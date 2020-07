ΗΠΑ: Επιχείρηση «Warp Speed» αντί συμμετοχής στον ΠΟΥ-Άλλο 1,6 δισ. για εξασφάλιση αποθεμάτων μελλοντικού εμβολίου

Μοιράσου το άρθρο:

Η κυβέρνηση Τραμπ επιβεβαίωσε χθες ότι ειδοποίησε επισήμως τα Ηνωμένα Έθνη για την αποχώρηση των ΗΠΑ από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ). Η ειδοποίηση θα καταστεί εκτελεστέα μετά από την συμπλήρωση ενός έτους, στις 6 Ιουλίου 2021. Οι ΗΠΑ, είναι ο μεγαλύτερος χρηματοδότης του Οργανισμού. Λίγες ώρες νωρίτερα η Ουάσιγκτον είχε ανακοινώσει ότι συνεχίζει να επενδύει στις προσπάθειές της για εξασφάλιση αποθεμάτων μελλοντικού εμβολίου, στο πλαίσιο της «Επιχείρησης Warp Speed», χορηγώντας 1,6 δισεκ. δολάρια στην αμερικανική εταιρεία βιοτεχνολογίας Novavax για το υπό έρευνα εμβόλιό της για την Covid-19, διασφαλίζοντας 100 εκατομμύρια από τις πρώτες δόσεις του, εφόσον αποδειχθεί αποτελεσματικό.

Τραμπ κατά ΠΟΥ-Αντιδράσεις από τους Δημοκρατικούς

Σύμφωνα με ανώτατο κυβερνητικό αξιωματούχο ο οποίος μίλησε στο CBS News, “ο ΠΟΥ αρνήθηκε να προχωρήσει στο λεπτομερή σχεδιασμό μεταρρυθμίσεων που ζητήθηκαν από την Ουάσιγκτον οπότε διακόπτουμε τη συνεργασία μας”

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει κατηγορήσει τον ΠΟΥ ότι καθυστέρησε να αντιδράσει ενάντια στην πανδημία του κορονοϊού, καλύπτοντας την Κίνα και υποκύπτοντας σε χειραγώγηση εκ μέρους της προκειμένου να παραπλανήσει τον κόσμο. Ωστόσο δεν παρείχε κάποια απτή απόδειξη για τους ισχυρισμούς τους.

Την κίνηση Τραμπ επέκριναν οι Δημοκρατικοί.

“Το Κογκρέσο έλαβε ειδοποίηση ότι ο πρόεδρος απέσυρε επίσημα τις ΗΠΑ από τομν ΠΟΥ μέσα στην πανδημία. Το να χαρακτηρίσεις την αντίδραση του Τραμπ στο COVID χαοτική και ασυνάρτητη είναι λίγο. Αυτό δεν θα προστατεύσει τις ζωές ή τα συμφέροντα των Αμερικανών – αφήνει τους Αμερικανούς άρρωστους και την Αμερική μόνη” ανέφερε με tweet του ο Ρόμπερτ Μενεντέζ, Δημοκρατικός γερουσιαστής, μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας.

Congress received notification that POTUS officially withdrew the U.S. from the @WHO in the midst of a pandemic.

To call Trump’s response to COVID chaotic & incoherent doesn’t do it justice. This won’t protect American lives or interests—it leaves Americans sick & America alone.

— Senator Bob Menendez (@SenatorMenendez) July 7, 2020

Η ετήσια συνεισφορά των ΗΠΑ ήταν η μεγαλύτερη κράτους-μέλους, με περίπου 400 εκατομμύρια, ήτοι το 15% του συνολικού προϋπολογισμού.

Η αποχώρηση των ΗΠΑ θέτει εν αμφιβόλω την οικονομική βιωσιμότητα του οργανισμού και το μέλλον προγραμμάτων που είναι σε εξέλιξη εν μέσω πανδημίας.

«Ταχύτητα δίνης» για τη διασφάλιση αποθεμάτων εμβολίου

Η αμερικανική κυβέρνηση ξεκίνησε την «Επιχείρηση Warp Speed» («ταχύτητα δίνης») προσπαθώντας να αποκτήσει 300 εκατομμύρια δόσεις ενός εμβολίου μέχρι τον Ιανουάριο του 2021, ώστε να εμβολιαστούν κατά προτεραιότητα οι Αμερικανοί πολίτες. Σε αντίθεση με την Ευρώπη και με άλλες χώρες, οι ΗΠΑ έχουν υιοθετήσει τον ρόλο του «μοναχικού καβαλάρη» και δεν συμμετέχουν σε προγράμματα συγκέντρωσης πόρων σε διεθνές επίπεδο.

Η Ουάσινγκτον έχει διαθέσει δισεκατομμύρια δολάρια σε αντίπαλα προγράμματα διαφόρων φαρμακευτικών εταιρειών και εργαστηρίων, που βασίζονται σε διαφορετικές τεχνολογίες, με σκοπό να χρηματοδοτήσει τις κλινικές έρευνες και, παράλληλα, την κατασκευή παραγωγικών μονάδων. Και σε αυτά δεν υπολογίζεται η αγορά του 92% της παραγωγής του αντιιικού φαρμάκου remdesivir μέχρι τον Σεπτέμβριο, του πρώτου φαρμάκου η αποτελεσματικότητα του οποίου στην αντιμετώπιση της Covid-19 έχει αποδειχθεί κλινικά.

«Η επιχείρηση Warp Speed δημιουργεί ένα πακέτο εμβολίων για να αυξήσουμε τις πιθανότητες να αποκτήσουμε τουλάχιστον ένα ασφαλές και αποτελεσματικό εμβόλιο μέχρι το τέλος του έτους», είπε ο υπουργός Υγείας Άλεξ Άζαρ.

Η επένδυση των υπουργείων Υγείας και Άμυνας στη Novavax, εταιρείας που εδρεύει στο Μέριλαντ, έχει ως στόχο να εγγυηθεί την παραγωγή 100 εκατομμυρίων δόσεων μέχρι τα τέλη του έτους, για να χρησιμοποιηθούν σε κλινικές έρευνες και, εν τέλει, στον εμβολιασμό του πληθυσμού.

«Operation Warp Speed,» the federal government’s Covid-19 vaccine program, has announced the largest government Covid-19 vaccine contract to date — a $1.6 billion contract with Novavax, a Maryland biotech company.

— NBC 15 News (@mynbc15) July 7, 2020

Η Novavax ξεκίνησε τις κλινικές δοκιμές σε 130 ανθρώπους στην Αυστραλία τον Μάιο και στη χρηματοδότησή τους βοήθησε η CEPI, μια σύμπραξη του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα αντικείμενο της οποίας είναι η εξεύρεση πόρων για την παραγωγή εμβολίων. Τα αποτελέσματα δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά. Η τρίτη φάση της δοκιμής πρόκειται να ξεκινήσει το φθινόπωρο, με τη συμμετοχή 30.000 εθελοντών.

The Maryland-based company, which has never brought a product to market before, just made the biggest deal to date with the Trump administration’s Operation Warp Speed, @katie_thomas reports:

— Virginia Hughes (@virginiahughes) July 7, 2020

Οι ΗΠΑ έχουν επενδύσει πάνω από 2 δισεκ. δολάρια σε πιθανά εμβόλια διαφόρων εταιρειών όπως οι Johnson & Johnson (456 εκατ. δολάρια), Moderna (483) και AstraZeneca (1,2 δισεκ. σε συνεργασία με την Οξφόρδη). Η γαλλική Sanofi εξασφάλισε τον Φεβρουάριο ένα μικρό συμβόλαιο, ύψους 30 εκατομμυρίων, όμως δεν έχει διευκρινιστεί αν συμμετέχει στο πρόγραμμα Warp Speed.

Εξάλλου σήμερα, η αμερικανική κυβέρνηση χρηματοδότησε με 450 εκατομμύρια δολάρια την εταιρεία Regeneron για το πειραματικό φάρμακο (REGN-COV-2) κατά της Covid-19, το οποίο δοκιμάζεται επί του παρόντος σε ασθενείς (ΗΠΑ, Βραζιλία, Μεξικό, Χιλή) αλλά και σε υγιείς ανθρώπους που όμως εκτέθηκαν στον νέο κορονοϊό (στις ΗΠΑ). Τα πρώτα αποτελέσματα ενδέχεται να ανακοινωθούν εντός του καλοκαιριού.www.ert.gr

