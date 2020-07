Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος στο Βερολίνο-Τουλάχιστον επτά τραυματίες

Μοιράσου το άρθρο:

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς στο Βερολίνο, το πρωί της Κυριακής, σύμφωνα με τα γερμανικά ΜΜΕ. Όπως αναφέρουν το περιστατικό συνέβη στο Hardenbergplatz του Βερολίνου, έξω από το σιδηροδρομικό σταθμό Zoological Garden.

Στην περιοχή έσπευσαν δεκάδες πυροσβέστες και διασωστικά ελικόπτερα ενώ η κυκλοφορία στους γύρω δρόμους έχει διακοπεί.

JUST IN: A car has driven into a crowd of people in Berlin, leaving seven people injured — some seriously.

— DW News (@dwnews) July 26, 2020

O οδηγός του αυτοκινήτου έχει συλληφθεί, ενώ ακόμη δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της επίθεσης.www.ert.gr

