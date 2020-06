ΗΠΑ: Συναγερμός στη Μινεάπολις-Πυροβολισμοί με έναν νεκρό και 11 τραυματίες

Μοιράσου το άρθρο:

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και τουλάχιστον άλλοι 11 τραυματίστηκαν και ένας έχασε τη ζωή του από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν στη Μινεάπολη, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας.

** SHOOT UPDATE **12 people have suffered gunshot wounds in an incident on 2900 block of Hennepin S. 1 adult male died and 11 have no -life-threatening wounds

— Minneapolis Police (@MinneapolisPD) June 21, 2020

Νωρίτερα η αστυνομία είχε καλέσει τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή στην οποία έπεσαν οι πυροβολισμοί, στην οποία, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, υπάρχουν αρκετά μπαρ και εστιατόρια.

Υπενθυμίζεται ότι στη Μινεάπολη δολοφονήθηκε ο Αφροαμερικανός Τζορτζ Φλόιντ.

