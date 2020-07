Την εκταμίευση €748 εκατ. στην Ελλάδα ενέκρινε ο ESM

Μοιράσου το άρθρο:

Την κατάργηση της προσαύξησης του επιτοκίου για δάνειο του 2012, που αφορά στην περίοδο από την 1η Ιουνίου έως τις 17 Ιουνίου 2020 και αντιστοιχεί σε εξοικονόμηση 103,64 εκατ. ευρώ για την Ελλάδα, αποφάσισε το Συμβούλιο Διευθυντών του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF).

Το μέτρο αυτό αποφασίστηκε στο πλαίσιο των μεσοπρόθεσμων μέτρων ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους.

Παράλληλα, μετά από το «πράσινο φως» που έδωσε το Eurogroup τον προηγούμενο μήνα, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ESM) ανακοίνωσε ότι θα μεταβιβάσει στην Ελλάδα το ποσό των 644,42 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί στα κέρδη που είχαν κεντρικές τράπεζες της Ευρωζώνης από ελληνικά ομόλογα (SMP/ANFA).

In 3rd tranche of debt relief measures tied to policy commitments, #EFSF Board of Directors approved reduction of step-up interest margin for Greece; ESM will transfer to Greece €644.42 million of income earned on SMP/ANFA holdings. Press release: pic.twitter.com/DMwt76CcN6

— ESM (@ESM_Press) July 7, 2020

«Κατά την αξιολόγηση των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, που επιβεβαιώθηκε από την Ευρωομάδα τον Ιούνιο του 2020, η ελληνική κυβέρνηση έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να επιτύχει τις συγκεκριμένες μεταρρυθμιστικές της δεσμεύσεις. Αυτό ανοίγει τον δρόμο για την αποδέσμευση των κεφαλαίων που συνδέονται με αυτές τις δεσμεύσεις. Η Ελλάδα, όπως και όλα τα άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, έχει πληγεί δυσμενώς από την πανδημία Covid-19. Η ελληνική κυβέρνηση αντέδρασε γρήγορα με μια αποφασιστική και αποτελεσματική πολιτική απάντηση, τόσο για τον περιορισμό της επιδημίας του ιού όσο και για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων οικονομικής και φορολογικής στήριξης », δήλωσε ο επικεφαλής του ESM, Klaus Regling.

Πρόσθεσε: «Θα είναι ζωτικής σημασίας για την Ελλάδα να διατηρήσει τις μεταρρυθμιστικές της προσπάθειες και να τις εντείνει σε τομείς όπως οι μεταρρυθμίσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα. Αυτό είναι απαραίτητο για την περαιτέρω υποστήριξη της οικονομικής ανάκαμψης, τη βελτίωση της ανθεκτικότητας της οικονομίας και τη βελτίωση του μακροπρόθεσμου οικονομικού δυναμικού της χώρας».

Πηγή:ΕΡΤ με πληροφορίες ΑΠΕ-ΜΠΕwww.ert.gr

