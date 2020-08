Ισχυρές εκρήξεις σε αποθήκες εκρηκτικών στη Βηρυτό — Νεκροί και τραυματίες, τεράστιες ζημιές

Μοιράσου το άρθρο:

Τουλάχιστον δέκα είναι οι νεκροί από την πολύ ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στο λιμάνι της Βηρυτού, σύμφωνα με ιατρικές πηγές και τις υπηρεσίες εθνικής ασφάλειας του Λιβάνου.

Στην περιοχή έχουν σπεύσει ελικόπτερα που βοηθούν στην κατάσβεση της φωτιάς που εκδηλώθηκε μετά την έκρηξη.

Ο κυβερνήτης της Βηρυτού χαρακτήρισε την έκρηξη «εθνική καταστροφή, παρόμοια με τη Χιροσίμα».

Σύμφωνα με το εθνικό πρακτορείο NNA του Λιβάνου, η πρώτη έκρηξη σημειώθηκε σε μια αποθήκη πυροτεχνημάτων, κοντά στην οποία βρισκόταν μια άλλη όπου φυλάσσονταν φιάλες υγραερίου.

Ο εκκωφαντικός θόρυβος ακούστηκε σε πολλούς τομείς της πρωτεύουσας. Τζάμια καταστημάτων και σπιτιών έσπασαν σε ακτίνα πολλών χιλιομέτρων. Το πρακτορείο Reuters ανέφερε ότι κατέρρευσαν μπαλκόνια. Δεν είναι σαφές προς το παρόν τι προκάλεσε την έκρηξη.

Η έκρηξη συντάραξε ολόκληρη την πόλη κι έγινε αισθητή σε απόσταση πολλών χιλιομέτρων. Σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο, ο εκκωφαντικός θόρυβος αναστάτωσε και πολλές περιοχές της Κύπρου, με αποτέλεσμα οι Αρχές να βρίσκονται σε κινητοποίηση, προσπαθώντας να εξακριβώσουν από πού προήλθε.

Το τηλεοπτικό κανάλι Al Mayadeen έκανε λόγο για «εκατοντάδες» τραυματίες ενώ το υπουργείο Υγείας ανέφερε ότι υπάρχει «πολύ υψηλός αριθμός» τραυματιών και εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Άλλος μάρτυρας είπε ότι είδε πυκνό γκρίζο καπνό κοντά στην περιοχή του λιμανιού και μετά άκουσε μια έκρηξη και είδε φλόγες και μαύρο καπνό. «Όλα τα παράθυρα στο κέντρο της πόλης έσπασαν — Επικρατεί απόλυτο χάος», είπε.

Το λιμάνι έχει αποκλειστεί από τις δυνάμεις ασφαλείας, που επιτρέπουν να περάσουν μόνο τα μέλη της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας, τα ασθενοφόρα και πυροσβεστικά οχήματα. Στους δημοσιογράφους έχει απαγορευτεί η πρόσβαση. Γύρω από το λιμάνι, η καταστροφή φαίνεται να είναι ολική. Στις εικόνες που μεταδίδουν τα τοπικά τηλεοπτικά κανάλι, διακρίνονται άνθρωποι εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια, καλυμμένοι από αίματα.

Ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου είπαν ότι είδαν πολλούς τραυματίες να περπατούν στους δρόμους που οδηγούν στα νοσοκομεία. Στη συνοικία Ασραφίεχ, τραυματίες προσπαθούσαν να φτάσουν στο νοσοκομείο Οτέλ Ντιε. Έξω από το ιατρικό κέντρο Κλεμανσό, πολλοί τραυματίες, μεταξύ των οποίων και μικρά παιδιά, περίμεναν να τους παραλάβουν οι τραυματιοφορείς.

Σχεδόν όλες οι βιτρίνες των καταστημάτων στις συνοικίες Χάμρα, Μπαντάρο και Χάζμιεχ έχουν σπάσει. Έσπασαν επίσης τα παρμπρίζ και τα παράθυρα των αυτοκινήτων. Οχήματα έχουν εγκαταλειφθεί στη μέση του δρόμου, με τους αερόσακους ανοιχτούς.

