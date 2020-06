ΗΠΑ: Νέα δολοφονία από αστυνομικό στην Ατλάντα- Διαδηλώσεις και επεισόδια (video)

Μοιράσου το άρθρο:

Διαδηλωτές απέκλεισαν αυτοκινητόδρομο στην Ατλάντα χθες Σάββατο το βράδυ (πρωί της Κυριακής ώρα Ελλάδας) ενώ άλλοι έβαλαν φωτιά στο εστιατόριο της αλυσίδας Wendy’s έξω από το οποίο ένας μαύρος νέος έπεσε νεκρός από πυρά αστυνομικού καθώς προσπαθούσε να διαφύγει τη σύλληψη, συμβάν που καταγράφηκε σε βίντεο και είναι βέβαιο πως θα πυροδοτήσει ακόμα περισσότερες διαδηλώσεις στις ΗΠΑ.

Οι ταραχές ξέσπασαν αφού έπεσε η νύχτα στην Ατλάντα, όπου νωρίτερα χθες η δήμαρχος Κίσα Λανς Μπότομς ανακοίνωσε πως έκανε δεκτή την παραίτηση που της υπέβαλε άμεσα η Έρικα Σιλντς, η αρχηγός της αστυνομίας, εξαιτίας του θανάτου του 27χρονου Ρεϊσάρντ Μπρουκς στον χώρο του Γουέντις όπου περίμενε για να δώσει παραγγελία μέσα στο αυτοκίνητό του αλλά αποκοιμήθηκε.

Ο Κάρλος Κάμπος, εκπρόσωπος της αστυνομίας της Ατλάντας, επιβεβαίωσε πως αποτάχθηκε ήδη το στέλεχός της που φέρεται να πυροβόλησε και να σκότωσε τον Μπρουκς. Ο δεύτερος αστυνομικός που συμμετείχε στην αποπειραθείσα σύλληψή του τέθηκε σε αναγκαστική άδεια.

A man fights with police, steals a taser, escapes custody, turns around and fires the taser. The officer fires his weapon, killing the suspect.

In response Atlanta’s mayor announces the resignation of the police chief and the termination of the officer who fired his weapon.

— toddstarnes (@toddstarnes) June 13, 2020

Ο αξιωματικός Garrett Rolfe (αριστερά) που πυροβόλησε τον Rayshard Brooks απολύθηκε από το αστυνομικό τμήμα της Ατλάντα, ενώ ένας δεύτερος αξιωματικός που εμπλέκεται στο περιστατικό, ο Devin Bronsan (δεξιά), έχει αναλάβει διοικητικό καθήκον.

JUST IN: The officer who shot Rayshard Brooks has been terminated by the Atlanta Police Department. The fired officer has been identified as Garrett Rolfe (left), while a second officer involved in the incident, Devin Bronsan (right), has been put on administrative duty. pic.twitter.com/OGmihVAKSS

— Atlanta INtown (@ATLINtownPaper) June 14, 2020

Πλάνα που μεταδόθηκαν από τοπικούς τηλεοπτικούς σταθμούς κατέγραψαν ότι το εστιατόριο καιγόταν για πάνω από 45 λεπτά, προτού φθάσουν επιτόπου οχήματα της πυροσβεστικής και κατασβέσουν την πυρκαγιά, προστατευόμενοι από αστυνομικούς που σχημάτισαν αλυσίδα. Το κτίριο, δίπλα σε πρατήριο καυσίμων, είχε μετατραπεί ήδη σε αποκαΐδια.

New footage, after fighting with police, he ran and was only shot when HE POINTED a weapon at police! Case close RIP pic.twitter.com/QVrwfOCXiu

— Eugenio Martinez (@martinezdork27) June 13, 2020

Άλλοι διαδηλωτές έκαναν πορεία στη Διαπολιτειακή οδό 75 και σταμάτησαν την κυκλοφορία, πριν η αστυνομία, χρησιμοποιώντας πολλά περιπολικά, να τους εμποδίσει και να αποκαταστήσει την κίνηση των οχημάτων.

«Δεν πιστεύω ότι αυτή ήταν δικαιολογημένη χρήση θανατηφόρας βίας και ζητήσαμε να αποταχθεί αμέσως ο αστυνομικός», υπογράμμισε νωρίτερα η δήμαρχος Μπότομς, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Ο Μπρουκς ήταν πατέρας ενός μικρού κοριτσιού και γιόρταζε τα γενέθλια της κόρης του χθες Σάββατο, ανέφεραν δικηγόροι που εκπροσωπούν την οικογένεια. Η αστυνομία ανέφερε νωρίτερα ότι ήταν πιωμένος και γι’ αυτό τα στελέχη της αποφάσισαν να τον συλλάβουν.

Wendy’s drive-thru in Atalanta, Georgia was in flames, a night after an officer fatally shot a black man in the restaurant’s parking lot. More @business: #AtlantaProtest #AtlantaShooting #RayshardBrooks pic.twitter.com/M33v983UY1

— Bloomberg QuickTake (@QuickTake) June 14, 2020

Ο θάνατός του από σφαίρες της αστυνομίας καταγράφηκε έπειτα από δύο εβδομάδες μαζικών διαδηλώσεων εναντίον του ρατσισμού και των φυλετικών διακρίσεων, με αφορμή τον θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ, ενός 46χρονου Αφροαμερικανού, κατά τη διάρκεια της προσαγωγής του από λευκούς αστυνομικούς στη Μινεάπολη την 25η Μαΐου.

Δεκάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν αργά το απόγευμα κοντά στον χώρο του εστιατορίου, νότια του κέντρου της Ατλάντας. Πολλοί απαίτησαν να ασκηθεί ποινική δίωξη εναντίον των αστυνομικών.

Protesters flooded the streets of Atlanta following the fatal shooting of 27-year-old Rayshard Brooks.

Brooks died after being shot by an Atlanta police officer at a fast-food restaurant late Friday night, according to the Georgia Bureau of Investigation. pic.twitter.com/g9e10rBHY7

— ABC News (@ABC) June 14, 2020

Η αστυνομία κλήθηκε στο Γουέντις διότι κάποιος οδηγός είχε αποκοιμηθεί στην ουρά όπου περίμεναν οι πελάτες μέσα στα αυτοκίνητά τους για να δώσουν και να πάρουν τις παραγγελίες τους.

Σε βίντεο που τράβηξε αυτόπτης μάρτυρας ο Μπρουκς εικονίζεται αρχικά στο έδαφος, έξω από το αυτοκίνητό του, να παλεύει με δύο αστυνομικούς. Αποσπά ένα τέιζερ από τον έναν αστυνομικό, που το χρησιμοποιούσε για να κάνει ηλεκτρική εκκένωση στο πόδι του και έτσι να τον ακινητοποιήσει. Δευτερόλεπτα αργότερα, ο Μπρουκς ελευθερώνεται κι αρχίζει να τρέχει. Ο ένας αστυνομικός τον καταδιώκει, χρησιμοποιώντας τέιζερ. Οι δύο άνδρες βγαίνουν από το πλάνο. Ακούγονται κατόπιν πυροβολισμοί και η φωνή κάποιου που φωνάζει «τον πέτυχα!». Το βίντεο εικονίζει κατόπιν τον Μπρουκς, πεσμένο στο έδαφος.

Άλλο βίντεο, από τις κάμερες του εστιατορίου, δείχνει τον Μπρους και να κινείται κατά τρόπο που μπορεί να αφήνει να εννοηθεί ότι θα χρησιμοποιούσε το τέιζερ εναντίον ενός από τους αστυνομικούς που τον καταδίωκαν προτού αυτός κάνει χρήση του όπλου του και ο νεαρός πέσει νεκρός.

Ο Βικ Ρέινολντς, ο διευθυντής του Γραφείο Έρευνας της Τζόρτζιας (GBI) δήλωσε νωρίτερα χθες, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ότι τα βίντεο από κάμερες έξω από το εστιατόριο Γουέντις κατέγραψαν πως ο Μπρουκς απέσπασε τέιζερ, συσκευή που προκαλεί ηλεκτροσόκ από τον έναν από τους αστυνομικούς και προσπάθησε να διαφύγει.

«Σε εκείνο το σημείο, ο αστυνομικός (…) βγάζει το όπλο του από τη θήκη του, πυροβολεί, πετυχαίνει τον Μπρουκς στον χώρο στάθμευσης κι εκείνος πέφτει», περιέγραψε ο Ρέινολντς.

Δικηγόροι που εκπροσωπούν την οικογένεια Μπρουκς επισήμαναν ότι οι αστυνομικοί δεν είχαν δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν θανατηφόρα βία ακόμη κι αν είχε χρησιμοποιήσει το τέιζερ, μη θανατηφόρο όπλο. «Δεν μπορείς να πυροβολήσεις κάποιον εάν δεν έχει στρέψει όπλο εναντίον του», ανέφερε ο Κρις Στούαρτ, ένας από τους δικηγόρους.

Ο εισαγγελέας της κομητείας Φούλτον, ο Πολ Χάουαρντ ο νεότερος, ανέφερε ότι οι υπηρεσίες του ήδη «άρχισαν να διενεργούν εντατική, ανεξάρτητη έρευνα για το συμβάν» όσο εκκρεμεί η δημοσιοποίηση των ευρημάτων του GBI.

Η δήμαρχος Μπότομς, το όνομα της οποίας έχει ακουστεί στη συζήτηση για την υποψήφια αντιπρόεδρο του Τζο Μπάιντεν, τόνισε στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε πως η πρώην αρχηγός της αστυνομίας Σιλντς, λευκή, στο αξίωμα από τον Δεκέμβριο του 2016, θα αντικατασταθεί από τον Ρόντνι Μπράιαντ, μαύρο αξιωματικό της αστυνομίας.

Πήγη:ΕΡΤ,Reuters, AFP, ΑΠΕ-ΜΠΕwww.ert.gr

