Η Washington Post για την «παντοτινή γοητεία» των ελληνικών θερινών κινηματογράφων

Με αφορμή τις φωτογραφίες του διεθνώς βραβευμένου φωτογράφου του Associated Press, Πέτρου Γιαννακούρη, για το άνοιγμα των θερινών στην Ελλάδα, ο συντάκτης της The Washington Post, Kenneth Dickerman, επιχειρεί να μεταφέρει στους Αμερικανούς αναγνώστες την παντοτινή γοητεία, με το θερινό σινεμά στο Θησείο και φόντο την Ακρόπολη, να δεσπόζουν στο άρθρο.

‘Ενας πίνακας του Τζέιμς Ντιν στο θερινό σινεμά Ζέφυρος, ο χειριστής προβολέα Παύλος Λεπενιώτης επί τω έργω, προβολή ταινίας στο θερινό σινεμά «Παναθήναια», είναι μερικές από τις φωτογραφίες που προσκαλούν το αμερικανικό κοινό στην Ελλάδα.

AP Photo/Petros Giannakouris«Παρόλο που τα θερινά σινεμά λειτουργούν υπό αυστηρούς περιορισμούς, όπως ο περιορισμός των θέσεων, αυτά είναι ανοιχτά. Και παρά την προοπτική απώλειας εσόδων, ορισμένοι ιδιοκτήτες θερινών σινεμά βλέπουν κάποια φωτεινά σημεία μπροστά», αναφέρει ο αρθρογράφος.

Watch ⁦@washingtonpost⁩’s photos show on enduring charm of #Greece’s outdoor movie theaters. Read Kenneth Dickerman’s touching comments on these photos and humans’ necessity to return to a post-covid19 normalcy.

— Embassy of Greece in the US (@GreeceInUSA) June 19, 2020

