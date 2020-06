Βρετανία: Τρομοκρατικό χτύπημα η επίθεση με μαχαίρι στο Ρέντινγκ-Τρεις νεκροί (video)

Μοιράσου το άρθρο:

Τρομοκρατικό χαρακτηρίστηκε από την αστυνομία το θανατηφόρο επεισόδιο στο πάρκο της πόλης Ρέντινγκ το Σάββατο. Η επίθεση με μαχαίρι από άγνωστο άντρα που συνελήφθη, άφησε τρεις ανθρώπους νεκρούς και τρεις τραυματίες. Τον δράστη έριξε κατόπιν κάτω με λαβή αστυνομικός πριν προλάβει να κάνει περισσότερο κακό.

| UPDATE- Murder investigation [email protected] can now confirm that the stabbing incident that happened in Reading last night has now been declared a terrorist incident.

We continue to work together with Counter Terrorism Policing SE.

➡ pic.twitter.com/MQeQr8XLe5

— Thames Valley Police (@ThamesVP) June 21, 2020

Ο 25χρονος φερόμενος ως δράστης σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες παρουσιάστηκε στο πάρκο που εκείνη τη στιγμή στις 7 το απόγευμα ήταν γεμάτο με κόσμο. Εκεί στόχευσε σε μία παρέα 8 ατόμων λευκών αντρών που έπιναν μπύρες, μαχαίρωσε ένα άτομο μετά δεύτερο και μετά τρίτο στο λαιμό και κάτω από τα μπράτσα πριν οι υπόλοιποι γύρω αντιληφθούν περί τίνος πρόκειται και αρχίσουν να τρέχουν πανικόβλητοι.

Οι αιματηρές σκηνές και ο πανικός που ακολούθησε καταγράφηκαν σε ερασιτεχνικά βίντεο και φωτογραφίες που αμέσως κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τις Αρχές να καλούν τον κόσμο να σταματήσει να τις μοιράζεται.

Ελικόπτερα ασθενοφόρα προσγειώθηκαν στο πάρκο για να μεταφέρουν τους τραυματίες στο νοσοκομείο.

Ο δράστης σύμφωνα με το Press Association είναι Λίβυος, αιτούμενος άσυλο, ενώ σύμφωνα με το BBC έχει απασχολήσει τις αρχές για μικρότερα αδικήματα.

Αργότερα το Σάββατο το βράδι άντρες της αστυνομίας εισέβαλαν σε μπλοκ διαμερισμάτων όπου πιστεύεται ότι έμενε ο δράστης.

Ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον ενημερώθηκε το πρωί από τους επικεφαλείς ασφαλείας για το περιστατικό και σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος εξέφρασε τον αποτροπιασμό του.

«Οι σκέψεις μου είναι σε όλους εκείνους που επηρεάστηκαν από το φρικτό περιστατικό στο Ρέντινγκ και εκφράζω τις ευχαριστίες μου στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στο σημείο σκηνή», δήλωσε ο Μπόρις Τζόνσον σε tweet του.

British PM Johnson says his thoughts with those affected by ‘appalling incident’ in Reading pic.twitter.com/Cthnucx1AB

— Reuters (@Reuters) June 21, 2020

Η υπουργός Εσωτερικών της Βρετανίας Πρίτι Πατέλ δήλωσε έντονα ανήσυχη στο άκουσμα της είδησης για το συμβάν.

Η πόλη του Ρέντινγκ που βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα στα δυτικά του Λονδίνου σήμερα μοιάζει πόλη φάντασμα με τους κατοίκους σοκαρισμένους από το γεγονός.

Η τελευταία τρομοκρατική επίθεση στην Αγγλία είχε γίνει τον περασμένο Φεβρουάριο παλι με μαχαίρι, στο Streatham του νότιου Λονδίνου όπυ άφησε τρεις τραυματίες.

Ανταπόκριση: Ευδοξία Λυμπέρηwww.ert.gr

