Μήνυμα του πρέσβη των ΗΠΑ προς την Άγκυρα, ν’ απέχει από κάθε προκλητική ενέργεια

Ξεκάθαρο μήνυμα προς την Άγκυρα έστειλε ο αμερικανός πρέσβης στην Αθήνα, Τζέφρι Πάιατ, τονίζοντας ότι πρέπει να σταματήσει οποιαδήποτε δραστηριότητα αυξάνει την ένταση στην Μεσόγειο.

Στο πλαίσιο της κοινής επίσκεψης του έλληνα υπουργού Άμυνας Νίκου Παναγιωτόπουλου και του Αμερικανού πρέσβη στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ, στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης για τον εορτασμό των εκατόν πενήντα ετών του και στο περιθώριο εκδήλωσης για την υποδοχή και προώθηση δυνάμεων της 101ης Αερομεταφερόμενης Ταξιαρχίας των ΗΠΑ για τη ΝΑΤΟϊκή άσκηση «Atlantic Resolve», ο αμερικανός αξιωματούχος επεσήμανε ότι τα νησιά -και το Καστελόριζο- έχουν την ίδια υφαλοκρηπίδα και δικαιώματα ΑΟΖ όπως και κάθε περιοχή στην ηπειρωτική χώρα.

Ο κ. Πάιατ κάλεσε την Τουρκία ν’ απόσχει από δραστηριότητες που οξύνουν την ένταση, όπως έρευνες για πλουτοπαραγωγικές πηγές σε περιοχές όπου η δικαιοδοσία ερευνών ανήκει στην Ελλάδα και στην Κύπρο.

Διευκρινίσεις περί «αμφισβητούμενων υδάτων»

«Θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ότι ο όρος «αμφισβητούμενα» αναφέρεται απλώς σε περιοχές όπου περισσότερες από μία χώρες προβάλλουν θαλάσσιες διεκδικήσεις», επεσήμανε ο πρέσβης και πρόσθεσε ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες γενικά δεν παίρνουν θέση σε διαφορές θαλάσσιων συνόρων άλλων κρατών, αλλά ως ζήτημα μιας μακροπρόθεσμης πολιτικής ενθαρρύνουμε τα κράτη να επιλύουν τις διαφορές τους ειρηνικά και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Έχω επίσης επισημάνει πολλές φορές και θα το επαναλάβω και σήμερα, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες τηρούν τις αρχές του διεθνούς ναυτικού δικαίου, βάσει των οποίων τα νησιά, συμπεριλαμβανομένου του Καστελόριζου, έχουν ακριβώς την ίδια υφαλοκρηπίδα και δικαιώματα ΑΟΖ όπως και κάθε περιοχή στην ηπειρωτική χώρα».

Ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος, μιλώντας νωρίτερα από το βήμα της εκδήλωσης ανέφερε για το ίδιο θέμα ότι «μετά τη λεκτική βελτίωση είναι σαφές πλέον ότι το Στέιτ Ντιπάρτμεντ στέλνει μήνυμα ότι σε όλη αυτή την υπόθεση το πρόβλημα είναι η Τουρκία. Η Τουρκία αμφισβητεί, η Τουρκία είναι το πρόβλημα και αυτό ξεκαθαρίζει πλέον το κείμενο».

