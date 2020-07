Koρονοϊός: 27 νέα κρούσματα & ένας θάνατος – Σε άλλες χώρες επιστρέφουν οι καραντίνες (video)

Μοιράσου το άρθρο:

Στη δημοσιότητα έδωσε το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου 2020, τον απολογισμό των τελευταίων 24ωρών για την εξέλιξη της πανδημίας.

Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρεται ότι: Σήμερα ανακοινώνουμε 27 νέα κρούσματα του νέου ιού στη χώρα, εκ των οποίων τα 4 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 4193, εκ των οποίων το 54.7% αφορά άνδρες.

1174 (28.0%) θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 2101 (50.1%) είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.

Εννέα (09) συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 58 ετών. Δύο (22.2%) είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. To 77.8% έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. 127 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ.

Τέλος, έχουμε έναν ακόμα καταγεγραμμένο θάνατο και 202 θανάτους συνολικά στη χώρα. 66 (32.7%) γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 76 έτη και το 96.0% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.

Τα είκοσι επτά επιπλέον κρούσματα κορονοϊού που ανακοινώθηκαν σήμερα κατανέμονται γεωγραφικά ως εξής:

– 4 κρούσματα κατά τους ελέγχους που διενεργήθηκαν στις πύλες εισόδου της χώρας,

– 4 εισαγόμενα κρούσματα που προσήλθαν αυτοβούλως για έλεγχο,

– 7 κρούσματα στην περιφερειακή ενότητα Αττικής,

– 3 κρούσματα στην περιφερειακή ενότητα Αχαΐας,

– 2 κρούσματα στην περιφερειακή ενότητα Βοιωτίας,

– 2 κρούσματα στην περιφερειακή ενότητα Ζακύνθου,

– 1 κρούσμα στην περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης,

– 1 κρούσμα στην περιφερειακή ενότητα Καβάλας,

– 1 κρούσμα στην περιφερειακή ενότητα Κοζάνης,

– 1 κρούσμα στην περιφερειακή ενότητα Λευκάδας,

– 1 κρούσμα στην περιφερειακή ενότητα Πιερίας.

Διαβάστε την αναλυτική έκθεση του ΕΟΔΥ.

Η επέκταση του λουκέτου σε ΚΑΠΗ, λέσχες και ντισκοτέκ ως τις 31 Αυγούστου, δείχνει το πόσο ανησυχούν οι αρχές για φαινόμενα συνωστισμού που μπορούν να διευκολύνουν τη διασπορά του κορονοϊού.

Υφασμάτινες μάσκες και αποστάσεις είναι η συνταγή για να φρενάρει η πανδημία, λένε οι ειδικοί που βλέπουν με ανησυχία, εκτός από τα κρούσματα, να έχουμε και αύξηση των θανάτων.

Στον κόσμο

Δυσάρεστη είναι η εικόνα με την εξέλιξη της πανδημίας παγκοσμίως. Οι αρχές δεν μιλούν για νέο κύμα, αλλά τα κρούσματα αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο και οι καραντίνες επιστρέφουν.

Έξαρση καταγράφεται στην Ισπανία.

1.493 κρούσματα καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο στην Καταλονία και τρεις θάνατοι.

1.130 νέα κρούσματα στη Γαλλία και 781(ένα) στην Γερμανία.

Στην Σερβία καταγράφηκε ο υψηλότερος αριθμός νέων κρουσμάτων από την εκδήλωση της πανδημίας, 467 μέσα σε ένα 24ωρο, ενώ κατέληξαν 8 άνθρωποι.

Το Ισραήλ κατέγραψε ρεκόρ μολύνσεων από τον νέο κορονοϊό με 1.770 νέα κρούσματα σε διάστημα 24 ωρών.

Ενώ η δεύτερη πιο πολυπληθής πολιτεία της Αυστραλίας, η Βικτώρια, κατέγραψε 459 νέα κρούσματα και 10 θανάτους σε 24 ώρες. Πρόκειται για τον μεγαλύτερο μέχρι σήμερα αριθμό, ενώ τα θύματα του ιού ανέρχονται συνολικά σε 71. Δραματική είναι η έκκληση του Ντάνιελ Άντριους, κυβερνήτη της Βικτόρια στην Αυστραλία, με τα κρούσματα και τους νεκρούς στην περιοχή να αυξάνονται σημαντικά, που δήλωσε: «Δέκα οικογένειες μπορεί να πρέπει να θάψουν κάποιον τις επόμενες μέρες. Φορέστε τις μάσκες. Δεν είναι τόσο τρομερό».

Προ εκπλήξεως βρέθηκαν χιλιάδες Βρετανοί τουρίστες που επέστρεφαν τα ξημερώματα από τις διακοπές τους στην Ισπανία. Η ταξιδιωτική οδηγία της Βρετανίας, ουσιαστικά υποχρεώνει όσους επιστρέφουν από τη χώρα της Ιβηρικής να μπουν σε καραντίνα 14 ημερών…

Η κατάσταση επιδεινώνεται στην Καταλονία με τη Γιεΐδα και την Βαρκελώνη να καλούνται να λάβουν νέα μέτρα στους χώρους διασκέδασης αλλά και στις παραλίες. Σύμφωνα με έρευνα της EL PAIS ο απολογισμός θυμάτων στη χώρα μπορεί να είναι και κατά 60% μεγαλύτερος απ’ ότι έχει καταγραφεί…

Σε καραντίνα έχουν μπει υπάλληλοι σε φάρμα στην Γερμανία. Πάνω από 170 άνθρωποι βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό αναγκάζοντας τους υπεύθυνους να λάβουν μέτρα…

Στις Ηνωμένες Πολιτείες η Φλόριντα κατέγραψε 9.300 νέες περιπτώσεις και πλέον ξεπέρασε τη Νέα Υόρκη… Στο Τέξας, οι γιατροί καλούνται να πάρουν δύσκολες αποφάσεις για το ποιους ασθενείς θα σώσουν καθώς τα νοσοκομεία έχουν γεμίσει από κόσμο.

«Την περασμένη εβδομάδα έπρεπε να υπογράψω το μεγαλύτερο αριθμό πιστοποιητικών θανάτου που έχω υπογράψει ποτέ στη ζωή μου», δήλωσε ο γιατρός Τζόζεφ Βαρόν στο Τέξας..

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τέθηκε περιοχή στη Βόρεια Κορέα. Όπως ανακοίνωσε ο Κιμ Γιονγκ Ουν, βρέθηκε ύποπτο κρούσμα, το πρώτο στη χώρα. Μάλιστα αναφέρεται πως πρόκειται για άνδρα που είχε διαφύγει στη Νότια Κορέα πριν τρία χρόνια και τώρα επέστρεψε παράνομα στη χώρα του.

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε η εικόνα από γηροκομείο στη Βρετανία… Νεαρή τραγουδίστρια αφιέρωσε το Cant Help Falling in Love σε μία ηλικιωμένη γυναίκα που βρίσκεται σε καραντίνα εδώ και αρκετό διάστημα.

Ρεπορτάζ: Ελίνα Κολύβα, Ζέτα Κονταξή

Πηγή: EΡΤwww.ert.gr

