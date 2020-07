Παγκόσμια Ημέρα Εμπορίας Ανθρώπων: 25 εκατομμύρια θύματα παγκοσμίως

Μοιράσου το άρθρο:

Σοκαριστικά είναι τα στοιχεία που δείχνουν το εύρος της εμπορίας ανθρώπων, ενώ ο στόχος του ΟΗΕ για τερματισμό της σύγχρονης δουλείας έως το 2030, φαίνεται περισσότερο από ποτέ ουτοπικός, καθώς η πανδημία έχει προσθέσει επιπλέον προκλήσεις στον αγώνα για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων.

Εμπορία Ανθρώπων Παγκοσμίως (Με στοιχεία από την έκθεση της ILO – Global Estimates of Modern Slavery: Forced Labour and Forced Marriage)Περίπου 25 εκατομμύρια άνθρωποι* παγκοσμίως εκτιμάται ότι είναι παγιδευμένοι αυτήν την στιγμή στα δίχτυα των κυκλωμάτων εμπορίας ανθρώπων -ένα εμπόριο αξίας 150 δισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως– σύμφωνα με τη

Τα στοιχεία για την Ελλάδα

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση για την Εμπορία Ανθρώπων (Trafficking In Persons Report) που δημοσιεύθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ για το 2019 (και 2018) στην Ελλάδα ταυτοποιήθηκαν 150 θύματα trafficking, εκ των οποίων τα 111 ήταν θύματα sex trafficking και τα 68 ήταν θύματα εργασιακής εκμετάλλευσης (συμπεριλαμβανομένης της εξαναγκαστικής επαιτείας, του εξαναγκασμού σε εγκληματικές πράξεις κ.α). Οι 116 ήταν γυναίκες, οι 28 ήταν άντρες και 2 ήταν διεμφυλικά άτομα.

Εμπορία ανθρώπων – Ελλάδα 2019 (Με στοιχεία από US State Dpt Trafficking In Persons Report και Ε.Μ.Α.)Πάντως, σύμφωνα με τον Εθνικό Μηχανισμό Αναφοράς (Ε.Μ.Α.) για την προστασία των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων, κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του (2019) καταγράφηκαν 154 περιπτώσεις εμπορίας ανθρώπων, εκ των οποίων οι 68 περιπτώσεις αναφέρθηκαν από δημόσιες υπηρεσίες και οι 86 από μη κυβερνητικές οργανώσεις. Τα στοιχεία αυτά δεν αποτυπώνουν την πλήρη εικόνα, καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η συλλογή αναφορών από όλες τις οργανώσεις που εργάζονται με θύματα trafficking.

Προκύπτει πάντως πως η συντριπτική πλειοψηφία των ενήλικων που ταυτοποιήθηκαν ως θύματα trafficking στην Ελλάδα το 2019 ήταν γυναίκες, ενώ 26 κρούσματα αφορούσαν ανήλικα κορίτσια και 17 ανήλικα αγόρια.

Σχεδόν ένα στα τρία θύματα (49 συνολικά) ήταν κάτω των 17 ετών, ενώ 54 ανήκαν στην ηλικιακή ομάδα 26-35.

Ως βασική χώρα προέλευσης των θυμάτων trafficking φαίνεται πως είναι το Καμερούν (38) και ακολουθούν η Ελλάδα (25) και η Βουλγαρία (14). Όσον αφορά στα είδη εκμετάλλευσης, προκύπτει πως βασικός σκοπός της εμπορίας ανθρώπων είναι ησεξουαλική εκμετάλλευση (96 κρούσματα).

Μέθοδοι αλίευσης θυμάτων (Πηγή: Α21)Δύο βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα μας σε σχέση με τα θύματα trafficking, επεσήμανε η Διευθύντρια της Οργάνωσης Α21 Ελλάδος, Μαρίνα Ντονοπούλου: οι περιορισμένες ευκαιρίες απασχόλησης για τις γυναίκες που έχουν υπάρξει θύματα trafficking, εν μέρει λόγω των γλωσσικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν, καθώς και οι εξαιρετικά αργές νομικές διαδικασίες για την ποινική δίωξη των εμπόρων.

Το ζήτημα της ατιμωρησίας των εμπόρων δεν είναι όμως μόνο ελληνικό πρόβλημα. «Θα έλεγα ότι η μεγαλύτερη προτεραιότητα σήμερα είναι πραγματικά η καταπολέμηση της ατιμωρησίας. Υπολογίζεται ότι υπάρχουν περίπου 25 εκατομμύρια θύματα εμπορίας ανθρώπων παγκοσμίως. Ωστόσο, το 2019, διώχθηκαν ποινικά μόλις 11.000 διακινητές – περίπου μία δίωξη για κάθε 2.154 θύματα», υπογραμμίζει o Συντονιστής του ΟΑΣΕ για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων Valiant Richey.

AP Photo/Al-emrun GarjonΣτο μεταξύ τα Ηνωμένα Έθνη προειδοποιούν ότι οι οικονομικές συνέπειες από την COVID-19 -από κλείσιμο επιχειρήσεων έως κλείσιμο συνόρων- ενδέχεται να οδηγήσουν περισσότερα άτομα σε καταναγκαστική εργασία ή σεξουαλική εκμετάλλευση, ενώ τα θύματα είναι λιγότερο πιθανό να διασωθούν ή να λάβουν κάποιου είδους υποστήριξη.

