ΕΡΤ Βόλου: Αφιέρωμα στον Μάικλ Τζάκσον στην εκπομπή “Εν λευκώ”

Πεθαίνοντας στα 50 του χρόνια, από καρδιακή προσβολή, στις 25 Ιουνίου 2009 στο Λος Άντζελες, ο Μάικλ Τζάκσον άφησε πίσω του τρία πράγματα: Μια τεράστια μουσική παρακαταθήκη, ένα μύθο και ένα εξίσου τεράστιο αίνιγμα.

Ήταν χωρίς αμφιβολία ένα πολύ μεγάλο ταλέντο. Από παιδί. Εξωστρεφής και λαμπερός, ήταν η καρδιά των «Jackson 5», που μάλλον δεν θα είχαν δημιουργηθεί ποτέ εάν δεν υπήρχε εκείνος. Στις αρχές της δεκαετίας του ’70, ο Μάικλ Τζάκσον ήταν ένα φρέσκο πρόσωπο, ο έφηβος frontman ενός οικογενειακού μουσικού γκρουπ, το οποίο ανήκε στο δυναμικό της πανίσχυρης Motown, είχε δική του τηλεοπτική σειρά, δικό του σόου με κινούμενα σχέδια και σάρωνε τα τσαρτ με τραγούδια όπως το «I Want You Back» και το «I’ll Be There». Όλα έδειχναν τέλεια. Ήταν όμως;

Σήμερα, στην εκπομπή “Εν λευκώ”, με τη Μαρία Δημητρίου, μιλάμε για τη ζωή και την καριέρα του “Βασιλιά της Ποπ”.

