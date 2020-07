Πρωτοφανής κυβερνοεπίθεση στο Twitter – Στόχος απάτη με Bitcoins

Μοιράσου το άρθρο:

Το μεγαλύτερο χακάρισμα στην ιστορία της υπέστη η δημοφιλής πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, Twitter. Οι χάκερ παραβίασαν τους επίσημους λογαριασμούς της αφρόκρεμας των Αμερικανών στην πολιτική, την ψυχαγωγία και την τεχνολογία.

~ The Biggest Twitter Hack of All Time ~

Learn why Twitter was on fire earlier today and how several high-profile verified accounts were hacked to promote a #cryptocurrency scam that successfully amasses nearly $120,000 in #bitcoin.

Read: href=”https://twitter.com/hashtag/twitterhacked?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw”>#twitterhacked pic.twitter.com/dJhKrJtQlM

— The Hacker News (@TheHackersNews) July 16, 2020

Θύματα της συντονισμένης επίθεσης έπεσαν μεταξύ άλλων ο Elon Musk, o Joe Biden, o Bill Gates, o Barack Obama, o Kanye West, o Warren Buffett, o Michael Bloomberg και o Jeff Bezos, στα προφίλ των οποίων εμφανίστηκαν αναρτήσεις που καλούσαν τον κόσμο να στείλει σε συγκεκριμένο ηλεκτρονικό πορτοφόλι 1.000 δολάρια σε bitcoin για να λάβει δύο φορές περισσότερα σε αντάλλαγμα.

Massive Twitter hack underway by Bitcoin scammers:

– Bill Gates

– Elon Musk

– Joe Biden

– Warren Buffett

– Kanye West

– Michael Bloomberg

– Apple

– Uber

– Jeff Bezos

– Barack Obama pic.twitter.com/5uSngaBdrZ

— Breaking911 (@Breaking911) July 15, 2020

Ένα πρώτο κύμα επιθέσεων έπληξε τους λογαριασμούς Twitter διακεκριμένων εταιρειών κρυπτονομισμάτων, ενώ στο στόχαστρό τους μπήκαν και εταιρείες όπως η Apple και η Uber.

«Όλοι οι μεγάλοι λογαριασμοί κρυπτονομισμάτων στο Twitter έχουν παραβιαστεί», δήλωσε ο συνιδρυτής της πλατφόρμας ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων Gemini, Cameron Winklevoss, σε ένα tweet.

«Αυτό είναι μια απάτη, ΜΗΝ συμμετέχετε!» προειδοποίησε.

ALL MAJOR CRYPTO TWITTER ACCOUNTS HAVE BEEN COMPROMISED.

2FA / strong password was used for @Gemini account. We are investigating and hope to have more information shortly.

— Cameron Winklevoss (@winklevoss) July 15, 2020

Το Twitter κατέβασε γρήγορα πολλά από τα μηνύματα, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις παρόμοια tweets με υποσχέσεις στιγμιαίου πλουτισμού στάλθηκαν ξανά από τους ίδιους λογαριασμούς, υποδηλώνοντας ότι το Twitter ήταν ανίσχυρο να ανακτήσει τον έλεγχο.

Η εταιρεία απενεργοποίησε τελικά ευρύ φάσμα των υπηρεσιών της, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας των επαληθευμένων χρηστών να κάνουν tweet για μερικές ώρες, καθώς προσπάθησε να αποτρέψει την περαιτέρω εξάπλωση της απάτης.

Συνολικά, 12,58 bitcoin – αξίας περίπου 116.000 $ – στάλθηκαν στους ηλεκτρονικούς λογαριασμούς που αναφέρονται στα ψεύτικα tweets, σύμφωνα με τον ιστότοπο Blockchain.com, ο οποίος παρακολουθεί τις συναλλαγές κρυπτογράφησης.

AP Photo/Rick Bowmer, FileΟ λογαριασμός του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει περισσότερους από 83 εκατομμύρια ακόλουθους, δεν ήταν μεταξύ αυτών που παραβιάστηκαν.

Η έρευνα του Twitter σχετικά με την παραβίαση αποκάλυψε ότι αρκετοί υπάλληλοί του που είχαν πρόσβαση σε εσωτερικά συστήματα είχαν πέσει θύματα μιας «συντονισμένης επίθεσης κοινωνικής μηχανικής», δήλωσε εκπρόσωπος, αναφερόμενος σε επιθέσεις που εξαπατούν τους ανθρώπους και υποκλέπτουν τα διαπιστευτήριά τους. Οι εισβολείς στη συνέχεια χρησιμοποίησαν τα εσωτερικά συστήματα του Twitter για να κάνουν αναρτήσεις σε λογαριασμούς υψηλού προφίλ.

O διευθύνων σύμβουλος του BitTorrent και ιδρυτής της TRON, Justin Sun, δήλωσε πως προσφέρει αμοιβή ενός εκατομμυρίου δολαρίων σε όποιον βοηθήσει στον εντοπισμό των χάκερ του Twitter.

Justin Sun Offers $1 Million Bounty in Exchange for Twitter Hackers pic.twitter.com/aey9wVWMJo

— TheCryptoStreet.com™ (@thecsstreet) July 15, 2020

«Σκληρή μέρα για εμάς στο Twitter», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Jack Dorsey σε ένα tweet. «Όλοι αισθανόμαστε φρικτά για αυτό που συνέβη. Κάνουμε διάγνωση και θα μοιραστούμε ό, τι μπορούμε όταν έχουμε μια πληρέστερη κατανόηση του τι ακριβώς συνέβη».

Tough day for us at Twitter. We all feel terrible this happened.

We’re diagnosing and will share everything we can when we have a more complete understanding of exactly what happened.

to our teammates working hard to make this right.

— jack (@jack) July 16, 2020

Το Twitter έχει στοχευτεί από χάκερ και στο παρελθόν, ποτέ όμως σε τέτοια κλίμακα.

Τον Μάρτιο του 2017, οι λογαριασμοί της Διεθνούς Αμνηστίας, του γαλλικού υπουργείου Οικονομίας και της υπηρεσίας Βόρειας Αμερικής του BBC παραβιάστηκαν από χάκερ που πιστεύεται ότι ήταν πιστοί στον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Τον περασμένο Αύγουστο, μια σειρά προσβλητικών ή ρατσιστικών μηνυμάτων δημοσιεύτηκαν στον προσωπικό λογαριασμό του ιδρυτή του Twitter Dorsey χωρίς να το γνωρίζει.

Πηγή: Associated Press, Twitter, The New York Times, thecryptostreet.comwww.ert.gr

Μοιράσου το άρθρο: