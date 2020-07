Η Γαλλία αποχωρεί από τη νατοϊκή επιχείρηση στη Μεσόγειο (video)

Μοιράσου το άρθρο:

Η απόφαση, με την οποία η Γαλλία αναστέλλει τη συμμετοχή της στη ναυτική επιχείρηση Sea Guardian στη Μεσόγειο, κοινοποιήθηκε στον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ. Η Γαλλία εμφανίζεται προφανώς δυσαρεστημένη από τη μικρή υποστήριξη του ΝΑΤΟ στην υπόθεση της Λιβύης, και υπενθυμίζει το θερμό ναυτικό περιστατικό στις 10 Ιουνίου μεταξύ της γαλλικής φρεγάτας Courbet και της τουρκικής φρεγάτας Oruçreis.

Το γαλλικό Πολεμικό Ναυτικό υποστήριξε ότι η γαλλική φρεγάτα Courbet – ναυαρχίδα στις επιχειρήσεις στη Μεσόγειο- αποτέλεσε στόχο «εξαιρετικά επιθετικού» ελιγμού από τουρκικά πλοία που φώτισαν το γαλλικό πλοίο «τρεις φορές με το ραντάρ καθοδήγησης πυρών».

Το ΝΑΤΟ αποφάσισε στις 18 Ιουνίου να ξεκινήσει έρευνα, μετά από διαμαρτυρίες της Γαλλίδας Υπουργού Άμυνας Florence Parly.

«Φαίνεται ότι οι ειδικοί του ΝΑΤΟ δεν έφθασαν στο ίδιο συμπέρασμα με το Παρίσι. Έχω την ενημέρωση ότι το πολεμικό πλοίο Courbet , αποσύρεται από τις νατοϊκές ασκήσεις» δήλωσε ο Τούρκος πρεσβευτής στο Παρίσι, Ισμαήλ Χακί Μούσα, μιλώντας στη γαλλική Γερουσία.

Η πολιτική της Γαλλίας για τη Λιβύη είναι «προκατειλημμένη», καθώς κάνει τα στραβά μάτια σε παραβιάσεις του εμπάργκο όπλων από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την Αίγυπτο προς όφελος του ισχυρού άνδρα της ανατολικής Λιβύης, του στρατάρχη Χαλίφα Χάφταρ, δήλωσε ο πρεσβευτής της Τουρκίας στο Παρίσι.

«Το εμπάργκο παραβιάζεται καθημερινά από τα αιγυπτιακά σύνορα και κάθε μέρα υπάρχουν πτήσεις από τα ΗΑΕ στην Λιβύη. Γιατί δεν γίνονται ερωτήσεις», δήλωσε ο Ισμαήλ Χακί Μουσά σε ακροαματική διαδικασία ενώπιον Γάλλων γερουσιαστών.

French frigate Courbet, the flagship for NATO Operation Sea Guardian current Focused Operation had a successful replenishment at sea with oiler Yb.Kudret Güngör. This allows us to carry on our essential mission in the Mediterranean. #WeAreNATO pic.twitter.com/wj8tX2oLFg

— NATO Maritime Command (@NATO_MARCOM) June 4, 2020

Η Τουρκία κατηγορεί ανοιχτά το Παρίσι ότι υιοθετεί μια «καταστροφική» προσέγγιση στη Λιβύη, απαντώντας στις επικρίσεις του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν ο οποίος είχε μιλήσει την προηγουμένη για «ιστορική και εγκληματική ευθύνη» της Άγκυρας σ’ αυτή τη χώρα η οποία σπαράσσεται από έναν εμφύλιο πόλεμο.

«Η Γαλλία, την οποία διοικεί ο Μακρόν ή μάλλον την οποία δεν καταφέρνει αυτή τη στιγμή να διοικήσει, δεν βρίσκεται (στη Λιβύη) παρά μόνο για να επιδιώξει τα συμφέροντά της με καταστροφική νοοτροπία», δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου σε συνέντευξη Τύπου στην Άγκυρα.

