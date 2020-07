Σε ανοδική πορεία ο κορονοϊός στην Ευρώπη – Κανόνας γίνεται η υποχρεωτική χρήση μάσκας

Μοιράσου το άρθρο:

Εντείνεται η ανησυχία για την αναζωπύρωση της Covid-19 σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Η μία μετά την άλλη εφαρμόζουν νέα μέτρα για να ανακόψουν την επικίνδυνη πορεία της πανδημίας, με κυριότερο την υποχρεωτική χρήση μάσκας.

Σε ισχύ τέθηκαν την Παρασκευή στην Αγγλία νέοι κανονισμοί για τη χρήση μάσκας, που έγινε υποχρεωτική σε καταστήματα, τράπεζες και σούπερ μάρκετ. Εξαιρούνται, προς το παρόν, εστιατόρια, παμπ, γυμναστήρια και κομμωτήρια. Οι παραβάτες θα πληρώνουν πρόστιμο 100 στερλινών.

AP Photo/Frank AugsteinΗ Βρετανία καταγράφει ρεκόρ θανατηφόρων κρουσμάτων στην Ευρώπη, έχοντας ήδη ξεπεράσει τους 45.600 θανάτους.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον προωθεί καμπάνια για εμβολιασμό κατά της γρίπης, εν όψει της χειμερινής περιόδου. Εκτιμά ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα έχει τελειώσει με την κρίση του κορονοϊού έως τα μέσα του 2021, όμως εκφράζει φόβους ότι ενδέχεται να υπάρξει δεύτερη κατακόρυφη αύξηση κρουσμάτων του ιού, που θα μπορούσε να καταβάλει το σύστημα υγείας.

Jeremy Selwyn/Pool Photo via APΚατά τη συνάντησή του με γιατρούς, ο Μπ.Τζόνσον είπε πως ελπίζει ότι όλοι θα κάνουν το εμβόλιο της γρίπης ώστε να μειωθεί η πίεση στο σύστημα υγείας τον χειμώνα. Παράλληλα, χαρακτήρισε τρελούς όσους αντιτάσσονται στα εμβόλια.

Ανέφερε, επίσης, ότι θα κατατεθούν προτάσεις για τη χρηματοδότηση της κοινωνικής ασφάλισης ώστε να προστατευθούν οι πολίτες από τον κίνδυνο να πρέπει να πουλήσουν τα σπίτια τους για να έχουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Στο Βέλγιο είναι πλέον υποχρεωτική η χρήση μάσκας και σε εξωτερικούς πολυσύχναστους δημόσιους χώρους, σε μία προσπάθεια να περιοριστεί η εξάπλωση της πανδημίας. Τα νέα κρούσματα του ιού κατέγραψαν αύξηση 89% σε σχέση με την περασμένη εβδομάδα, ενώ οι υγειονομικές αρχές ανακοίνωσαν ότι η Covid-19 στοίχισε τη ζωή σε ένα 3χρονο κοριτσάκι, το νεαρότερο θύμα στη χώρα. Διευκρίνισαν ότι το παιδί έπασχε από διάφορες παθήσεις.

Claudio Furlan/LaPresse via APΣτην Ιταλία, ο ημερήσιος αριθμός νέων κρουσμάτων ξεπέρασε τα 300, φτάνοντας στα επίπεδα που βρισκόταν στα μέσα Ιουνίου. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στη βόρεια Ιταλία, από όπου ξεκίνησε η έξαρση της πανδημίας στην Ευρώπη τον περασμένο Φεβρουάριο.

AP Photo/Luca BrunoΩστόσο, και σε νότιες περιοχές πληθαίνουν τα κρούσματα κορονοϊού. Πολλές περιπτώσεις νέων μολύνσεων στη χώρα σχετίζονται κυρίως με εισερχόμενα κρούσματα από Βαλκάνια, Ανατολική Ευρώπη και Ασία.

Εστίες κορονοϊού παρουσιάζονται και σε τουριστικά θέρετρα, όπως το Ριτσόνε. Ο δήμαρχος του Κάπρι εφάρμοσε το μέτρο της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας και στους δρόμους, καθώς παραθεριστές συνωστίζονταν στην κεντρική πλατεία, χωρίς να φορούν μάσκες.

Σε όλη την Ιταλία, είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας σε καταστήματα, τράπεζες, εκκλησίες, μέσα μαζικής μεταφοράς και σε όλους τους χώρους, ακόμη και εξωτερικούς, όπου είναι αδύνατο να τηρούνται ασφαλείς αποστάσεις.

Αντιμέτωπη με νέα έξαρση της Covid-19 βρίσκεται η Γαλλία, όπου τα ημερήσια κρούσματα έφτασαν τα 1.000 την Πέμπτη. Πρόκειται για αύξηση 66% τις τελευταίες τρεις εβδομάδες. Αποδίδεται στη χαλάρωση των Γάλλων, οι οποίοι τηρούν λιγότερο τα μέτρα κοινωνικής απόστασης, αλλά και στην αύξηση των τεστ για κορονοϊό που αποκαλύπτουν νέες εστίες σε διάφορες περιοχές της χώρας.

AP Photo/Bob EdmeΣε κλειστούς δημόσιους χώρους, όλοι πλέον πρέπει να φορούν προστατευτική μάσκα. Βαρύτατο είναι το πλήγμα της πανδημίας στη Γαλλία, με τον συνολικό απολογισμό των θυμάτων να καταλαμβάνει την 6η θέση παγκοσμίως. Πάνω από 30.180 ασθενείς με Covid-19 έχουν χάσει τη ζωή τους στη χώρα.

AP Photo/Bob EdmeΗ Γαλλία προτρέπει τους πολίτες της να μην ταξιδεύουν στην Καταλονία, ώστε να ανακοπεί η εξάπλωση της Covid-19, ανακοίνωσε ο Γάλλος πρωθυπουργός Ζαν Καστέξ. Ανέφερε ότι η κυβέρνηση σχεδιάζει να ενισχύσει τους ελέγχους στα σύνορα της Γαλλίας, με την ελπίδα να αναχαιτίσει την πανδημία. Όλοι όσοι φτάνουν σε αεροδρόμια και λιμάνια από 16 μη ευρωπαϊκές χώρες (μεταξύ των οποίων οι ΗΠΑ και η Αλγερία) θα υποβάλλονται σε υποχρεωτικό τεστ για τον κορονοϊό. Όσοι βρεθούν θετικοί θα μπαίνουν σε καραντίνα 14 ημερών.

Στην Ισπανία, ο υπουργός Γεωργίας ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι οι αρχές πιέζουν τους εργοδότες να παρέχουν ασφαλή καταλύματα και μέσα μεταφοράς στους εποχικούς εργάτες γης, καθώς πληθαίνουν τα κρούσματα κορονοϊού σε αγροτικές περιοχές.

Το ισπανικό υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε 971 νέα κρούσματα μέσα σε ένα 24ωρο. Πρόκειται για την μεγαλύτερη ημερήσια αύξηση στη χώρα, μετά την άρση του lockdown.

AP Photo/Emilio MorenattiΟι αρχές πολλών περιφερειών της Ισπανίας έχουν επιβάλει νέους περιορισμούς για να περιορίσουν τη διασπορά του ιού. Μέσα σε 14 ημέρες, καταγράφηκαν στην Καταλονία σχεδόν 8.000 νέα κρούσματα, δηλαδή τα μισά από τα 16.410 που εντοπίστηκαν σε όλη τη χώρα, παρά τις οδηγίες που έχουν δοθεί στους κατοίκους της Βαρκελώνης να παραμείνουν στα σπίτια τους.

Ανησυχητική είναι η επιδημιολογική εικόνα και στη Γερμανία, που μετρά 815 νέα κρούσματα της Covid-19 και 10 θανάτους, μέσα σε μία ημέρα. Συνολικά τα θύματα ανήλθαν σε 9.111, ενώ ο συνολικός αριθμός κρουσμάτων υπερβαίνει τα 204.180.

AP Photo/Martin MeissnerΝέα μέτρα για τους ταξιδιώτες που εισέρχονται στη χώρα αποφάσισαν την Παρασκευή οι υπουργοί Υγείας των γερμανικών κρατιδίων. Όσοι επιστρέφουν από κράτη υψηλού κινδύνου θα υποβάλλονται σε τεστ για κορονοϊό ή θα τους επιβάλλεται καραντίνα 14 ημερών.

Συνολικά, οι θάνατοι από κορονοϊό στην Ευρώπη έχουν ξεπεράσει τις 201 χιλιάδες, σύμφωνα με το Johns Hopkins University.

Πηγές: The Associated Press, Reuters, Γαλλικό Πρακτορείο

