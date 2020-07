Σε ελεύθερη πτώση οι σχέσεις Κίνας και Η.Π.Α.

Μοιράσου το άρθρο:

Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Η.Π.Α. και Κίνας, με το ρήγμα ανάμεσα στις δύο χώρες να βαθαίνει όλο και περισσότερο, καθώς επιδίδονται σε έναν παγκόσμιο αγώνα ισχύος.

Η κυβέρνηση Τραμπ φαίνεται να εντείνει την προσπάθειά της να ορίσει την Κίνα ως στρατηγική απειλή. Τη Δευτέρα, ήταν η Θάλασσα της Νότιας Κίνας. Την Τρίτη, ήταν το Χονγκ Κονγκ. Την Τετάρτη, η Huawei και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Πίσω από την ανταλλαγή σκληρών χαρακτηρισμών, κρύβεται αυξανόμενη ανησυχία. Οι σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας αντιμετωπίζουν την πιο σοβαρή πρόκληση τους, αφότου οι δύο χώρες καθιέρωσαν διπλωματικούς δεσμούς το 1979, όπως δήλωσε σε ομιλία του την περασμένη εβδομάδα ο υπουργός Εξωτερικών της Κίνας Wang Yi.

«Βρώμικο Παιχνίδι» η επίθεση στη Huawei

«Bρώμικο παιχνίδι» χαρακτήρισε το Πεκίνο την αμερικανική επίθεση στον κινέζικο γίγαντα τηλεπικοινωνιών Huawei, αφηνοντας αιχμές κατά τoυ ιστορικού καταπάτησης ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Ουάσιγκτον, με αναφορά στον ρατσισμό στις Ηνωμένες Πολιτείες.

AP Photo/Mark Schiefelbein, FileΗ αντίδραση του Πεκίνου ήρθε μια ημέρα αφότου οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν περιορισμούς στη χορήγηση βίζας σε κινέζους αξιωματούχους και υπαλλήλους της Huawei και άλλων εταιρειών.

Η εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών Χούα Τσουνγίνγκ επανέλαβε παντως την προθυμία της Κίνας να επιμείνει στην εμπορική συμφωνία, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η πρώτη φάση της μπορεί ακόμη να τεθεί σε εφαρμογή, παρά τις πρόσφατες κυρώσεις των ΗΠΑ.

Η υπογραφή της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ του αμερικανού προέδρου Τραμπ και του Κινέζου αντιπροέδρου Liu He, στις 15 Ιανουαρίου του 2020 (AP Photo/Evan Vucci)Από την πλευρά του, το υπουργείο Εμπορίου της Κίνας δήλωσε πως η «προκατειλημμένη» απαγόρευση της Huawei που εισάγει διακρίσεις, έχει πλήξει σοβαρά την επενδυτική εμπιστοσύνη της Κίνας στη χώρα και προσέθεσε πως το Πεκίνο θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την υπεράσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων των κινεζικών εταιριών.

Χθες, Τετάρτη, η Κίνα προειδοποίησε τον Βρετανό πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον πως η απόφασή του να αποκλείσει τη Huawei από το δίκτυο πέμπτης γενιάς (5G) θα κοστίσει στη Βρετανία ακριβά στον τομέα των επενδύσεων.

Ο Τζόνσον διέταξε προχθές τον αποκλεισμό της Huawei από το βρετανικό δίκτυο 5G έως τα τέλη του 2027, μια απόφαση την οποία η Κίνα θεωρεί ως αποτέλεσμα πολιτικής πίεσης από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Παράλογη ανάμειξη και γκαγκστερική λογική στην υπόθεση του Χονγκ Κονγκ»

Εξάλλου χθες η Κίνα κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες για «γκανγκστερική λογική», αφού ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διέταξε να τερματισθεί το ειδικό καθεστώς που είχε το Χονγκ Κονγκ βάσει της αμερικανικής νομοθεσίας, απαντώντας με αυτόν τον τρόπο στην επιβολή από το Πεκίνο του νέου νόμου για την ασφάλεια στο εν λόγω έδαφος.

Υποστηρικτές της Κϊνας κρατούν ομοίωμα του αμερικανού προέδρου Τραμπ δίπλα στην σημαία της Κίνας, διαδηλώνοντας έξω από το αμερικανικό προξενείο στο Χονγκ Κονγκ (AP Photo/Kin Cheung)«Η παράλογη ανάμειξη και οι αναίσχυντες απειλές από τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι χαρακτηριστική γκανγκστερική λογική και συμπεριφορά bullying», ανέφερε το Γραφείο Σύνδεσμος του Πεκίνου στον ασιατικό χρηματοοικονομικό κόμβο.

Η κυβέρνηση του Χονγκ Κονγκ ανακοίνωσε πως θα υποστηρίξει οποιαδήποτε δράση επιλέξει το Πεκίνο εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η Κίνα ωστόσο επανέλαβε ότι δεν επιδιώκει να προκαλέσει ή να αντικαταστήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες και κάλεσε την Ουάσινγκτον να την δει αντικειμενικά και να επιστρέψει στη λογική στις πολιτικές της απέναντι στο Πεκίνο.

«Για τις Η.Π.Α. ό,τι κάνει η Κίνα συνιστά απειλή»

Η εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών Hua Chunying δήλωσε στους δημοσιογράφους στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου πως αν οι Ηνωμένες Πολιτείες νομίζουν πως ό,τι κάνει η Κίνα συνιστά απειλή, μια τέτοια στάση θα γίνει αυτοεκπληρούμενη προφητεία.

Η εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών Hua (AP Photo/Mark Schiefelbein, File)Η Hua Chunying προσκάλεσε, επίσης, τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο να έλθει στην Κίνα και να επισκεφθεί την Xinjiang ώστε να δει και ο ίδιος ότι δεν σημειώνονται παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε βάρος της μουσουλμανικής μειονότητας των Ουιγούρων στην περιοχή.

Είχε προηγηθεί δήλωση του υπουργού Εξωτερικών Μάικ Πομπέο τη Δευτέρα ότι οι ΗΠΑ δεν θα αναγνωρίσουν τις περισσότερες από τις ναυτικές αξιώσεις της Κίνας στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας.

Οι ΗΠΑ «παρενέβησαν στις εσωτερικές υποθέσεις της Κίνας και έβλαψαν τα συμφέροντα της Κίνας στα θέματα της Xinjiang, του Θιβέτ και της Θάλασσας της Νότιας Κίνας, αποκαλύπτοντας περαιτέρω τη φύση της γυμνής ηγεμονίας», δήλωσε ο υφυπουργός Εξωτερικών Zheng Zeguang στον Πρέσβη των ΗΠΑ Terry Branstad, σε συνάντησή τους στο Πεκίνο.

Μία αχτίδα ελπίδας

Ο Chu Yin, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Διεθνών Σχέσεων, προσέφερε μια αχτίδα ελπίδας. Είπε ότι οι τριβές μεταξύ των εθνών αυξάνονται πάντα σε περιόδους οικονομικής επιβράδυνσης.

«Η ξένη διπλωματία της Κίνας αντιμετωπίζει σοβαρές και περίπλοκες προκλήσεις, αλλά η κατάσταση θα βελτιωθεί πολύ με τη χαλάρωση της επιδημίας και την ανάκαμψη της οικονομίας«, προέβλεψε.

Πηγή: Associated Press, AFP, ΑΠΕ/ΜΠΕ, The New York Timeswww.ert.gr

