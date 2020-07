«Σούπερ Σάββατο» για τη Βρετανία: Μετά από τρεις μήνες καραντίνας, ανοίγουν ξανά παμπ, εστιατόρια, κομμωτήρια

Μοιράσου το άρθρο:

Η Βρετανία κάνει σήμερα το μεγαλύτερο της βήμα προς την επαναφορά στην κανονική ζωή. Οι άνθρωποι θα επιτρέπεται επιτέλους να βγουν έξω για ένα ποτό σε παμπ, να κουρευτούν και να γευματίσουν σε εστιατόρια, για πρώτη φορά έπειτα από περισσότερο από τρεις μήνες, σε μια χαλάρωση των μέτρων απαγόρευσης που προκαλεί φόβους για αναζωπύρωση κρουσμάτων.

Με την επαναλειτουργία παμπ, ξενοδοχείων, κομμωτηρίων, κινηματογράφων και μουσείων, οι Βρετανοί θα μπορούν να απολαύσουν ξανά ελευθερίες που στερήθηκαν για πάνω από τρεις μήνες.

Ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον δήλωσε χθες ότι όλοι πρέπει να συμπεριφερθούν υπεύθυνα και να διατηρούν κοινωνικές αποστάσεις για να υποστηρίξουν τις επιχειρήσεις και να μην ριψοκινδέψουν ένα δεύτερο κύμα κορονοϊού. Το μήνυμά του στον λαό; «Μην τα τινάξουμε τώρα στον αέρα, παιδιά».

Let’s all stay alert, control the virus, save lives – and enjoy summer safely. pic.twitter.com/KTN2uWnEU8

— Boris Johnson #StayAlert (@BorisJohnson) July 3, 2020

Ορισμένοι κομμωτές αναφέρθηκε ότι άνοιξαν τα κομμωτήριά τους με το που το ρολόι σήμανε μεσάνυχτα, ενώ οι παμπ μπορούν να ξεκινήσουν να σερβίρουν από τις 08:00 (ώρα Ελλάδας) στο αποκαλούμενο «Σούπερ Σάββατο», προκαλώντας ανησυχίες σχετικά με την υπερβολική επιείκεια.

Καθυστερώντας να πάρει μέτρα για τη συγκράτηση της πανδημίας, το Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται σήμερα πιο πίσω σε σχέση με τους ευρωπαίους γείτονές του για να βγει από τους περιορισμούς. Ο ιός που έχει σκοτώσει 44.000 ανθρώπους στη χώρα – τον βαρύτερο απολογισμό θανάτων στην Ευρώπη – έχει ενταθεί στο Λέστερ, οδηγώντας τις αρχές να εισάγουν νομικές αλλαγές για την ισχύ της καραντίνας σε μια περιοχή 600.000 κατοίκων.

Αρκετοί είναι εκείνοι που πιστεύουν ότι η χαλάρωση των μέτρων στο Λονδίνο γίνεται πολύ γρήγορα. Η Σκωτία, η Ουαλία και η Βόρεια Ιρλανδία έχουν υιοθετήσει τα δικά τους ξεχωριστά χρονοδιαγράμματα αποκλιμάκωσης των μέτρων.

Ο πρωθυπουργός κάλεσε τους πολίτες «να απολαύσουν το καλοκαίρι με σύνεση» και να μην αναιρεθεί η πρόοδος που σημειώθηκε για την εξουδετέρωση της πανδημίας. Είπε ότι οι εργαζόμενοι σε παμπ, εστιατόρια, κομμωτήρια και άλλες επιχειρήσεις κατέβαλαν μια ηρωική προσπάθεια να προετοιμαστούν για να ανοίξουν ξανά.

Πηγή: ΕΡΤ, Reuters, AFP, ΑΠΕwww.ert.gr

Μοιράσου το άρθρο: