ Μπορέλ.

Περί «φρικτής επίθεσης» στην πρωτεύουσα του Λιβάνου, μίλησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Την συμπαράστασή του στο λαό του Λιβάνου, για την τραγωδία στη Βηρυτό, εξέφρασε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνοντας ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να παράσχει οποιαδήποτε βοήθεια χρειαστεί.

Εκατοντάδες νεκροί και χιλιάδες τραυματίες

Ο υπουργός Υγείας του Λιβάνου Χαμάντ Χασάν δήλωσε νωρίτερα στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς ότι ο απολογισμός των θυμάτων ανέρχεται σε τουλάχιστον 78 νεκρούς και σχεδόν 4.000 τραυματίες.

(AP Photo/Bilal Hussein)«Υπάρχουν πολλοί αγνοούμενοι αυτή τη στιγμή. Άνθρωποι ψάχνουν στα επείγοντα τους αγαπημένους τους και είναι δύσκολη η αναζήτηση αυτή μέσα στη νύχτα διότι έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση», είπε ο Χασάν στο Ρόιτερς. «Αντιμετωπίζουμε αληθινή καταστροφή και χρειαζόμαστε χρόνο για να αποτιμήσουμε την έκταση των ζημιών».

Περίπου 2.750 τόνοι νιτρικού αμμωνίου βρίσκονταν στην αποθήκη στο λιμάνι της Βηρυτού που εξερράγη χθες Τρίτη, προκαλώντας δεκάδες θανάτους, χιλιάδες τραυματισμούς και ζημιές άνευ προηγουμένου στην πρωτεύουσα του Λιβάνου, στηλίτευσε ο πρωθυπουργός της χώρας Χασάν Ντιάμπ.

«Είναι απαράδεκτο το ότι φορτίο νιτρικού αμμωνίου, ποσότητα που εκτιμάται πως ανερχόταν σε 2.750 τόνους, βρισκόταν επί έξι χρόνια παρατημένο σε αποθήκη χωρίς μέτρα προφύλαξης», στηλίτευσε ο Ντιάμπ ενώπιον του Ανώτερου Συμβουλίου Άμυνας της χώρας, που συγκλήθηκε εκτάκτως χθες βράδυ.

Το νιτρικό αμμώνιο είναι χημικό λίπασμα, που όμως χρησιμοποιείται επίσης για την κατασκευή βομβών.

(AP Photo/Bilal Hussein)«Δεν θα αναπαυθούμε προτού βρούμε τον υπεύθυνο για αυτό που έγινε ώστε να λογοδοτήσει» για την πολύνεκρη καταστροφή, δεσμεύθηκε ο πρωθυπουργός του Λιβάνου.

Το Ανώτερο Συμβούλιο Άμυνας «συνιστά» στην κυβέρνηση να κηρύξει «κατάσταση έκτακτης ανάγκης» για δύο εβδομάδες στην πόλη της Βηρυτού.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου θα ανατεθεί σε επιτροπή ανώτατων αξιωματικών του στρατού να χειριστεί όλα τα ζητήματα «ασφαλείας» στη λιβανέζικη πρωτεύουσα, σύμφωνα με την ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε μετά το πέρας της συνεδρίασης του Ανώτερου Συμβουλίου Άμυνας. Το υπουργικό συμβούλιο θα συνεδριάσει εκτάκτως αργότερα σήμερα.

Η καταστροφή στη Βηρυτό σημειώθηκε τρεις ημέρες προτού δικαστήριο που υποστηρίζεται από τον ΟΗΕ εκδώσει την ετυμηγορία του στη δίκη τεσσάρων υπόπτων, που συνδέονται με το σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ, για τη βομβιστική επίθεση στην οποία σκοτώθηκε ο τότε πρωθυπουργός Ράφικ αλ Χαρίρι και άλλοι 21 άνθρωποι το 2005. Η επίθεση εκείνη είχε γίνει σε περιοχή που απέχει μόλις 2 χιλιόμετρα από το λιμάνι της Βηρυτού.

Πηγή: ΕΡΤ, ΑΠΕ-ΜΠΕ, BBC, Reuters, AFPwww.ert.gr

Μοιράσου το άρθρο: