Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Η Τουρκία να διατηρήσει την Αγία Σοφία ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς

Να διατηρήσει το καθεστώς της Αγίας Σοφίας ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, καλεί την τουρκική κυβέρνηση ο αρμόδιος για τις διεθνείς θρησκευτικές ελευθερίες πρέσβης των ΗΠΑ, Σαμ Μπράουνμπακ.

Όπως σημείωσε σε ανάρτηση του στο Twitter, «η Αγία Σοφία έχει τεράστια πνευματική και πολιτιστική σημασία για δισεκατομμύρια πιστούς διαφορετικών θρησκειών σε όλο τον κόσμο. Καλούμε την κυβέρνηση της Τουρκίας να τη διατηρήσει ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO και να διατηρήσει την προσβασιμότητα σε όλους υπό το υπάρχον μουσειακό καθεστώς της».

The US continues to support the preservation of Hagia Sophia’s multicultural character, the State Department said in a statement, just one day after the publication of the report on religious freedoms around the world for the year 2019. Read more here ⬇️

Εν τω μεταξύ, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη με επιστολή της προς τις αντιπροσωπείες των κρατών – μελών της UNESCO ενημερώνει για την επιχειρούμενη από την τουρκική κυβέρνηση αλλαγή του status της Αγίας Σοφίας, το οποίο αντιβαίνει στη συμφωνία του 1972 την οποία έχει υπογράψει και η Τουρκία.

«Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι σε καμία περίπτωση η Αγία Σοφία δεν πρέπει να απολέσει τον οικουμενικό της χαρακτήρα και να μετατραπεί σε μουσουλμανικό τέμενος» επισημαίνει η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη σε επιστολή της.

Ελληνική πρωτοβουλία για την ενημέρωση των κρατών – μελών της UNESCO για την Αγία Σοφία

