Στο Πήλιο ο πατέρας του Μπόρις Τζόνσον- Βρετανικά ΜΜΕ: Παράνομο και προκλητικό ταξίδι

Με θερμομέτρησαν και ήθελαν να ξέρουν από πού ερχόμουν και τι θα έκανα, δήλωσε ο 79χρονος πατέρας του Βρετανού πρωθυπουργού, που έφτασε στη βίλα του στο Χόρτο Πηλίου, αψηφώντας τις ταξιδιωτικές οδηγίες του Foreign Office σχετικά με την πανδημία και παρακάμπτοντας την απαγόρευση της Ελλάδας για τις απευθείας πτήσεις από το Λονδίνο έως και τις 15 Ιουλίου.

Ο Στάνλεϊ Τζόνσον επέλεξε μάλιστα τη διαδρομή μέσω Βουλγαρίας, για να προσγειωθεί «νόμιμα» στην Αθήνα και συνέχισε για το Πήλιο, αναφέρει η βρετανική εφημερίδα Daily Mail, ιδιαίτερα επικριτική για την απόφαση του 79χρονου να δώσει κακό παράδειγμα, «ενάντια στη Downing Street όπου κατοικεί ο γιος του».

Απτόητος ο Στάνλεϊ Τζόνσον γνωστοποίησε το ταξίδι του μέσα από αναρτήσεις στο Instagram.

Arriving in Athens this evening!

Σε ανάρτηση από το μπαλκόνι του στο Πήλιο φαίνεται πως σχολίασε: «Είμαι στο Πήλιο για πολύ σημαντικές δουλειές, καθώς προσπαθώ να θωρακίσω την περιουσία μου από τον κορονοϊό» ενώ επεσήμανε ότι «στην Ελλάδα παίρνουν πολύ σοβαρά την υπόθεση του κορονοϊού».

Η βίλα του Τζόνσον στο Πήλιο έχει 4 δωμάτια, πισίνα, θέα στο βουνό και τη θάλασσα και απέχει από την παραλία πέντε λεπτά με τα πόδια.

Ο Βρετανικός Τύπος αναρωτιέται αν ήδη ο 79χρονος απέκτησε το «πολυπόθητο» γαλλικό διαβατήριο που φέρεται να διεκδικούσε, ενώ αμφισβητεί ότι το ταξίδι στο Πήλιο εμπίπτει στην κατηγορία του απολύτως «αναγκαίου», βάσει των οδηγιών της βρετανικής κυβέρνησης.

EXCLUSIVE: The Prime Minister’s father has ignored the Foreign Office travel warning to visit his holiday home in Greece.

Speaking from the balcony of his villa last night, Stanley Johnson urged his son to sort out air bridges and said Brits pose ‘no danger’ to Greece. pic.twitter.com/0EiZU2MMsW

