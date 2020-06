Στην Αίγυπτο ο Ν. Δένδιας-Κρίσιμες επαφές και συζητήσεις

Μοιράσου το άρθρο:

Ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας μεταβαίνει σήμερα στην Αίγυπτο, όπου θα γίνει δεκτός από τον Πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών, ο κ. Δένδιας θα συναντηθεί με τον υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου, Σάμεχ Σούκρι με τον οποίον θα συνομιλήσουν για ζητήματα διμερούς και περιφερειακού ενδιαφέροντος, με έμφαση στην οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, τις εξελίξεις στη Λιβύη και την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

18/06: FM @NikosDendias to visit #Cairo-Mtgs w/ #Egypt President Abdel Fattah el-Sisi @AlsisiOfficial & FM Sameh #Shoukry @MfaEgypt

Bilateral & regional issues w/ emphasis on delimitation of maritime zones Dvpts in #Libya & #EasternMediterranean

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) June 17, 2020

Όπως ανέφερε πρόσφατα σε συνέντευξη του ο Νίκος Δένδιας, θα μεταβεί μαζί του στο Κάιρο όλη η ελληνική τεχνική ομάδα προκειμένου να συζητήσουν το θέμα της διαπραγμάτευσης οριοθέτησης θαλάσσιων ζωνών με την Αίγυπτο.

Πηγή: ΕΡΤ

