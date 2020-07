ΗΠΑ: Έρευνα για χρήση βίας από ομοσπονδιακούς – Εμπόλεμη ζώνη το Πόρτλαντ

Μοιράσου το άρθρο:

Μια ανεξάρτητη υπηρεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ανακοίνωσε χθες Πέμπτη ότι θα ερευνήσει τη χρήση βίας από ομοσπονδιακούς πράκτορες στο Πόρτλαντ του Όρεγκον, αλλά και στην Ουάσινγκτον, όπου έχουν γίνει καταγγελίες για βίαιη καταστολή διαδηλωτών που διαμαρτύρονται κατά της αστυνομικής βίας και του ρατσισμού.

AP Photo/Noah BergerΟ γενικός επιθεωρητής του υπουργείου Δικαιοσύνης Μάικλ Χόρογουιτς ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι η υπηρεσία του θα εξετάσει τις εντολές που έλαβαν οι ομοσπονδιακοί πράκτορες και αν τήρησαν τους κανόνες σχετικά με τη χρήση χημικών και γενικότερα βίας, αλλά και την υποχρέωσή τους να φορούν διακριτικά.

Επίσης θα ελεγχθούν καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες ομοσπονδιακοί πράκτορες συνέλαβαν και μετέφεραν με αυτοκίνητα χωρίς διακριτικά διαδηλωτές στο Πόρτλαντ, όπως ανέφερε ο Χόρογουιτς σε επιστολή του προς το Κογκρέσο.

Το κίνημα στο Πόρτλαντ ξεκίνησε, όπως και σε άλλες περιοχές της χώρας, μετά τη δολοφονία του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ στη Μινεσότα στα τέλη Μαΐου από αστυνομικούς. Πήρε όμως μεγαλύτερες διαστάσεις όταν έφτασαν στην πόλη οι ομοσπονδιακές δυνάμεις.

AP Photo/Noah BergerΣε πολλά βίντεο που έχουν αναρτηθεί σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης οι ομοσπονδιακοί πράκτορες, που φορούν στρατιωτικές στολές και δεν έχουν κάποιο ορατό σήμα ταυτοποίησης, χρησιμοποιούν αυτοκίνητα χωρίς διακριτικά για να συλλαμβάνουν διαδηλωτές, προκαλώντας την οργή των ντόπιων.

Trump’s use of unidentified and unwanted federal agents in Portland, pulling protestors into unmarked vans without cause, is not only unconstitutional—it’s dangerous.

This is what dictators do.

These authoritarian actions have no place in our democracy.pic.twitter.com/MTnjfBqJrN

— Joaquin Castro (@JoaquinCastrotx) July 19, 2020

Στο μεταξύ κλιμακώνεται η ένταση στους δρόμους του Πόρτλαντ, με διαρκείς συμπλοκές μεταξύ των ομοσπονδιακών και των διαδηλωτών. Νωρίτερα ομοσπονδιακός δικαστής εξέδωσε περιοριστική εντολή, η οποία απαγορεύει στις ομοσπονδιακές δυνάμεις να συλλαμβάνουν δημοσιογράφους ή νομικούς παρατηρητές κατά τη διάρκεια διαμαρτυριών στο Πόρτλαντ, εκτός εάν διαπράξουν κάποιο έγκλημα.

#BREAKING: Federal law enforcement officers clash with protesters in Portland, Oregon pic.twitter.com/DH8YKBrtMU

— I.E.N. (@BreakingIEN) July 24, 2020

Οι περισσότεροι από τους 114 ομοσπονδιακούς πράκτορες που αναπτύχθηκαν στο Πόρτλαντ, έπειτα από αίτημα του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, εξαρτώνται διοικητικά από το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, όμως κάποιοι, κυρίως οι σερίφηδες, από το υπουργείο Δικαιοσύνης.

AP Photo/Noah BergerΣε ανακοίνωσή του την προηγούμενη εβδομάδα εκπρόσωπος των σερίφηδων είχε ανακοινώσει ότι οι πράκτορες της υπηρεσίας έκαναν χρήση της προσήκουσας βίας, αφού αναρτήθηκε σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης βίντεο που τους δείχνει να χτυπούν με γκλομπ και να ρίχνουν σπρέι πιπεριού εναντίον ενός άνδρα που αρνήθηκε να συμμορφωθεί με την εντολή τους να οπισθοχωρήσει.

Η ανακοίνωση αυτή του Χόρογουιτς έγινε έπειτα από πολλά αιτήματα Αμερικανών βουλευτών να ερευνηθούν οι ενέργειες των ομοσπονδιακών πρακτόρων.

AP Photo/Noah BergerΕξάλλου, έπειτα από αίτημα μελών του Κογκρέσου, ξεχωριστή έρευνα θα εξετάσει την παρέμβαση των δυνάμεων της τάξης την 1η Ιουνίου στην Ουάσινγκτον προκειμένου να διαλύσουν ειρηνικούς διαδηλωτές στην πλατεία Λαφαγιέτ, κοντά στον Λευκό Οίκο, λίγη ώρα προτού ο Τραμπ περάσει από το πάρκο για να φωτογραφηθεί σε κοντινή εκκλησία.

AP Photo/Gene J. Puskar, FileΑπό την πλευρά του ο Αμερικανός πρόεδρος στηρίζει τη σκληρή αντίδραση των δυνάμεων της τάξης στις διαδηλώσεις που συνεχίζονται στις ΗΠΑ και την Τετάρτη, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στον Λευκό Οίκο, ανακοίνωσε την αποστολή και άλλων ομοσπονδιακών πρακτόρων σε πόλεις όπου παρατηρείται άνοδος του βίαιου εγκλήματος, κατηγορώντας παράλληλα “ακραίους πολιτικούς” και το κίνημα για την αναστολή της χρηματοδότησης των αστυνομικών τμημάτων για “τη σοκαριστική άνοδο των πυροβολισμών, των φόνων, των ανθρωποκτονιών και των ειδεχθών βίαιων εγκλημάτων”.

AP Photo/Evan VucciΟ δήμαρχος του Πόρτλαντ Τεντ Γουίλερ κάνει λόγο για Οργουελιανό σκηνικό και ομοσπονδιακή κατοχή της πόλης του, και κατηγορεί τον πρόεδρο Τραμπ ότι χρησιμοποιεί τους ομοσπονδιακούς σαν προσωπικό του στρατό για να δημιουργήσει χάος, ώστε να πει μετά «εγώ και μόνο εγώ μπορώ να σταματήσω το χάος».

Portland’s mayor accuses Pres. Trump of using federal forces as «his own personal militia» to create chaos so he can say «I, and only I can stop the chaos.»

«This is abhorrent and it’s a clear political stunt,» he adds. pic.twitter.com/8m0TzGOLJc

— CNN (@CNN) July 24, 2020

Ο ίδιος ο δήμαρχος δέχτηκε μάλιστα πολλές φορές επίθεση με δακρυγόνα, ενώ μιλούσε στους διαδηλωτές.

AP Photo/Noah BergerΠηγή: ΑΠΕ/ΜΠΕ, CNNwww.ert.gr

Μοιράσου το άρθρο: