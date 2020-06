Η Βόρεια Κορέα κατέστρεψε το γραφείο σύνδεσής με τη Νότια-Νέα ένταση (video)

Μοιράσου το άρθρο:

Το γραφείο σύνδεσης με τη Νότια Κορέα στην πόλη Καεσόνγκ που βρίσκεται κοντά στη μεθόριο μεταξύ των δύο χωρών κατέστρεψε με έκρηξη η Βόρεια Κορέα, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Ενοποίησης στη Σεούλ.

Εκπρόσωπος του υπουργείου δήλωσε ότι η έκρηξη από την οποία καταστράφηκε το γραφείο σημειώθηκε το απόγευμα (τοπική ώρα), χωρίς ωστόσο να δώσει άλλες διευκρινίσεις.

Νοτιοκορεατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ακούστηκε μία έκρηξη και εμφανίστηκε καπνός πάνω από την Καεσόνγκ.

Η Βόρεια Κορέα έχει εξαπολύσει αρκετές απειλές εναντίον της Νότιας τις τελευταίες ημέρες, ενώ είχε προειδοποιήσει ότι θα καταστρέψει το γραφείο αυτό που δημιουργήθηκε το 2018. Σε αυτό εργάζονταν δεκάδες αξιωματούχοι και από τις δύο χώρες, όμως παρέμενε κλειστό από τον Ιανουάριο εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού.

Η όξυνση των σχέσεων μεταξύ των δύο Κορέων ξεκίνησε με αφορμή Βορειοκορεάτες αποστάτες στη Νότια Κορέα οι οποίοι στέλνουν στη χώρα τους προπαγανδιστικό υλικό κατά του καθεστώτος της Πιονγκγιάνγκ και τρόφιμα.

#BREAKING: loud explosion heard near the DMZ Korean border at 1450 KST, authorities think North Koera may have destroyed inter-Korean joint liaison office in Kaesong – @JoongAngDaily reports pic.twitter.com/nKCEUPqY3s

— Amichai Stein (@AmichaiStein1) June 16, 2020

Η Βόρεια Κορέα είχε καταστήσει σαφές την περασμένη εβδομάδα ότι εξοργίστηκε από τους αποστάτες και έκοψε όλους τους διαύλους επικοινωνίας με τη Σεούλ, ενώ είχε απειλήσει να κλείσει και το γραφείο σύνδεσης των δύο χωρών.

Η αδελφή του Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν, η Κιμ Γιο Γιονγκ, είχε απειλήσει ότι η Βόρεια Κορέα θα εκδικηθεί και «σίγουρα θα διακόψει τους δεσμούς της» με τη Νότια, αφού η Πιονγκγιάνγκ κατηγόρησε τη Σεούλ ότι δεν κατάβαλε καμία προσπάθεια για να αντιμετωπίσει αυτή την εκστρατεία «προπαγάνδας» από το έδαφός της.

Πηγή:ΕΡΤ με πληροφορίες ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP, Reuterswww.ert.gr

Μοιράσου το άρθρο: