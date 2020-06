Αιματηρό επεισόδιο στο Σιάτλ-Ένας έφηβος νεκρός

Μοιράσου το άρθρο:

Ένας έφηβος σκοτώθηκε χθες Σάββατο και ένας άλλος άνδρας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση έπειτα από ένα περιστατικό με πυροβολισμούς που σημειώθηκε στην «αυτόνομη ζώνη», την οποία έχουν δημιουργήσει διαδηλωτές στη συνοικία Κάπιτολ Χιλ του Σιάτλ των ΗΠΑ, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Teenager killed in Seattle protest zone shooting, one wounded pic.twitter.com/gnROUjrRzg

— Reuters (@Reuters) June 21, 2020

Η «αυτόνομη» αυτή περιοχή δημιουργήθηκε στο πλαίσιο των διαδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν σε όλες τις ΗΠΑ κατά της αστυνομικής βίας και του ρατσισμού μετά τον θάνατο από ασφυξία του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ κατά τη βίαιη προσαγωγή του από λευκούς αστυνομικούς στη Μινεάπολις.

Εδώ και δύο εβδομάδες διαδηλωτές και ακτιβιστές έχουν αποκλείσει το Κάπιτολ Χιλ, αφού εκδίωξαν τους αστυνομικούς από το τοπικό τμήμα, και έχουν δημιουργήσει μια ζώνη χωρίς αστυνομία, λέγοντας ότι εφαρμόζουν ένα κοινωνικό πείραμα. Η ατμόσφαιρα στη συνοικία είναι εν γένει εορταστική.

Ωστόσο το βράδυ του Σαββάτου η αστυνομία κλήθηκε όταν δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς, παρόλα αυτά οι διαδηλωτές δεν επέτρεψαν στους αστυνομικούς να εισέλθουν στη συνοικία και να φτάσουν στα θύματα.

Οι αστυνομικοί «έγιναν δεκτοί από ένα βίαιο πλήθος, το οποίο τους εμπόδισε να έχουν ασφαλή πρόσβαση στα θύματα», επεσήμανε η αστυνομία του Σιάτλ.

Λίγο αργότερα η αστυνομία ενημερώθηκε ότι δύο θύματα διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, όπου ένα από αυτά, ένας άνδρας 19 ετών, υπέκυψε. Ο άλλος άνδρας «παραμένει στο νοσοκομείο και έχει υποστεί τραύματα που απειλούν τη ζωή του», πρόσθεσε η αστυνομία.

Updated information on overnight homicide, with video and timeline.

— Seattle Police Dept. (@SeattlePD) June 20, 2020

Στην ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρεται ότι ο δράστης ή οι δράστες παραμένουν ασύλληπτοι και ότι οι αρχές δεν διαθέτουν περιγραφή τους.

Η ύπαρξη της «αυτόνομης ζώνης» του Σιάτλ έχει προκαλέσει μεγάλες πολιτικές αντιδράσεις. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η συνοικία βρίσκεται στα χέρια αναρχικών και αριστερών ακτιβιστών και απείλησε να παρέμβει για να επιβάλει την τάξη με τη βία.

Η δήμαρχος του Σιάτλ Τζένι Ντέρκαν και ο κυβερνήτης της Ουάσινγκτον Τζέι Ίνσλι υπερασπίστηκαν την ύπαρξη της «αυτόνομης ζώνης» και απέρριψαν τις δηλώσεις Τραμπ.

Πηγή: ΕΡΤ, AP NEWS, REUTERS, AFP www.ert.gr

