Σημάδια αποκλιμάκωσης στο Αιγαίο-Παραμένει σε επιφυλακή ο ελληνικός στόλος (video)

Σε επιφυλακή παραμένει ο στόλος του Πολεμικού Ναυτικού στο Αιγαίο παρά τις ενδείξεις για αποκλιμάκωση καθώς, σύμφωνα με πηγές του Πενταγώνου, τα τουρκικά πλοία που είχαν φτάσει στα ανοιχτά του Καστελλόριζου αποσύρονται σταδιακά προς τους ναυστάθμους.

Ο ελληνικός στόλος θα βρίσκεται σε κατάσταση ετοιμότητας έως και τις 2 Αυγούστου, οπότε λήγει η παράνομη NAVTEX της Τουρκίας.

Νότια της Κρήτης πλέει το αμερικανικό αεροπλανοφόρο «Αϊζενχάουερ» το οποίο θα συμμετάσχει σε κοινές αεροπορικές ασκήσεις με την Ελλάδα. Το «Αϊζενχάουερ το οποίο ειναι πυρηνοκίνητο, έχει 5.600 άνδρες πλήρωμα ενώ μεταφέρει 90 αεροσκάφη και ελικόπτερα.

Επίσης, όπως έγινε γνωστό, πραγματοποιήθηκε χθες γαλλο-αιγυπτιακή αεροναυτική άσκηση στην περιοχή μεταξύ Κύπρου και Αιγύπτου.

Την ίδια ώρα, αγκυροβολημένο έξω από το λιμάνι της Αττάλειας παραμένει το τουρκικό ερευνητικό σκάφος «Ορούτς Ρέις», σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Στο μεταξύ, αποσύρθηκε το tweet της τουρκικής πρεσβείας στις ΗΠΑ, που ανακοίνωνε την έναρξη σεισμικών ερευνών από το «Ορούτς Ρέις».

