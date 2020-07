Ηχηρή παρέμβαση Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την Αγία Σοφία: Να μην γίνει τζαμί- Την Πέμπτη 2/6 η κρίσιμη απόφαση (video)

Μοιράσου το άρθρο:

Ηχηρή παρέμβαση Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την Αγία Σοφία ενόψει της αυριανής απόφασης στην Τουρκία. Καλεί την Άγκυρα να την διατηρήσει ως Μουσείο. «Οποιαδήποτε αλλαγή θα θεωρηθεί υπονόμευση της κληρονομιάς της» τονίζεται στην ανακοίνωση.

«Προτρέπουμε την κυβέρνηση της Τουρκίας να συνεχίσει να διατηρεί την Αγία Σοφία ως μουσείο, ως παράδειγμα της δέσμευσής της να σέβεται τις θρησκευτικές παραδόσεις και τη διαφορετική ιστορία που συνέβαλε στην Τουρκική Δημοκρατία και να διασφαλίσει ότι παραμένει προσιτή σε όλους» αναφέρεται στην ανακοίνωση του Αμερικανού ΥΠΕΞ, Μάικ Πομπέο.

We urge the Government of Turkey to continue to maintain the Hagia Sophia as a museum, as an exemplar of its commitment to respect Turkey’s diverse faith traditions and history, and to ensure it remains accessible to all.

Την ανακοίνωση κοινοποίησε με ανάρτησή του στο τουίτερ ο πρέσβης των ΗΠΑ, Τζέφρι Πάιατ.

Την Πέμπτη η κρίσιμη απόφαση

Η χθεσινή ιστορική παρέμβαση του Οικουμενικού Πατριάρχη, Βαρθολομαίου έχει προκαλέσει αντιδράσεις στη γείτονα χώρα.

«Η σύστασή μας προς τον Βαρθολομαίο είναι να μοιραστεί τη θλίψη του για τα ισλαμικά έργα που καταστράφηκαν σε πολλά μέρη του κόσμου, ειδικά στην Ελλάδα» τονίζει ο γενικός γραμματέας του κόμματος «Εθνική Δράση», Ισμέτ Μπουγιουκαταμάν.

«Η Αγία Σοφία είναι ένα μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και επομένως πρέπει να διαφυλαχθεί η ιστορικότητα αυτού του μνημείου» τόνισε ο Κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας.

«Μιλάμε για μνημείο παγκόσμιου πολιτισμού και απαιτούμε από την Τουρκία να το προστατέψει και να μην το χρησιμοποιεί ως εργαλείο για μικροπολιτικούς λόγους εσωτερικής κατανάλωσης» σχολίασε στο Πρώτο Πρόγραμμα ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Χαρίτσης.

Σε νέες εμπρηστικές δηλώσεις έναντι της Ελλάδας προχώρησε η Άγκυρα, μέσω του εκπροσώπου του κυβερνώντος κόμματος.

«Αστεία με τον τουρκικό στόλο δεν γίνονται. Το να κάνετε αστεία με τον τουρκικό στόλο ξεπερνάει το μπόι σας» επεσήμανε ο εκπρόσωπος Τύπου του κυβερνώντος κόμματος AKP, Ομέρ Τσελίκ.

«Πιστεύουμε στο διάλογο με διαφανές πλαίσιο κι όχι με περίστροφο. Χάθηκε χρόνος» δήλωσε η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ, Φώφη Γεννηματά, ενώ ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, ανέφερε ότι η «η κυβέρνηση της ΝΔ, όπως κι η προηγούμενη του ΣΥΡΙΖΑ, ισχυρίζεται πως οι ‘πλάτες’ των ισχυρών μας συμμάχων θα μας προστατέψουν από την τουρκική επιθετικότητα. Με αυτές τις ‘πλάτες’ η τουρκική αστική τάξη έχει ‘γκριζάρει’ το Αιγαίο».

ΥΠΕΞ για δηλώσεις Ροζάκη περί απομόνωσης του Καστελόριζου: Εκφράζει προσωπικές απόψεις (video)

Η δήλωση του καθηγητή και πρώην προέδρου του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΥΠΕΞ, Χρήστου Ροζάκη ότι «το Καστελόριζο είναι απομακρυσμένο από τη Ρόδο, αλλά είναι κοντά στις ακτές τις τουρκικές» προκάλεσε μεγάλες αντιδράσεις.

«Από το ελληνικό ΥΠΕΞ ουδεμία αντίδραση! Βγαίνει και λέει τέτοια προσβολή.

Συζητήσεις προκάλεσε δήλωση του πρώην προέδρου του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΥΠΕΞ, Χρήστου Ροζάκη, όσον αφορά στο Καστελόριζο, με το υπουργείο Εξωτερικών να επισημαίνει ότι η θητεία Ροζάκη στο υπουργείο έχει ολοκληρωθεί από τις 7 του περασμένου μήνα» είπε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.

«Οι θέσεις που εξέφρασε ο καθηγητής Χρήστος Ροζάκης απηχούν μόνο προσωπικές απόψεις» ανέφεραν κύκλοι του Υπουργείου Εξωτερικών.

Συνεχίζεται η τουρκική προκλητικότητα στο Αιγαίο

Την ακραία πρακτική των πτήσεων μαχητικών πάνω από ελληνικά νησιά συνεχίζει η Τουρκία, με υπερπτήσεις στις Οινούσσες και τη νήσο Παναγιά, ενώ πτήση σε μεγάλο ύψος επιχείρησαν και πάνω από τη Λήμνο.

Πηγή:ΕΡΤwww.ert.gr

