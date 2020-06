Οι βρετανικές υπηρεσίες γνώριζαν τον δράστη-‘Αγνωστα τα κίνητρα της «τρομοκρατικής» πράξης (video)

Μοιράσου το άρθρο:

«Μοναχικός λύκος» φαίνεται ότι ήταν ο δράστης που έθεσε την Βρετανία σε αντιτρομοκρατικό συναγερμό μετά την αιματηρή επίθεση στο πάρκο του Ρέντινγκ, με απολογισμό τρεις νεκρούς και τρεις τραυματίες. Δράστης του μακελειού είναι ένας 25χρονος Λίβυος, που είχε ζητήσει πολιτικό άσυλο και παράλληλα ήταν στη λίστα της Υπηρεσίας Ασφαλείας ΜΙ6. Εύλογα ερωτήματα εγείρονται γιατί δεν ελήφθησαν μέτρα και γιατί δεν προστατεύτηκε το πλήθος.

Η φωτογραφία του 25χρονου Κχαΐρι Σαντάλα δόθηκε στην δημοσιότητα προκειμένου να βοηθήσει στις έρευνες της αστυνομίας.

A relative of Khairi Saadallah (pictured), 25, says the terror suspect arrived in the UK as a tourist in 2012 before claiming asylum because he was at risk from Islamic extremists due to him not leading a ‘strict religious life’ in Libya pic.twitter.com/iwncLMFAC7

— London & UK Crime.. (@CrimeLdn) June 21, 2020

Λόγω της Λιβυκής καταγωγής του υπήρχαν υποψίες ότι ίσως σχετιζόταν με τον δράστη της τρομοκρατικής επίθεσης στην αρένα του Μάντσεστερ τo 2017 όπου σκοτώθηκαν 23 άτομα, μεταξύ αυτών μικρά παιδιά. Η αστυνομία στην περίπτωση του Σαντάλαχ δεν αναζητά συνεργάτες και θεωρεί το περιστατικό μεμονωμένο.

Η Αντιτρομοκρατική Αστυνομία επιβεβαίωσε ότι το επίπεδο απειλής παραμένει ουσιαστικό και ζητούν από τους πολίτες να παραμείνουν σε εγρήγορση όταν βρίσκονται σε δημόσιους χώρους αλλά να μην ανησυχούν και να συνεχίσουν με την καθημερινότητα τους.

Για ακόμη μία φορά γίνεται γνωστό ότι οι υπηρεσίες πληροφοριών γνώριζαν τον δράστη με αφορμή την επιθυμία του ίδιου να ταξιδέψει για λόγους που σχετίζονται με την τρομοκρατία.

Ο Μπόρις Τζόνσον και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης έκαναν λόγο για μαθήματα που θα ληφθούν υπόψη εάν χρειαστεί.

Από μία πλευρά ήταν θετικό το ότι υπήρχαν τόσο κοντά αστυνομικοί που περιπολούσαν στο πλαίσιο των μέτρων για τον κορονοϊό.

Στην δημοσιότητα δόθηκε και η ταυτότητα ενός από τα θύματα. Ήταν ο Τζέιμς Φέρλονγκ επικεφαλής δάσκαλος του τμήματος Ιστορίας και Πολιτικής στο σχολείο Χολτ. Με ανακοίνωση του το σχολείο υπογραμμίζει τον ευγενικό και ήρεμο άντρα που νοιαζόταν πάντα για τους μαθητές του.

Σοκαριστικές μαρτυρίες

«Είχε πολύ κόσμο στο πάρκο και όλοι έπιναν με τους φίλους τους και ήταν σε μεγάλες παρέες. Ήταν και μία παρέα με οκτώ με δέκα άτομα, μεσήλικες άντρες που έπιναν καθισμένοι κυκλικά. Ξαφνικά αυτό ο άντρας που ήταν μόνος βγήκε από το μονοπάτι αριστερά, κατευθύνθηκε προς το μέρος τους, μαχαίρωσε τον έναν μία φορά, μετά πήγε γύρω στον επόμενο, τον μαχαίρωσε, μετά στον επόμενο, τον μαχαίρωσε και τελικά κατάφερε να μαχαιρώσει τρεις πριν καταλάβει οποιοσδήποτε τί συνέβαινε και τότε έφυγε τρέχοντας. Μετά από αυτούς τους τρεις, γύρισε πίσω και αναζήτησε άλλη παρέα», αναφέρουν μαρτυρίες.

Λίγη ώρα μετά, βρετανικά δίκτυα μετέδωσαν ότι ο δράστης της επίθεσης συνελήφθη, δημοσιοποιώντας και σχετικό βίντεο, ενώ έκαναν λόγο για «ήρωα» άοπλο αστυνομικό που κατάφερε να τον ακινητοποιήσει.

«Είμαι αποτροπιασμένος και αηδιασμένος που άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους με αυτόν τον τρόπο και οι σκέψεις μας σήμερα είναι με τις οικογένειες και τους φίλους των θυμάτων», δήλωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός, Μπόρις Τζόνσον.

Τα κίνητρα του δράστη παραμένουν άγνωστα, όμως οι αρχές έχουν ήδη χαρακτηρίσει το συμβάν, τρομοκρατικό χτύπημα.

ΕΡΤ1-Ρεπορτάζ: Κλειώ Νικολάου

Ανταπόκριση:Ευδοξία Λυμπέρηwww.ert.gr

Μοιράσου το άρθρο: