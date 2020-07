Ικανοποίηση και χαμόγελα μετά την συμφωνία στις Βρυξέλλες – Δηλώσεις Ευρωπαίων ηγετών

Μοιράσου το άρθρο:

«Η συμφωνία που κλείστηκε στη μαραθώνια Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες για το σχέδιο ανάκαμψης της ευρωπαϊκής οικονομίας δείχνει ότι οι 27 χώρες μέλη μπόρεσαν να σταθούν η μια δίπλα στην άλλη με πίστη στο κοινό τους μέλλον, τόνισε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ.

«Η συμφωνία αυτή στέλνει το ισχυρό μήνυμα ότι η Ευρώπη είναι μια δύναμη που αναλαμβάνει δράση», είπε ο Μισέλ κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε μετά το πέρας της συνόδου, στην πέμπτη της ημέρα.

We did it! We have reached a deal on the recovery package and the European budget for 2021-2027.

This is a strong deal. And most importantly, the right deal for Europe right now. #EUCO pic.twitter.com/c6fQ5ppwpf

— Charles Michel (@eucopresident) July 21, 2020

«Πρόκειται για μια άνευ προηγουμένου συμφωνία μεταξύ των κυβερνήσεων προκειμένου να ανακάμψει η ευρωπαϊκή οικονομία», έγραψε στο twitter ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νταβίντ Σασόλι.

This is an unprecedented agreement between governments to revive the European economy. We must now work to improve these instruments, we won’t give up on a more ambitious MFF and clarity on new own resources. The @Europarl_EN will work to protect the interests of EU citizens.

— David Sassoli (@EP_President) July 21, 2020

«Η συμφωνία της ΕΕ για το ταμείο ανάκαμψης για την αντιμετώπιση της κρίσης της COVID-19 δείχνει ότι η ΕΕ μπορεί να δράσει από κοινού, ακόμη και κατά τη διάρκεια της μεγαλύτερης κρίσης της, και ότι προτίθεται να ακολουθήσει νέα μονοπάτια όταν βρίσκεται αντιμέτωπη με ασυνήθιστες συνθήκες», δήλωσε η καγκελάριος της Γερμανίας Άνγκελα Μέρκελ.

«Πρόκειται για ένα σημαντικό μήνυμα που στέλνεται πέραν των συνόρων της Ευρώπης ότι η ΕΕ, ακόμη και με όλα τα διαφορετικά υπόβαθρα (των κρατών μελών της), μπορεί να δράσει», δήλωσε η Μέρκελ σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε με τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν, χαιρετίζοντας την συμφωνία που επετεύχθη στη σύνοδο κορυφής των Βρυξελλών.

Για μια «ιστορική ημέρα» για την Ευρώπη μίλησε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν.

Jour historique pour l’Europe !

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 21, 2020

«Αυτή είναι μια ιστορική ημέρα για την Ευρώπη και μια μεγάλη ευκαιρία για την Ελλάδα», δήλωσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης και πρόσθεσε ότι «για πρώτη φορά η πατρίδα μας αποκτά πρόσβαση σε τόσο φιλόδοξα χρηματοδοτικά εργαλεία. Επιστρέφουμε στην Αθήνα με ένα συνολικό πακέτο το οποίο ξεπερνάει τα 70 δισ. ευρώ, ένα μέγεθος πρωτοφανές για τη χώρα μας», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης για να υπογραμμίσει: «Καταφέραμε τελικά μέσα από μια διαδικασία αμοιβαίων υποχωρήσεων, συμβιβασμών, πράγματα, τα οποία είναι συνηθισμένα σε ευρωπαϊκό επίπεδο: να προστατεύσουμε πάνω από όλα τα προγράμματα τα οποία έχουν σημαντικές εθνικές κατανομές. Και βέβαια η Ελλάδα έχοντας πλέον ανακτήσει την αξιοπιστία της σε ευρωπαϊκό επίπεδο κλήθηκε να συμμετέχει και συμμετείχαμε ενεργά σε όλες τις διαπραγματεύσεις που έγιναν τα 4 τελευταία εικοσιτετράωρα. Συμμετείχαμε και εμείς στη συνδιαμόρφωση των ευρωπαϊκών αποφάσεων προς όφελος των πολιτών, για μια απάντηση την οποία στέλνει ενωμένη σήμερα ολόκληρη η Ευρώπη, μια Ευρώπη που δείχνει αλληλεγγύη, στηρίζει την οικονομία και τους πολίτες σε αυτές τις εξαιρετικές συνθήκες».

Europe has risen to the occasion, and we have succeeded today in launching a very ambitious response to the economic shock caused by the pandemic.

This is a historic day for Europe and a great opportunity for Greece. #EUCO pic.twitter.com/elBXh3qCuA

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) July 21, 2020

«Η ΕΕ συμφώνησε σε ένα «φιλόδοξο» ταμείο ανάκαμψης που θα επιτρέψει στις χώρες μέλη να αντιμετωπίσουν την κρίση από την COVID-19» με ισχύ και αποτελεσματικότητα», δήλωσε σήμερα ο Ιταλός πρωθυπουργός Τζουζέπε Κόντε.

Giornata storica per l’Europa, e per l’Italia! #EUCO #NextGenerationEU #RRF pic.twitter.com/qHV3zZpqnd

— Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) July 21, 2020

«Είμαστε ικανοποιημένοι με την έγκριση ενός φιλόδοξου σχεδίου επανεκκίνησης, το οποίο θα μας επιτρέψει να αντιμετωπίσουμε την κρίση με ισχύ και αποτελεσματικότητα», δήλωσε ο Κόντε σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μετά την σύνοδο κορυφής της ΕΕ στις Βρυξέλλες που διήρκεσε πέντε ημέρες.

Ο Ιταλός πρωθυπουργός σημείωσε ότι το 28%, ή περίπου 209 δισεκ. ευρώ, από τα 750 δισεκ. ευρώ που συμφωνήθηκαν στην σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες προορίζονται για την Ιταλία, από τα οποία περίπου 81 δισεκ. ευρώ θα δοθούν με τη μορφή επιχορηγήσεων και περίπου 127 δισεκ ευρώ με τη μορφή δανείων.

«Είναι μια καταπληκτική συμφωνία για την Ευρώπη και μια καταπληκτική συμφωνία για την Ισπανία», δήλωσε σήμερα ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ.

Los grandes acuerdos tienen detrás muchas horas de trabajo. Mi reconocimiento y gratitud a los empleados públicos que han defendido con brillantez y eficacia los legítimos intereses de nuestro país. Sin ellos/as no habría sido posible este acuerdo histórico para Europa y España. pic.twitter.com/MB7XZZXLj0

— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 21, 2020

Ο συντηρητικός πρωθυπουργός της Ολλανδίας Μαρκ Ρούτε δήλωσε σήμερα ότι οι σχέσεις του με τους άλλους Ευρωπαίους ηγέτες παραμένουν ισχυρές, παρά τις σκληρές διαπραγματεύσεις που σημαδεύτηκαν από εντάσεις στη μαραθώνια Σύνοδο Κορυφής που ήταν αφιερωμένη στο σχέδιο ανάκαμψης της ευρωπαϊκής οικονομίας μετά την πανδημία του κορονοϊού».

After long and intensive negotiations we have reached an agreement on the EU’s long term budget and the EU recovery fund. The outcome is a good package that safeguards Dutch interests and that will make Europe stronger and more resilient. #EUCO

— Mark Rutte (@MinPres) July 21, 2020

«Είμαστε όλοι μας επαγγελματίες, αντέχουμε μερικές γροθιές», είπε ο Ρούτε σε δημοσιογράφους μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας στις Βρυξέλλες για το σχέδιο ανάκαμψης. «Είμαι ικανοποιημένος με τη συμφωνία αυτή, δεν έχω καμία διαφωνία», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την άποψη του Ρούτε, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μετατρέπεται με τη σημερινή συμφωνία σε ένωση αναδιανομής κεφαλαίων, καθώς το σχέδιο ανάκαμψης αποτελεί έκτακτο μέτρο, που δεν θα επαναληφθεί.

Πηγή: ΕΡΤwww.ert.gr

