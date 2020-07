«Ντα» των Ρώσων στη μονιμότητα Πούτιν στην Προεδρία

Μοιράσου το άρθρο:

Περίπου το 73% των Ρώσων ψηφοφόρων εγκρίνει τις συνταγματικές αλλαγές οι οποίες θα επιτρέψουν στον πρόεδρο Πούτιν να θέσει εκ νέου υποψηφιότητα και να επανεκλεγεί για δύο συνεχόμενες θητείες, μεταδίδει το πρακτορείο Interfax, επικαλούμενο τα εκλογικά αποτελέσματα που έχουν ανακοινωθεί μέχρι στιγμής.

Τα πρώτα αποτελέσματα από την ρωσική Άπω Ανατολή έδειξαν ότι το 73,7% των ψηφισάντων υποστήριξαν τις συνταγματικές μεταρρυθμίσεις, μεταδίδει το πρακτορείο Ria.

Early results suggest Putin victory in Russia reform vote that could keep him in power for two more terms

— BBC News (World) (@BBCWorld) July 1, 2020

Η Ρωσία έδωσε στις οικογένειες έκτακτα επιδόματα την τελευταία ημέρα της ψηφοφορίας για τις συνταγματικές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες θα επιτρέψουν στον Πούτιν να παραμείνει στην εξουσία έως το 2036, γεγονός για το οποίο διαμαρτυρήθηκε στην Κόκκινη Πλατεία μια μικρή ομάδα από επικριτές του Κρεμλίνου.

Πηγή:ΕΡΤ με πληροφορίες ΑΠΕ-ΜΠΕ,Reuterswww.ert.gr

Μοιράσου το άρθρο: