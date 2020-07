Έντονη δυσαρέσκεια Τραμπ για μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί-Συνάντηση με Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο (video)

Μοιράσου το άρθρο:

Την έντονη δυσαρέσκειά του για την απόφαση Ερντογάν, να μετατρέψει την Αγία Σοφία σε τζαμί, εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ στον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο, με τον οποίο συναντήθηκε στον Λευκό Οίκο. Στο ίδιο μήκος κύματος και οι δηλώσεις του Αμερικανού αντιπρόεδρο Μάικ Πενς, με τον οποίο είχε προγραμματισμένη συνάντηση ο κ. Ελπιδοφόρος. «Η Αγία Σοφία να παραμείνει προσβάσιμη σε όλους» είπε ο κ. Πενς.

As I told Archbishop @Elpidophoros today, America will stand firm with the Greek Orthodox Church in the call for Hagia Sophia to remain accessible as a source of inspiration and reflection for every person of every faith. pic.twitter.com/OsuMMuXqBC

— Mike Pence (@Mike_Pence) July 23, 2020

Μετά την προγραμματισμένη συνάντηση που είχε ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Μάικλ Πενς, στην Ουάσινγκτον, η οποία διήρκεσε 30 λεπτά, ο κ. Τραμπ, πληροφορηθείς για την παρουσία του Αρχιεπισκόπου στον Λευκό Οίκο, τον κάλεσε στο γραφείο του και συζήτησε μαζί του διεξοδικά όλα τα κρίσιμα θέματα για περίπου 15 λεπτά.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ εμφανίστηκε έντονα ενοχλημένος και εξέφρασε τον προβληματισμό του για το θέμα της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δη των θρησκευτικών ελευθεριών των μειονοτήτων στην Τουρκία. Δήλωσε, μάλιστα, αρωγός και συμπαραστάτης του Οικουμενικού Πατριαρχείου και προσωπικά του Πατριάρχη Βαρθολομαίου, καθώς επίσης και του Ελληνισμού, και τόνισε ότι θα προχωρήσει άμεσα στις παρεμβάσεις που απαιτούνται.

Στη διάρκεια της συνάντησης, η οποία πραγματοποιήθηκε σε εγκάρδιο κλίμα, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής έθεσε όλα τα κομβικά ζητήματα που αφορούν στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, ιδιαίτερα μάλιστα υπογράμμισε τη σημασία και την ανάγκη επαναλειτουργίας της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης.

Ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος σε ανάρτησή του στο Τwitter ανέφερε ότι μετέφερε τόσο στον πρόεδρο Τραμπ και τον αντιπρόεδρο Πενς όχι μόνο την έντονη θλίψη του για την μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί, αλλά και την ανησυχία του για την ασφάλεια του Οικουμενικού Πατριαρχείου και την προστασία των θρησκευτικών ελευθεριών.

«Είμαι ευγνώμων για τη συνάντηση με τον Πρόεδρο Τραμπ και τον Αντιπρόεδρο Πενς στο Λευκό Οίκο. Μετέφερα την έντονη θλίψη μας για την μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί, την ανησυχία μας για την ασφάλεια του Οικουμενικού Πατριαρχείου και την προστασία των θρησκευτικών ελευθεριών», αναφέρει ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος στο twitter.

Είμαι ευγνώμων για τη συνάντηση με τον Πρόεδρο Trump και τον Αντιπρόεδρο Pence στο Λευκό Οίκο. Μετέφερα την έντονη θλίψη μας για την μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί, την ανησυχία μας για την ασφάλεια του Οικουμενικού Πατριαρχείου και την προστασία των θρησκευτικών ελευθεριών.

— Elpidophoros (@Elpidophoros) July 23, 2020

Τον Αρχιεπίσκοπο Ελπιδοφόρο συνόδευε ο γενικός επίτροπος της Αρχιεπισκοπής Αμερικής πρωτοπρεσβύτερος π. Αλέξανδρος Καρλούτσος.

Πηγή: ΕΡΤ, AΠΕ-ΜΠΕ

Φωτο: The National Heraldwww.ert.gr

Μοιράσου το άρθρο: