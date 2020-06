«Πατάει γκάζι» ο τουρισμός-Μητσοτάκης: Έτοιμοι να υποδεχθούμε τους επισκέπτες χωρίς καμία έκπτωση στην ασφάλεια (video)

Μοιράσου το άρθρο:

Απελευθερώνονται από τη Δευτέρα, οι πτήσεις εξωτερικού στα αεροδρόμια Ελευθέριος Βενιζέλος και Μακεδονία, με τήρηση των απαραίτητων πρωτοκόλλων, ενώ αίρεται η απαγόρευση για πτήσεις από Ιταλία, Ισπανία και Ολλανδία.

«Η Ελλάδα είναι έτοιμη να δεχθεί τους επισκέπτες με ασφάλεια», διεμήνυσε ο πρωθυπουργός το Σάββατο το βράδυ από τη Σαντορίνη προς τους ανταποκριτές ξένου Τύπου, ενόψει του μερικού ανοίγματος της χώρας στον τουρισμό από τη Δευτέρα και την ολική επαναφορά από την 1η Ιουλίου.

«Δεν με ενδιαφέρει η Ελλάδα να είναι κορυφαίος προορισμός αλλά να είναι ασφαλής, γι΄ αυτό πρόθεσή μας είναι να υποδεχθούμε τους επισκέπτες χωρίς καμία απολύτως έκπτωση στην ασφάλεια«, τόνισε ο κ.Μητσοτάκης, ο οποίος επισκέφθηκε τον αρχαιολογικό χώρο στο Ακρωτήρι και το νοσοκομείο Θήρας, για να διαπιστώσει το επίπεδο προετοιμασίας του προσωπικού, και είχε επαφές με τοπικούς φορείς.

Test σε τουρίστες

Οι επιβάτες από το εξωτερικό θα υποβάλλονται σε υποχρεωτικά τεστ, ενώ για τους υπόλοιπους θα γίνεται δειγματοληπτικά.

Σε ερώτηση για το αν φοβάται ενδεχόμενο πισωγύρισμα από το άνοιγμα των αεροδρομίων, ο κ. Μητσοτάκης μίλησε για τη σημασία των διαγνωστικών τεστ, το κλιμακωτό άνοιγμα και τα επιδημιολογικά κριτήρια για τις χώρες προέλευσης. Και τόνισε: «Σήμερα το κάνουμε αυτό για να υπάρχει μία ασφάλεια. Σε 4.000 τεστ είχαμε μόνο 2 θετικούς και μάλιστα ασυμπτωματικούς. Δε νιώθουμε ότι υπάρχει κάποιος ιδιαίτερο κίνδυνος και αν υπάρξει τοπικά κίνδυνος υπάρχει η υγειονομική υποδομή για να τον αντιμετωπίσουμε».

Χθες το πρωί ο πρωθυπουργός ξεναγήθηκε στον αρχαιολογικό χώρο του Ακρωτηρίου όπου τον υποδέχθηκε η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λίνα Μενδώνη. Αμφότεροι τόνισαν ότι προτεραιότητα της επανεκκίνησης της φετινής τουριστικής περιόδου αποτελεί η ασφάλεια. Ο πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να θαυμάσει τα αρχαιολογικά ευρήματα τα οποία μαρτυρούν ότι το Ακρωτήρι συγκαταλεγόταν στους σημαντικότερους οικισμούς στο Αιγαίο Πέλαγος κατά την προϊστορική περίοδο, ενώ την εποχή του χαλκού ήκμασε σε μεγάλο αστικό κέντρο με λιμάνι.

Νωρίτερα, αμέσως μετά την άφιξη του στη Σαντορίνη ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε το Γενικό Νοσοκομείο Θήρας. Εκεί τον υποδέχθηκαν ο υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, ο διοικητής του Νοσοκομείου Σαντορίνης Βασίλης Μαλαματένιος και εργαζόμενοι.

Ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε για τις υγειονομικές ανάγκες του νησιού ενώ έγινε ειδική μνεία στην προετοιμασία που έχει γίνει σχετικά με τη διενέργεια διαγνωστικών εξετάσεων για τον κορονοϊό και την αντιμετώπιση τυχόν κρουσμάτων.

Το απόγευμα της Παρασκευής, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε τη σημασία των πρώτων διστακτικών βημάτων για την προσέλκυση επισκεπτών, στη διάρκεια συζήτησής του με παραγωγικούς και οικονομικούς φορείς της Σαντορίνης.

«Αν σήμερα μπορούμε να κάνουμε τα πρώτα διστακτικά βήματα για να προσελκύσουμε επισκέπτες το κάνουμε ακριβώς επειδή η χώρα θεωρείται ως ένας ασφαλής προορισμός. Αυτή την ασφάλεια οφείλουμε να τη διαφυλάξουμε ως κόρη οφθαλμού», τόνισε ο πρωθυπουργός.

