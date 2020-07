Τουρκικό ΣτΕ: Ανοίγει ο δρόμος για μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τέμενος

Μοιράσου το άρθρο:

Το τουρκικό Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε την απόφαση του 1934 με την οποία η τότε τουρκική κυβέρνηση είχε μετατρέψει την Αγία Σοφία της Κωνσταντινούπολης σε μουσείο, μετέδωσε το CNN Turk.

Η απόφαση ήταν ομόφωνη.Το Συμβούλιο της Επικρατείας αποδέχθηκε σχετικό αίτημα που είχαν καταθέσει ενώσεις και ακύρωσε την κυβερνητική απόφαση του 1934, μετέδωσε το κρατικό τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Ανατολή.

Turkish court repeals 1934 decree turning Hagia Sophia into museum pic.twitter.com/Zff1zioyIJ

— Yeni Şafak English (@yenisafakEN) July 10, 2020

Εναπόκειται τώρα στον Τούρκο Πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν να λάβει την τελική απόφαση. Να θυμίσουμε ότι είχε προτείνει τη μετατροπή σε τζαμί της Αγίας Σοφίας, η οποία έχει καθεστώς μουσείου και περιλαμβάνεται στα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, λίγο πριν τις 21:00, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα απευθύνει διάγγελμα.

H Ουνέσκο κάλεσε τις τουρκικές αρχές να ξεκινήσουν διάλογο προτού λάβουν οποιαδήποτε απόφαση που θα μπορούσε να επηρεάσει την παγκόσμια αξία του μνημείου.

Official statement on Hagia Sophia, Istanbul.

Hagia Sophia, part of the property “Historic Areas of Istanbul,” is inscribed on the #WorldHeritage List as a museum.

The inscription entails a number of legal commitments and obligations.

More: pic.twitter.com/vfxCsQQGRT

— UNESCO (@UNESCO) July 10, 2020

Διαβάστε την ιστορία του μοναδικού μνημείου και τα όσα έγιναν μέσα στους αιώνες.

Αγία Σοφία: Από χριστιανική εκκλησία σε τζαμί και μετά μουσείo

www.ert.gr

Μοιράσου το άρθρο: