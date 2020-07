Σε ποιες επιχειρήσεις είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας

Μοιράσου το άρθρο:

Τη λίστα με τις επιχειρήσεις στις οποίες είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας για το προσωπικό και το κοινό / πελάτες περιλαμβάνει η απόφαση για την «Εφαρμογή του μέτρου της υποχρεωτικής χρήσης μη ιατρικής μάσκας σε εμπορικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, χώρους γραφείων και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς της COVID-19».Υποχρεωτικά πρέπει να φορούν μάσκα το προσωπικό και το κοινό στις ακόλουθες επιχειρήσεις:

-Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα.

-Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και λογισμικού σε εξειδικευμένα καταστήματα.

-Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα.

-Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα.

-Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε εξειδικευμένα καταστήματα.

-Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε εξειδικευμένα καταστήματα.

-Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σε εξειδικευμένα καταστήματα.

-Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευμένα καταστήματα.

-Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα καταστήματα.

-Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα.

-Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και γραφικής ύλης σε εξειδικευμένα καταστήματα.

-Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα.

-Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα

-Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευμένα καταστήματα

-Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα

-Στις δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής εξαιρείται η χρήση μη ιατρικής μάσκας από τον πελάτη, όταν πραγματοποιείται τοπική περιποίηση στο πρόσωπο.

-Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα.

-Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα.

-Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων, λιπασμάτων, ζώων συντροφιάς και σχετικών ζωοτροφών σε εξειδικευμένα καταστήματα.

-Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα

-Άλλο λιανικό εμπόριο καινούριων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα

-Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα.

-Υπηρεσίες προβολής κινηματογραφικών ταινιών των κινηματογράφων δωδεκάμηνης λειτουργίας (κλειστού τύπου).

-Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων.

-Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών

-Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων.

-Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης.

-Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής.

-Υπηρεσίες διαιτολογίας.

-Υπηρεσίες διαιτολογικών μονάδων.

-Υπηρεσίες μασάζ.

-Υπηρεσίες προσωπικής υγιεινής και φροντίδας σώματος (αποτρίχωσης, θεραπείας με υπεριώδεις και υπέρυθρες ακτίνες.

-Υπηρεσίες γραφείων γνωριμίας ή συνοικεσίων.

-Υπηρεσίες δερματοστιξίας (τατουάζ).

-Υπηρεσίες τρυπήματος δέρματος του σώματος (piercing)

-Καταστήματα οπτικών και καταστημάτων πώλησης ακουστικών βαρηκοΐας

-Καταστήματα λιανικού εμπορίου που λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας όλων των καταστημάτων λιανικού εμπορίου τύπου «κατάστημα εντός καταστήματος» (shops in a shop).

-Καταστήματα λιανικού και χονδρικού εμπορίου τύπου (do it yourself and home improvement) που πωλούν βιομηχανικά είδη (χρώματα, σιδερικά, ξυλουργικά, ηλεκτρολογικά, έπιπλα, υγιεινής, κήπου, εργαλείων, διακόσμησης κ.λπ.)

-Μεμονωμένες επιχειρήσεις/καταστήματα με οριοθετημένο ή μη οριοθετημένο χώρο έκθεσης, εντός εμπορικών κέντρων (malls), εκπτωτικών χωριών και εκπτωτικών καταστημάτων (outlets).

-Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων.

-Επιχειρήσεις τροφίμων όπως υπεραγορές (σούπερ μάρκετ), παντοπωλεία, ιχθυοπωλεία, φούρνοι, ζαχαροπλαστεία, κρεοπωλεία κλπ

-Φαρμακεία.

-Χώροι γραφείων (δημοσίων υπηρεσιών και ιδιωτικών επιχειρήσεων) όταν υπάρχει επαφή με το κοινό.

-Ανελκυστήρες.

Στην περίπτωση εργαζομένων που δεν τηρούν τους κανόνες, επιβάλλεται στην επιχείρηση για κάθε παράβαση, διοικητικό πρόστιμο 150 ευρώ. Το ίδιος ισχύει και για τα φυσικά πρόσωπα (καταναλωτές, κοινό/πελάτες) που δεν τηρούν τους κανόνες.

Η απόφαση ισχύει από την 29η Ιουλίου 2020 έως και την 31η Αυγούστου 2020.www.ert.gr

