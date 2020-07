Διεθνείς διακρίσεις Ελλήνων μαθητών σε ποίηση, λόγο και τραγούδι (video)

Μοιράσου το άρθρο:

Μεγάλη διάκριση για τέσσερα παιδιά από την Ελλάδα, τα έργα των οποίων ξεχώρισαν ανάμεσα σε 4.000 συμμετοχές από 44 χώρες ανά τον κόσμο, στον Διεθνή Διαγωνισμό Ποίησης, Τέχνης, Λόγου και Τραγουδιού για ηλικίες 9-18 ετών του οργανισμού «Never Such Innocence» με έδρα το Λονδίνο.

Η Μαρία-Δέσποινα Μπουρνάζου κατέκτησε την 1η θέση στην κατηγορία ποίησης για παιδιά 9-11 ετών στο Bonus Strand “75”, και ο Ραφαήλ Παρλαπάνης την 1η θέση στην κατηγορία Ομιλία για παιδιά 9-11 ετών στο ίδιο Bonus Strand, ενώ ο Δημοσθένης-Δημήτρης Δεσποτίδης κατέκτησε το πρώτο βραβείο στην κατηγορία ποίηση για παιδιά 11-14 στο Bonus Strand “A Fight for Freedom”.

Τη 2η θέση στην κατηγορία τραγουδιού για τις ηλικίες 16-18 ετών κατέκτησε ο Vladislav Krasilnikov.

Το «Inspirational Poem» του Δημήτρη

Ο 13χρονος Δημήτρης Δεσποτίδης, μίλησε στην ΕΡΤ και στην εκπομπή Επικοινωνία για τον διαγωνισμό, την αγάπη του για τη συγγραφή και τους αγαπημένους του ποιητές, τον Λόρδο Βύρωνα και τον Οδυσσέα Ελύτη.

«Μου αρέσει πολύ να γράφω και να εκφράζω τα συναισθήματα και τις σκέψεις μου. Ψάχνοντας στο διαδίκτυο για μαθήματα σχετικά με τη γραφή, πέσαμε πάνω σε αυτόν τον διαγωνισμό «Never Such Innocence» και αποφάσισα να συμμετάσχω».

Το ποίημα του «Inspirational Poem» του χάρισε το πρώτο βραβείο στην κατηγορία Bonus Strand «A fight for freedom» (ηλικίες 9-14 ετών).

Το πρωτότυπο ποίημα το έγραψε στα αγγλικά, αλλά το έχει μεταφράσει και στην ελληνική γλώσσα, στην οποία το απαγγέλλει στο βίντεο που ακολουθεί.

Η Μαίρη και τα «Δάκρυα του Πολέμου»

Η 10χρονη Μαρία-Δέσποινα Μπουρνάζου συμμετείχε στον διαγωνισμό με το έργο της «Tears of war» και κατέκτησε την 1η θέση στην ποίηση στο Bonus Strand ’75’, στην ηλικιακή κατηγορία 9-11.

«Με λένε Μαρία Δέσποινα Μπουρνάζου, μα με φωνάζουν Μαίρη! Είμαι 10 χρονών και από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου ζω μεταξύ Ελλάδας & Ολλανδίας. Μη με ρωτήσετε ποια από τις δύο μου αρέσει περισσότερο… δεν μπορώ να διαλέξω. Μου αρέσουν τα ταξίδια, να επισκέπτομαι νέες χώρες και να κάνω φίλους από όλο τον κόσμο. Αλλά πάντα είναι ωραία η αίσθηση του να γυρίζεις σπίτι!

»Φέτος επιστρέψαμε στη Θεσσαλονίκη και πρώτη φορά γράφτηκα στο δημόσιο σχολείο της γειτονιάς μου (στο σχολείο που οι γονείς μου, πηγαίναν σαν παιδιά), το 23ο Δημοτικό Καλαμαριάς και η κυρία Αναστασία Φωτεινοπούλου, που μας διδάσκει αγγλικά, αφιέρωσε με ιδιαίτερο ζήλο αρκετές ώρες για να μας ευαισθητοποιήσει για τον Δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο και τις συνέπειές του και μας έγραψε σε αυτόν τον διαγωνισμό.

»Το αστείο είναι πως εγώ στην αρχή συμμετείχα με έναν πίνακα σε καμβά μα κανείς δεν καταλάβαινε τι ζωγράφισα και γι’ αυτό έγραψα αυτό το ποίημα και εξήγησα τον καμβά μου!»

Ο πίνακας της Μαίρης «Tears Of War»»Μου αρέσουν τα βιβλία, η δημιουργική γραφή, να σκαρώνω χαϊκού αλλά με την ποίηση δεν έχω ακόμα μεγάλη επαφή, ίσως στο μέλλον… Η αγαπημένη μου συγγραφέας είναι η Κατερίνα Κρις, η αγαπημένη μου δασκάλα η Άντα Τσεσμελή και ο αγαπημένος μου καλλιτέχνης είναι ο μπαμπάς μου…. αν και ερασιτέχνης.

»Άμα γίνω ποιήτρια στο μέλλον, το πρώτο μου ποίημα θα το αφιερώσω στην οικογένειά μου, επειδή ήταν και θα είναι πάντα δίπλα μου! Αυτό το ποίημα το αφιερώνω στην Ελλάδα! Άλλωστε το μέλλον είναι στα χέρια μας».

Κάλεσμα μνήμης από τον 11χρονο Ραφαήλ

Ο Ραφαήλ Παρλαπάνης, μαθητής της Στ1 τάξης του 2ου δημοτικού σχολείου Νέας Ραιδεστού, έλαβε το πρώτο βραβείο στην κατηγορία Ομιλία για παιδιά 9-11 ετών στο Bonus Strand “75”, για το κείμενο που έγραψε για τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το οποίο κλείνει με την προτροπή να μην ξεχάσουμε ποτέ τα θύματά του.

Ο Ραφαήλ συμμετείχε στον διαγωνισμό με τη στήριξη της καθηγήτριάς του Ηλιάννας Ιωαννίδου.

O Vlad και οι «Θρυμματισμένες Μνήμες»

Τη 2η θέση στην κατηγορία τραγουδιού για τις ηλικίες 16-18 ετών κατέκτησε ο Vladislav Krasilnikov, με το τραγούδι του «Broken Memories».

Never Such Innocence: Ενδυναμώνοντας τις φωνές των παιδιών

Ο Διεθνής Διαγωνισμός Ποίησης, Τέχνης, Λόγου και Τραγουδιού για ηλικίες 9-18 ετών διοργανώθηκε στο πλαίσιο της συνεργασίας του ιδρύματος «Never Such Innocence» με το Βρετανικό Συμβούλιο στην Αθήνα, την Βρετανική Πρεσβεία στην Αθήνα , το Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα και το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης.

Το φετινό θέμα του διαγωνισμού είχε τίτλο «Ο αντίκτυπος των συγκρούσεων στις κοινότητες» (Impact of Conflict on Communities), με αφορμή τα 75 χρόνια από τη λήξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Το ίδρυμα «Never Such Innocence» ξεκίνησε ως φιλανθρωπικός οργανισμός εορτάζοντας το τέλος του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, με την υιοθέτηση εργασιών για τα παιδιά και τους νέους ευρύτερα στους προαναφερόμενους τομείς. Κατ’ αυτόν τον τρόπο ενδυνάμωσε τις φωνές των παιδιών και των νέων ανθρώπων ανά τον κόσμο. Από το 2019 και μετά, το ίδρυμα επέκτεινε το πεδίο ενδιαφέροντός του, συμπεριλαμβάνοντας συρράξεις κάθε μορφής σε όλον τον ρου της Ιστορίας.

Οι εργασίες όλων των νικητών του φετινού διαγωνισμού, απ’ όλες τις κατηγορίες, έχουν συμπεριληφθεί σ’ έναν ειδικό διαδικτυακό οδηγό-βιβλίο επιτυχόντων, το οποίο προλόγισε ο πρωθυπουργός της Μ. Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον.

*Οι φωτογραφίες των παιδιών παραχωρήθηκαν και δημοσιεύονται με την άδεια των γονιών τους.www.ert.gr

