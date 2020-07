Μενέντεζ: Η Τουρκία είναι η μόνη υπεύθυνη για την ένταση

Μοιράσου το άρθρο:

Καταδικάζει ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Ρόμπερτ Μενέντεζ τις τελευταίες κινήσεις της Τουρκίας και άσκησε κριτική στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την χθεσινή ανακοίνωσή του στην οποία έκανε λόγο για «αμφισβητούμενα ύδατα στην Ανατολική Μεσόγειο».

Ο Μενέντεζ με ανάρτησή του στο twitter επισημαίνει ότι το Στέιτ Ντιπάρτμεντ πρέπει να αναγνωρίσει κατηγορηματικά και δημόσια ότι η Τουρκία μόνη της είναι υπεύθυνη για την ένταση γι’ αυτά».

Let’s be crystal clear—the only country “disputing” these waters is Turkey. These waters belong to Greece, and the State Department must unequivocally and publicly recognize that Turkey alone is responsible for the tension over them.

— Senator Bob Menendez (@SenatorMenendez) July 22, 2020

«Ας είμαστε ξεκάθαροι -η μόνη χώρα που «αμφισβητεί» αυτά τα ύδατα είναι η Τουρκία. Αυτά τα ύδατα ανήκουν στην Ελλάδα, και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ πρέπει να αναγνωρίσει κατηγορηματικά και δημόσια ότι η Τουρκία μόνη της είναι υπεύθυνη για την ένταση», τονίζει ο Δημοκρατικός γερουσιαστής.www.ert.gr

