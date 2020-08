Αποστολή ορόσημο για NASA – SpaceX – Ιστορικές εικόνες

Μοιράσου το άρθρο:

Προσθαλασσώθηκε με ασφάλεια η κάψουλα Dragon της SpaceX με δύο Αμερικανούς αστροναύτες προερχόμενους από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, ολοκληρώνοντας με επιτυχία την πρώτη αποστολή της ιδιωτικής εταιρίας για λογαριασμό της NASA, και την πρώτη προσθαλάσσωση αστροναυτών από το 1975.

Η κάψουλα που μετέφερε τον Doug Hurley και τον Bob Behnken κατέβηκε στον Κόλπο του Μεξικού, ακριβώς νότια της Pensacola στις ακτές του Κόλπου της Φλόριντα, όπως είχε προβλεφθεί στις 14:48 (21:48 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με εικόνες που μεταδόθηκαν απευθείας, αφού διαπέρασε προφανώς χωρίς ζημιές την ατμόσφαιρα της Γης.



Τέσσερα μεγάλα αλεξίπτωτα επιβράδυναν την κάθοδο της κάψουλας, όπως φαίνεται και στο σχετικό βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα.

«Thanks for flying @SpaceX.»

Current Location: Planet Earth

A 2:48pm ET, @AstroBehnken and @Astro_Doug splashed down, marking the first splashdown of an American crew spacecraft in 45 years. #LaunchAmerica pic.twitter.com/zO3KlNwxU3

— NASA (@NASA) August 2, 2020

«Καλωσορίσατε στη Γη, και ευχαριστούμε που ταξιδέψατε με τη SpaceX», ανακοίνωσε ο διευθυντής της πτήσης στους αστροναύτες.

«Είναι τιμή μας», απάντησε ο Hurley.

Οι δυο αστροναύτες της NASA είχαν μεταβεί στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό από τον Μάιο με πύραυλο της SpaceX.

Η επιτυχημένη προσθαλάσσωση, το πρώτο του είδους της από τη NASA εδω και 45 χρόνια, ήταν μια τελική βασική δοκιμή για το αν το διαστημικό σκάφος του Elon Musk μπορεί να μεταφέρει αστροναύτες από και προς τροχιά – ένα επίτευγμα που καμία ιδιωτική εταιρεία δεν είχε επιτύχει.

Θεατές με ιδιωτικά σκάφη περικύκλωσαν την περιοχή προσθαλάσσωσης, δεκάδες μίλια από την ακτή, προκειμένου να παρακολουθήσουν τις ομάδες SpaceX και NASA να χρησιμοποιούν έναν γερανό για να ανυψώσουν το διαστημικό σκάφος έξω από το νερό για να το τοποθετήσουν πάνω ένα σκάφος.

«Ευχαριστώ που φέρατε εις πέρας τα πιο δύσκολα και πιο σημαντικά μέρη αυτής της διαστημικής πτήσης – μας βάλατε σε τροχιά και μας φέρατε σπίτι», δήλωσε ο Behnken, καθώς άνοιξε την πόρτα.

Το επιτυχές πέρας της αποστολής σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τον αμερικανικό διαστημικό οργανισμό, καθώς όλες οι υπηρεσίες για τη μεταφορά ανθρώπων στο διάστημα θα ανατεθούν στο μέλλον σε ιδιωτικές εταιρείες, όπως η SpaceX.

Η NASA λέει ότι η σύναψη συμβάσεων με τους παρόχους υπηρεσιών θα εξοικονομήσει δισεκατομμύρια δολάρια που μπορούν να διοχετευθούν για να μεταφέρουν αστροναύτες στη Σελήνη και τον Άρη.

EPAΟ Ντόναλντ Τραμπ χαιρέτισε την επιστροφή στη Γη, της κάψουλας της SpaceX, δύο μήνες αφότου παρακολούθησε την αναχώρησή της για τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

«Είναι υπέροχο να βλέπουμε τους αστροναύτες μας της NASA να επιστρέφουν στη Γη έπειτα από δύο μήνες μιας πολύ πετυχημένης αποστολής. Ευχαριστώ όλους», έγραψε στο Twitter ο Αμερικανός πρόεδρος μετά τη προσθαλάσσωση της διαστημικής κάψουλας, την οποία χαρακτήρισε «πολύ εντυπωσιακή».

«Καλωσήρθατε σπίτι» έγραψε σε ανάρτησή του και ο Μπαράκ Ομπάμα.

Πηγή ΕΡΤwww.ert.gr

