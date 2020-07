Ρεκόρ νέων κρουσμάτων καταγράφονται σε όλες τις περιοχές του πλανήτη

Μοιράσου το άρθρο:

Αύξηση παρουσιάζει ο ρυθμός εξάπλωσης του κορονoϊού σε όλον τον κόσμο με σχεδόν 40 χώρες να αναφέρουν ημερήσιο αριθμό ρεκόρ νέων κρουσμάτων, σύμφωνα με τον απολογισμό του Reuters. Η πανδημία εξαπλώνεται όχι μόνο σε χώρες όπως οι ΗΠΑ, η Βραζιλία και η Ινδία όπου έχουν καταγραφεί και τα περισσότερα κρούσματα του κορονoϊού παγκοσμίως, αλλά και στην Αυστραλία, την Ιαπωνία, το Χονγκ Κονγκ, το Σουδάν, τη Βολιβία, την Αιθιοπία, το Ουζμπεκιστάν και το Ισραήλ μεταξύ άλλων. Ανησυχία προκαλεί η κατάσταση στην Ευρώπη καθώς παρατηρήθηκε τα τελευταία 24ωρα πολύ μεγάλη αύξηση κρουσμάτων κορονοϊού σε Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Γαλλία και Ιταλία.

Τα Βαλκάνια εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα, στη Βουλγαρία τα κρούσματα ξεπέρασαν τις 10.000, ενώ η Τσεχία επιβάλλει εκ νέου περιορισμούς καθώς οι μολύνσεις είναι περισσότερες από 15.000. Οι θάνατοι παγκοσμίως αυξήθηκαν κατά 9.753 μέσα σε 24 ώρες, η δεύτερη μεγαλύτερη ημερήσια αύξηση από τις 30 Απριλίου, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

Ρεκόρ και στον αριθμό των κρουσμάτων, καθώς χθες καταγράφηκαν 284.196 περιπτώσεις. Τη μεγαλύτερη αύξηση καταγράφουν ΗΠΑ, Βραζιλία, Ινδία και Νότια Αφρική.

Πολλές χώρες, κυρίως αυτές που προχώρησαν σε χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων, παρατηρούν δεύτερη κορύφωση της επιδημίας λίγο περισσότερο από ένα μήνα αφού είχαν καταγράψει την πρώτη κορύφωση.

«Δεν θα επιστρέψουμε στην «παλιά κανονικότητα». Η πανδημία έχει ήδη αλλάξει τον τρόπο ζωής μας», δήλωσε ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεεσούς αυτή την εβδομάδα. «Ζητάμε από όλους να αντιμετωπίζουν τις αποφάσεις που λαμβάνουν για το πού πάνε, τι κάνουν και ποιον συναντούν ως αποφάσεις ζωής και θανάτου, διότι είναι τέτοιες», τόνισε.

As long as #COVID19 is circulating, we are all at risk. That’s why we’re asking everyone to treat the decisions about where they go, what they do and who they meet with as life-and-death decisions – because they are. pic.twitter.com/ALeUcT1uv4

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) July 25, 2020

Σύμφωνα με τον απολογισμό του Reuters που βασίζεται σε επίσημα στοιχεία, παρατηρείται σταθερή άνοδος του αριθμού των χωρών όπου τον τελευταίο μήνα καταγράφονται ημερήσια ρεκόρ στην αύξηση των κρουσμάτων της Covid-19.

Τουλάχιστον επτά χώρες κατέγραφαν ημερήσια ρεκόρ πριν τρεις εβδομάδες, ο αριθμός τους αυξήθηκε σε τουλάχιστον 13 πριν δύο εβδομάδες, για να φτάσει την προηγούμενη εβδομάδα στις 20 και αυτή την εβδομάδα στις 37 χώρες.

Οι ΗΠΑ παραμένουν στην κορυφή του καταλόγου με τα περισσότερα κρούσματα covid-19 παγκοσμίως, καθώς αυτή την εβδομάδα ξεπέρασαν τα 4 εκατομμύρια, ενώ επί τέσσερις συνεχείς ημέρες στη χώρα καταγράφονταν περισσότεροι από 1.000 θάνατοι ημερησίως.

Η Βραζιλία και η Ινδία –όπου σύμφωνα με τους επιδημιολόγους η κορύφωση της επιδημίας απέχει πιθανόν μήνες—έχουν καταγράψει περισσότερα από 1 εκατομμύριο κρούσματα.

Δεύτερο κύμα

Τα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι ο αριθμός των κρουσμάτων του κορονοϊού αυξάνεται σε όλες τις περιοχές του κόσμου.

Στην Αυστραλία οι αρχές έχουν επιβάλει μερικό lockdown έξι εβδομάδων και έχουν καταστήσει υποχρεωτική τη χρήση μάσκας για τους κατοίκους της Μελβούρνης, της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της χώρας, έπειτα από νέο ξέσπασμα της επιδημίας.

Αυστραλία και Ιαπωνία, η οποία επίσης κατέγραψε αριθμό ρεκόρ ημερήσιων νέων κρουσμάτων αυτή την εβδομάδα, προειδοποίησαν ότι παρατηρείται άνοδος των μολύνσεων μεταξύ των νέων, πολλοί από τους οποίους γιορτάζουν την άρση των περιορισμών σε μπαρ και πάρτι.

Στο Μεξικό, όπου επίσης σημειώθηκε ημερήσιο ρεκόρ νέων κρουσμάτων αυτή την εβδομάδα, οι αρχές προειδοποιούν ότι η πτωτική τάση στον αριθμό των κρουσμάτων που είχε ξεκινήσει στα μέσα Ιουνίου, περίπου όταν άρχισαν να χαλαρώνουν τα περιοριστικά μέτρα, ενδέχεται να αντιστραφεί. Ήδη το Μεξικό είναι στην τέταρτη θέση του καταλόγου με τις χώρες με τους περισσότερους νεκρούς από covid-19.

(AP Photo/Rebecca Blackwell)Βάσει του ρυθμού των νέων νοσηλειών την προηγούμενη εβδομάδα η Κλαούντια Σάινμπάουμ δήμαρχος της πόλης του Μεξικού εκτίμησε ότι τα ποσοστά νοσηλείας ως τον Οκτώβριο ενδέχεται να ξεπεράσουν αυτά που καταγράφηκαν τον Ιούνιο, στο απόγειο της επιδημίας.

«Είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι αν δεν αλλάξουμε την τάση, ενδέχεται να υπάρξει εκθετική αύξηση» των κρουσμάτων, προειδοποίησε.

Στην Ευρώπη νέο ρεκόρ ημερήσιων κρουσμάτων καταγράφηκε στην Ισπανία, ένα γεγονός που ενδέχεται να αποθαρρύνει τους τουρίστες.

Στην Αφρική, στην Κένυα καταγράφηκε ημερήσιο ρεκόρ νέων κρουσμάτων λιγότερο από δύο εβδομάδες μετά την επανεκκίνηση της οικονομίας. Ο Κενυάτης πρόεδρος Ουχούρου Κενυάτα ανακοίνωσε ότι από την 1η Αυγούστου θα ξεκινήσουν και πάλι οι διεθνείς πτήσεις, ενώ συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση τη Δευτέρα για να συζητήσει την αύξηση των μολύνσεων.

Στη Μέση Ανατολή, το Ομάν επιβάλει από σήμερα νέους περιορισμούς επιπλέον του lockdown που θα διαρκέσει δύο εβδομάδες μετά την ανακοίνωση αριθμού ρεκόρ νέων κρουσμάτων Covid-19.

Πηγή: ΕΡΤ, ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters, AFPwww.ert.gr

