Στο δρόμο της πανδημίας βαδίζουν ακάθεκτες οι ΗΠΑ –Εκτίμηση για 100.000 κρούσματα στο 24ωρο

Με 1.199 νέους θανάτους εξαιτίας του κορονοϊού τις προηγούμενες 24 ώρες, ο ημερήσιος απολογισμός θυμάτων που σχετίζονται με την Covid-19 στις ΗΠΑ άρχισε ξανά να αυξάνεται, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό του πανεπιστημίου Τζον Χόπκινς.

Ο καθηγητής Άντονι Φάουτσι δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να φτάσουν τα κρούσματα τις 100.000 το 24ωρο. Ενώ την ίδια ώρα ο Αμερικανός πρόεδρος δηλώνει περισσότερο θυμωμένος με το Πεκίνο για την στάση που κράτησε στην πανδημία.

Ο αριθμός των ημερήσιων θανάτων δεν είχε ξεπεράσει τους 1.000 από τις 10 Ιουνίου. Συνολικά 127.322 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στην χώρα που πλήττεται περισσότερο στον κόσμο από την Covid-19.

Σύμφωνα με το πανεπιστήμιο της Βαλτιμόρης, 42.528 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα καταγράφηκαν τις προηγούμενες 24 ώρες.

Το Τέξας κατέγραψε ένα νέο θλιβερό ρεκόρ ημερήσιων κρουσμάτων, αναφέροντας 6.975 νέες μολύνσεις. Από την έναρξη της πανδημίας, οι αρχές του Τέξας έχουν καταγράψει συνολικά 159.986 κρούσματα και 2.424 θανάτους. Μέχρι χθες, περισσότεροι από 6.500 ασθενείς που διαγνώστηκαν με τον ιό νοσηλεύτηκαν στην πολιτεία αυτή.

Στην Καλιφόρνια, περισσότεροι από 1.000 κρατούμενοι διαγνώστηκαν με κορονοϊό στην παλαιότερη φυλακή της πολιτείας, στο Σαν Κουέντιν, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

«Είναι προφανές πως δεν έχουμε τον απόλυτο έλεγχο αυτή τη στιγμή», προειδοποίησε χθες ο Άντονι Φάουτσι, ο διευθυντής του αμερικανικού Ινστιτούτου Μολυσματικών Ασθενειών. «Δεν θα εκπλαγώ εάν φθάσουμε τα 100.000 την ημέρα, εάν δεν αντιστρέψουμε την τάση», δήλωσε ενώπιον της αμερικανικής Γερουσίας. «Ανησυχώ πάρα πολύ, καθώς η κατάσταση θα μπορούσε εξελιχθεί πολύ άσχημα».

Σύμφωνα με ανάλυση που δημοσίευσε σήμερα το Reuters, τα κρούσματα του κορονοϊού υπερδιπλασιάστηκαν σε 14 πολιτείες των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του Ιουνίου, συμπεριλαμβανομένης της Καλιφόρνια, της Φλόριντα και του Τέξας.

Η Αριζόνα σημείωσε το μεγαλύτερο άλμα σε μολύνσεις μέσα στον περασμένο μήνα με 294%, ακολουθούμενη από τη Νότια Καρολίνα με 200% και το Αρκάνσας με 179%. Τα κρούσματα υπερδιπλασιάστηκαν επίσης στην Αλαμπάμα, την Αλάσκα, το Αϊντάχο, τη Νεβάδα, τη Βόρεια Καρολίνα, την Οκλαχόμα, το Όρεγκον και τη Γιούτα.

Σε εθνικό επίπεδο, οι μολύνσεις αυξήθηκαν κατά τουλάχιστον 46% και οι θάνατοι αυξήθηκαν κατά 21%.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «θυμώνει όλο και περισσότερο» με την Κίνα βλέποντας τον βαρύ απολογισμό της πανδημίας στον κόσμο και ειδικότερα στις ΗΠΑ.

«Βλέποντας την πανδημία να εξαπλώνει το φρικτό της πρόσωπο σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της ζημιάς που έχει κάνει στις ΗΠΑ, θυμώνω όλο και περισσότερο με την Κίνα», ανέφερε χθες με tweet του ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Συνεχίζει να «σαρώνει» ο κορονοϊός στην Αμερικανική Ήπειρο

Το Μεξικό μεταβάλλεται σε νέα υγειονομική βόμβα καθώς κατέγραψε 648 νέους θανάτους και 5.432 νέα κρούσματα από τον SARS-CoV-2. Ο απολογισμός της πανδημίας του κορονοϊού στη χώρα πλέον ανέρχεται σε 27.769 νεκρούς επί συνόλου 226.089 ανθρώπων που έχουν προσβληθεί.

Στη Βραζιλία το προηγούμενο 24ωρο το υπουργείο Υγείας κατέγραψε 1.280 επιπλέον θανάτους και 33.846 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα.

Μετά τις ΗΠΑ στην Αμερικανική Ήπειρο η χώρα φτάνει τους 59.594 νεκρούς επί συνόλου 1.402.041 ανθρώπων που έχουν προσβληθεί.Πρόκειται για τον δεύτερο βαρύτερο επίσημο απολογισμό της πανδημίας του κορονοϊού στον πλανήτη.

