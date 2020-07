Κομισιόν: Βαθιά ύφεση στην Ευρωζώνη-Λιγότερο ανθεκτική η ανάπτυξη για την Ελλάδα

Μοιράσου το άρθρο:

Εικόνα βαθιάς ύφεσης για εφέτος αποτυπώνουν οι θερινές οικονομικές προβλέψεις της Ευρωπαϊκή Επιτροπής, που ανακοινώθηκαν πριν από λίγο από των αρμόδιο Επίτροπο για τα Οικονομικά, Πάολο Τζεντιλόνι. Για την Ελλάδα προβλέπεται μικρότερη ύφεση αλλά και ηπιότερη ανάπτυξη.

Η Κομισιόν εκτιμά ότι ο αντίκτυπος της πανδημίας του κορονοϊού στην οικονομική δραστηριότητα, το 2020 θα είναι πιο σημαντικός από τον αναμενόμενο, παρά τα μέτρα που λαμβάνονται σε ευρωπαϊκό ή εθνικό επίπεδο στα κράτη μέλη.

Η οικονομία της Ευρωζώνης θα συρρικνωθεί κατά μία μονάδα περισσότερο από τις εαρινές προβλέψεις, στο 8,7% το 2020 και θα αυξηθεί κατά 6,1% το 2021.

«Στην Ευρώπη των 27 η ύφεση προβλέπεται στο 8,3%»

Ωστόσο, η ανάπτυξη για το 2021 προβλέπεται λιγότερο ανθεκτική, σε ποσοστό 5,8% για την Ένωση το 2021.

The #coronavirus has claimed more than half a million lives worldwide and has devastating economic effects.

We need to continue working together and protect workers and companies to ensure we emerge stronger and united.

➡️ href=”https://twitter.com/hashtag/ECForecast?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw”>#ECForecast #StrongerTogether pic.twitter.com/C2HtHJPURp

— European Commission (@EU_Commission) July 7, 2020

Ως απάντηση στην κρίση η Κομισιόν επιζητά γρήγορα μια πολιτική συμφωνία για το Ταμείο Ανάκαμψης και εφιστά την προσοχή στον διαφορετικό ρυθμό ανάπτυξης που μπορεί να προκύψει.

Αναφορικά με την Ελλάδα

Σε σχέση με τις εαρινές προβλέψεις η ύφεση θα είναι μικρότερη κατά 0,7% αλλά και η ανάπτυξη περιορίζεται κατά 1,9%.

Το ΑΕΠ παρουσιάζει μείωση κατά 1,6% το πρώτο τρίμηνο του 2020 σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, ως αποτέλεσμα της μείωσης των επενδύσεων και των εξαγωγών, ενώσω τα μέτρα που ελήφθησαν συνέβαλαν θετικά στις δαπάνες της ιδιωτικής κατανάλωσης.

Η Κομισιόν εκτιμά πως η πλήρης οικονομική επίδραση των περιοριστικών μέτρων λόγω της πανδημίας θα αποτυπωθεί στους δείκτες του δεύτερου τριμήνου, σημειώνοντας τη γρήγορη εφαρμογή μέτρων ύψους περίπου 9,5% του ΑΕΠ για τη μετρίαση των επιπτώσεων της πανδημίας.

Το πραγματικό ΑΕΠ αναμένεται να μειωθεί κατά 9% το 2020 και να αυξηθεί κατά 6% το 2021.

Ο τουρισμός και οι μεταφορές πλήττονται περισσότερο

Η οικονομική ύφεση αναμένεται να οδηγήσει σε σχετικά βραχύβια αύξηση της ανεργίας.

Ο Πάολο Τζεντιλόνι, επισήμανε ως κατάλοιπα της πανδημίας στην οικονομία την αυξανόμενη απόκλιση, την ανισότητα και την ανασφάλεια, εκτιμώντας ωστόσο, ότι τα πρώιμα στοιχεία για το Μάιο και τον Ιούνιο υποδηλώνουν ότι μπορεί να έχουν περάσει τα χειρότερα.

European Commission Summer 2020 Economic Forecasts – EC pic.twitter.com/SDT4zuAGeM

— LiveSquawk (@LiveSquawk) July 7, 2020

Πηγή:ΕΡΤ

Ανταπόκριση: Γιώργος Συριόπουλος www.ert.gr

Μοιράσου το άρθρο: