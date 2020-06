Πακιστάν-Καράτσι: Ένοπλη επίθεση στο Χρηματιστήριο με νεκρούς (video)

Μοιράσου το άρθρο:

Ένοπλη επίθεση με τουλάχιστον έξι νεκρούς, ανάμεσά τους και ένας αστυνομικός, σημειώθηκε στο Χρηματιστήριο του Πακιστάν στην πόλη Καράτσι. Νεκροί είναι και οι τέσσερις δράστες της επίθεσης σύμφωνα με την αστυνομία.

Την ευθύνη για την επίθεση ανέλαβε αυτονομιστική οργάνωση της γειτονικής επαρχίας του Μπαλουτσιστάν.

«Τέσσερις φρουροί και ένας άμαχος σκοτώθηκαν», όπως και ένας αστυνομικός, «από τρομοκρατική επίθεση με χειροβομβίδες και όπλα» κατά του Χρηματιστηρίου του Καράτσι, αναφέρει η αστυνομία σε ανακοίνωσή της.

BREAKING: Pakistani police say an unknown number of gunmen have attacked the Pakistan Stock Exchange in the southern port city of Karachi, the country’s financial center.

— The Associated Press (@AP) June 29, 2020

Το ίδρυμα Έντχι, η βασική οργάνωση διασωστών στο Καράτσι, γνωστοποίησε από την πλευρά της ότι οι νεκροί ανέρχονται σε 7 και ότι υπάρχουν επίσης 7 τραυματίες, σύμφωνα με τον υπεύθυνο της Φάισαλ Έντχι.

Οι ένοπλοι επιτέθηκαν με χειροβομβίδες και όπλα στο κτίριο αυτό, το οποίο βρίσκεται σε ζώνη υψίστης ασφαλείας και στεγάζει επίσης τα κεντρικά γραφεία πολλών ιδιωτικών τραπεζών, σύμφωνα με τον αρχηγό της αστυνομίας του Καράτσι Γουλάμ Νάμπι Μέμον.

«Οι τέσσερις επιτιθέμενοι σκοτώθηκαν, είχαν έρθει με ένα ασημί αυτοκίνητο Corolla», δήλωσε ο ίδιος στο Reuters.

Οι ένοπλοι έριξαν αρχικά μια χειροβομβίδα και στη συνέχεια άνοιξαν πυρ σε φυλάκιο της ασφάλειας έξω από το κτίριο. Οι τέσσερις δράστες σκοτώθηκαν όταν οι δυνάμεις ασφαλείας που είναι ανεπτυγμένες στην περιοχή απάντησαν στα πυρά τους.

Πηγη: : ΕΡΤ, AP, Reuters με στοιχεία από ΑΠΕ-ΜΠΕwww.ert.gr

